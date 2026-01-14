Ολοένα και πιο κοντά φαίνεται πως είναι ένα στρατιωτικό χτύπημα των ΗΠΑ στο Ιράν, σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωματοχούς που επικαλέστηκε την Τετάρτη το Reuters, την ώρα που μαίνονται οι διαδηλώσεις στο εσωτερικό της χώρας κατά του καθεστώτος της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο πρακτορείο, οι ΗΠΑ αποσύρουν μέρος του προσωπικού τους από βασικές βάσεις στην περιοχή ως προληπτικό μέτρο, δεδομένης της αυξημένης έντασης στην περιοχή.

Δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ φαίνεται πιθανή, με τον έναν να αναφέρει ότι θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε επίσης ότι ο Τραμπ φαίνεται να έχει λάβει την απόφαση να επέμβει, αν και το εύρος και ο χρόνος της επέμβασης δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Το Κατάρ δήλωσε ότι η απομάκρυνση προσωπικού από την αεροπορική βάση Αλ Ουντέιντ, τη μεγαλύτερη αμερικανική βάση στην περιοχή, «πραγματοποιείται ως απάντηση στις τρέχουσες περιφερειακές εντάσεις».

Τρεις διπλωμάτες ανέφεραν ότι σε ορισμένα μέλη του προσωπικού είχε δοθεί εντολή να εγκαταλείψουν τη βάση, αν και δεν υπήρχαν άμεσα σημάδια μεταφοράς μεγάλου αριθμού στρατιωτών σε γήπεδο ποδοσφαίρου και εμπορικό κέντρο, όπως συνέβη λίγες ώρες πριν από την ιρανική πυραυλική επίθεση πέρυσι.

Ο Τραμπ έχει απειλήσει επανειλημμένα να παρέμβει για να υποστηρίξει τους διαδηλωτές στο Ιράν, όπου σύμφωνα με αναφορές χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια της καταστολής των διαδηλώσεων κατά του καθεστώτος.