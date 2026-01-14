Το πως θα εξελιχθεί η εκρηκτική κατάσταση στο Ιράν, που «τρέχει» εδώ και τρεις εβδομάδες, μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός παράγοντας για το πολιτικό μέλλον του Μπενιαμίν Νετανιάχου στην πρωθυπουργία του Ισραήλ, σύμφωνα με σχετική ανάλυση που δημοσίευσε την Τετάρτη το Reuters.

Συνεχόμενες δημοσκοπήσεις από τα τέλη του 2023, συμπεριλαμβανομένων όλων εκείνων που πραγματοποιήθηκαν από τα τρία κύρια κανάλια ειδήσεων στο Ισραήλ τον τελευταίο μήνα, έδειξαν ότι ο Νετανιάχου θα χάσει τις εκλογές, που είναι προγραμματισμένες για τον Οκτώβριο.

Ο μακροβιότερος πρωθυπουργός του Ισραήλ αντιμετωπίζει διαφωνίες εντός του κυβερνητικού του συνασπισμού σχετικά με έναν νόμο για τη στρατιωτική θητεία. Δικάζεται για διαφθορά και έχει κατηγορηθεί για αποτυχίες στον τομέα της ασφάλειας σε σχέση με την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου του 2023.

Οι αναταραχές στο Ιράν, όπου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με επιθέσεις, ενδέχεται να ευνοήσουν την τύχη του Νετανιάχου, σύμφωνα με αναλυτές.

Ο κύριος στόχος του, σύμφωνα με τον Ούντι Σόμερ, πολιτικό επιστήμονα στο Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ, «θα είναι να εξασφαλίσει ότι αυτό το καθεστώς θα έχει εξαφανιστεί είτε μέχρι το τέλος της θητείας του, είτε, αν όχι, στην επόμενη θητεία».

Οι απειλές του Τραμπ κατά του Ιράν έχουν προκαλέσει προειδοποιήσεις για αντίποινα, ωθώντας τον Νετανιάχου να προειδοποιήσει για «φρικτές συνέπειες» για την Τεχεράνη αν επιτεθεί στο Ισραήλ.

Το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Νετανιάχου ενημερώθηκε την Τρίτη για τις πιθανότητες κατάρρευσης της ιρανικής κυβέρνησης και την προοπτική αμερικανικής επέμβασης, σύμφωνα με Ισραηλινό κυβερνητικό αξιωματούχο.

Η εκτίμηση, σύμφωνα με άλλο Ισραηλινό αξιωματούχο, είναι ότι ο Τραμπ έχει αποφασίσει να επέμβει, αλλά το εύρος και ο χρόνος αυτής της δράσης παραμένουν ασαφή.

Προς το παρόν, ο Νετανιάχου, ο οποίος προειδοποίησε το Ιράν να μην ανασυγκροτήσει τις πυρηνικές και βαλλιστικές του δυνατότητες μετά τον 12ήμερο πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Ιράν τον Ιούνιο, δεν έχει δείξει καμία πρόθεση να εμπλακεί άμεσα.

«Το Ισραήλ υποστηρίζει τον αγώνα τους για ελευθερία και καταδικάζει έντονα τις μαζικές δολοφονίες αθώων αμάχων», δήλωσε ο Νετανιάχου την Κυριακή. «Όλοι ελπίζουμε ότι ο περσικός λαός θα απελευθερωθεί σύντομα από το ζυγό της τυραννίας».

Έρευνες για την 7η Οκτωβρίου

Η αξιοπιστία του Νετανιάχου σε θέματα ασφάλειας υπέστη σοβαρό πλήγμα από την αιφνιδιαστική επίθεση των μαχητών της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 1.200 άτομα.

Ο Ισραηλινός ηγέτης αρνήθηκε την ευθύνη για τυχόν αποτυχίες στον τομέα της ασφάλειας και επισήμανε τα κέρδη του Ισραήλ από την αποδυνάμωση των «δορυφώρων» του Ιράν, της Χαμάς στη Γάζα και της Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Ο σύμμαχός τους Μπασάρ αλ-Άσαντ στη Συρία έχει επίσης εκδιωχθεί.

Στο εσωτερικό μέτωπο, η κυβερνητική συμμαχία του Νετανιάχου αγωνίζεται επίσης να περάσει ένα νέο νόμο για τη στρατιωτική θητεία.

Η στρατιωτική θητεία είναι υποχρεωτική στο Ισραήλ, αλλά οι υπερορθόδοξοι σύμμαχοι του Νετανιάχου επιδιώκουν εξαιρέσεις εντός της κοινότητάς τους.

Ωστόσο, ένας νόμος που θα ικανοποιεί τους υπερορθόδοξους ηγέτες είναι πιθανό να είναι μη δημοφιλής μεταξύ της πλειοψηφίας, ειδικά μετά τον πόλεμο στη Γάζα, ο οποίος είχε ως αποτέλεσμα τον υψηλότερο αριθμό θανάτων Ισραηλινών στρατιωτών εδώ και δεκαετίες.

Χωρίς την υποστήριξη των υπερορθόδοξων, η συμμαχία του Νετανιάχου ενδέχεται να αντιμετωπίσει σύντομα πρόωρες εκλογές.

Η κυβέρνηση του Νετανιάχου πρέπει να λάβει την έγκριση του κοινοβουλίου για τον κρατικό προϋπολογισμό μέχρι το τέλος Μαρτίου. Εάν δεν καταφέρει να συγκεντρώσει αρκετές ψήφους, θα διεξαχθούν πρόωρες εκλογές περίπου 90 ημέρες αργότερα.

Χωρίς τα υπερορθόδοξα κόμματα, τα οποία αποχώρησαν από την κυβέρνηση πέρυσι λόγω του ζητήματος της στρατιωτικής θητείας, ο Νετανιάχου ελέγχει λιγότερο από το ήμισυ των εδρών στο 120μελές κοινοβούλιο του Ισραήλ.

Πολλοί Ισραηλινοί πολιτικοί αναλυτές θεωρούν πιθανές πρόωρες εκλογές τον Ιούνιο.

«Εργαζόμαστε με την παραδοχή ότι οι εκλογές θα γίνουν πριν από τον Οκτώβριο», δήλωσε ένας αξιωματούχος που είναι εξοικειωμένος με το θέμα.