Κριστιάν Αμανπούρ (CNN): Το Ιράν ήταν το σπίτι μου, ο λαός δεν αντέχει άλλο

«Ο λαός του Ιράν δεν αντέχει άλλο» τόνισε η γνωστή δημοσιογράφος Κριστιάν Αμανπούρ Για την κατάσταση που επικρατεί στο Ιράν μίλησε η γνωστή Ιρανοβρετανή δημοσιογράφος του CNN, Κριστιάν Αμανπούρ, υποστηρίζοντας πως το καθεστώς της Τεχεράνης αποτελεί μια «διεφθαρμένη ηγεσία που πλουτίζει» και υπογραμμίζοντας «ο λαός του Ιράν δεν αντέχει άλλο».

Μιλώντας στο podcast Christiane Amanpour Presents: The Ex Files την Τρίτη, η ίδια είπε πως «το Ιράν ήταν το σπίτι μου, έφυγα, 45 χρόνια πριν τέτοια περίοδο το 1979 όταν ξεκινούσε η ιρανική επανάσταση. Αυτά τα γεγονότα με οδήγησαν να γίνω δημοσιογράφος, να μεταδίδω τέτοια γεγονότα στον υπόλοιπο κόσμο».

Οι δηλώσεις ήταν εν μέσω των μεγάλων διαδηλώσεων στο Ιράν που συγκλονίζουν τη χώρα, με χιλιάδες άτομα να έχουν χάσει τη ζωή τους από τις 28 Δεκεμβρίου, όταν και ξεκίνησε το κύμα διαμαρτυρίας.

«Κάνω αυτό το ρεπορτάζ πρακτικά εδώ και 40 χρόνια. Έχω επιστρέψει πολλές φορές στο Ιράν, έχω υποστεί απαγορεύσεις εισόδου πολλές φορές, με καταγγελίες για το "κακό" μου ρεπορτάζ όταν δούλευα για λογαριασμό του ιρανικού λαού» πρόσθεσε.

Σημείωσε ακόμα ότι «έπρεπε να γίνω δημοσιογράφος που είναι έτοιμη να κάνει ρεπορτάζ στο Ιράν χωρίς φόβο ή οποιαδήποτε εύνοια και είναι κάπως φορτισμένο συναισθηματικά όντας η ίδια Ιρανή να πρέπει να κάνω ρεπορτάζ γνωρίζοντας ότι πρέπει να παρουσιάζω όλες τις πλευρές αλλά ταυτόχρονα να κατανοώ ότι πρέπει να πω την ιστορία του ιρανικού λαού χωρίς να μοιάζω με ακτιβίστρια»



Κατήγγειλε το καθεστώς των μουλάδων ως διεφθαρμένο, «μια διεφθαρμένη ηγεσία που πλουτίζει» και «ο λαός του Ιράν δεν αντέχει άλλο».