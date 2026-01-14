ΗΠΑ: Εκκενώνει τη στρατιωτική βάση της στο Κατάρ εν μέσω απειλών Τραμπ προς το Ιράν

Σύσταση για αποχώρηση από την αμερικανική αεροπορική βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ το βράδυ της Τετάρτης δόθηκε σε τμήμα του προσωπικού, δήλωσαν τρεις διπλωματικές πηγές στο Reuters.

Η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ντόχα δεν σχολίασε την πληροφορία.

Η Αλ Ουντέιντ είναι η μεγαλύτερη αεροπορική βάση των ΗΠΑ στην Μέση Ανατολή με στρατιωτική δύναμη που αριθμεί περί τις 10.000 μέλη.

Εν όψει των αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν τον Ιούνιο, μέρος του προσωπικού μεταφέρθηκε σε άλλες αμερικανικές βάσεις στην Μέση Ανατολή.

«Πρόκειται για αλλαγή στάσης και όχι για διαταγμένη εκκένωση», δήλωσε ένας από τους διπλωμάτες στο Reuters. Ο διπλωμάτης είπε ότι δεν γνωρίζει αν έχει δοθεί συγκεκριμένος λόγος για την αλλαγή στάσης.

WSJ: Οι χώρες του Κόλπου ζήτησαν από τις ΗΠΑ να μην επιτεθεί στο Ιράν

Εκκλήσεις προς τις ΗΠΑ να αποφύγουν ένα στρατιωτικό πλήγμα κατά του Ιράν, απηύθυναν οι αραβικές χώρες του Κόλπου, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια κίνηση μπορεί να προκαλέσει σοβαρή οικονομική και πολιτική αποσταθεροποίηση σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με δημοσιεύματα που είδαν το φως της δημοσιότητας την Τρίτη.

Η Σαουδική Αραβία, σε συντονισμό με το Ομάν και το Κατάρ, φέρεται να έχει ξεκινήσει παρασκηνιακές επαφές με την αμερικανική κυβέρνηση, μετά την προειδοποίηση του Λευκού Οίκου προς τις χώρες της περιοχής να προετοιμαστούν για ενδεχόμενη στρατιωτική δράση κατά της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, αξιωματούχοι χωρών του Κόλπου επισημαίνουν ότι οποιαδήποτε στρατιωτική προσπάθεια ανατροπής της ιρανικής κυβέρνησης θα μπορούσε να διαταράξει σοβαρά τις παγκόσμιες μεταφορές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, από τα οποία διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς αργού πετρελαίου. Παράλληλα, εκφράζουν φόβους για εσωτερικές αντιδράσεις, οικονομικές απώλειες και πιθανά αντίποινα σε περίπτωση αμερικανικής στρατιωτικής επέμβασης.

Η Σαουδική Αραβία θα έχει κλειστό τον εναέριο χώρο στις ΗΠΑ σε περίπτωση επίθεσης

Στο ίδιο πλαίσιο, Σαουδάραβες αξιωματούχοι φέρονται να έχουν διαμηνύσει στην Τεχεράνη ότι το βασίλειο δεν προτίθεται να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε σύγκρουση ούτε να επιτρέψει τη χρήση του εναέριου χώρου του από αμερικανικές δυνάμεις, επιδιώκοντας να αποστασιοποιηθεί από μια άμεση αντιπαράθεση.

Από την πλευρά του Λευκού Οίκου, αξιωματούχος ανέφερε ότι «ο πρόεδρος ακούει μια σειρά από απόψεις για κάθε ζήτημα, αλλά στο τέλος λαμβάνει την απόφαση που θεωρεί καλύτερη», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διαφορετικών επιλογών. Αν και δεν έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε την Τρίτη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «η βοήθεια είναι καθ’ οδόν», καλώντας τους Ιρανούς διαδηλωτές να παραμείνουν στους δρόμους.

Η προειδοποίηση του Ιράν

Το Ιράν προειδοποίησε τις γειτονικές του χώρες ότι θα επιτεθεί στις αμερικανικές βάσεις τους σε περίπτωση που τους επιτεθούν οι ΗΠΑ, όπως δήλωσε ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters την Τετάρτη, μετά τις απειλές Τραμπ πως θα παρέμβει στο Ιράν εν μέσω των των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που συγκλονίζουν τη χώρα.

«Η Τεχεράνη έχει ενημερώσει τις χώρες της περιοχής, από τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έως την Τουρκία, ότι οι αμερικανικές βάσεις σε αυτές τις χώρες θα δεχθούν επίθεση αν οι ΗΠΑ επιτεθούν στο Ιράν ζητώντας από αυτές τις χώρες να αποτρέψουν την Ουάσιγκτον από το να επιτεθεί στο Ιράν», δήλωσε ο αξιωματούχος στο Reuters.

Πέρυσι, περισσότερο από μια εβδομάδα πριν οι ΗΠΑ ξεκινήσουν αεροπορικές επιθέσεις κατά του Ιράν, μέρος του προσωπικού και των οικογενειών τους μεταφέρθηκε από τις αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή. Μετά τις αμερικανικές επιθέσεις τον Ιούνιο, το Ιράν εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση κατά της βάσης στο Κατάρ.