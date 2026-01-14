Παχλαβί προς ιρανικό στρατό: Εγκαταλείψτε το καθεστώς και προστατεύστε τον λαό

Έκκληση στον Ιρανικό στρατό να εγκαταλείψουν το καθεστώς και να συστρατευθούν με τους διαδηλωτές, απηύθυνε σε νέο μήνυμά του ο εξόριστος διάδοχος του τελευταίου Σάχη στο Ιράν Ρεζά Παχλαβί.

Σε δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τετάρτη μέσω της πλατφόρμας X (πρώην Twitter), ο Παχλαβί διαβεβαίωσε τους πολίτες που συμμετέχουν στις διαδηλώσεις ότι η αμερικανική βοήθεια βρίσκεται καθ’ οδόν, καλώντας τους παράλληλα να συνεχίσουν τον αγώνα τους.

«Συμπατριώτες μου, πιθανότατα θα έχετε ακούσει το μήνυμα του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Η βοήθεια έρχεται. Συνεχίστε τον αγώνα, όπως κάνατε μέχρι σήμερα», ανέφερε στην αρχή της δήλωσής του.

Ο Ιρανός πρίγκιπας υποστήριξε ότι ανάμεσα στον λαό και το καθεστώς έχει δημιουργηθεί πλέον «μια θάλασσα αίματος», επισημαίνοντας ότι όσοι ευθύνονται για την καταστολή θα λογοδοτήσουν. Στη συνέχεια, κάλεσε τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να σταματήσουν να υπερασπίζονται την πολιτική ηγεσία της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Έχω ένα ειδικό μήνυμα για τα μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων. Είστε ο εθνικός στρατός του Ιράν, όχι ο στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Έχετε καθήκον να προστατεύετε τις ζωές των συμπατριωτών σας. Ο χρόνος είναι περιορισμένος. Ενωθείτε μαζί τους το συντομότερο δυνατό», κατέληξε.