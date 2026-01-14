Η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης (2003) Ιρανή δικηγόρος Σιρίν Εμπαντί πρότεινε σήμερα να αναλάβουν οι ΗΠΑ «στοχευμένη δράση» εναντίον του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, και των επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης προκειμένου να τερματιστεί η σφαγή αμάχων στην πατρίδα της.

«Αυτό που ζητάμε και αυτό που επιθυμούμε» από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «είναι μέτρα που θα αποτρέψουν τη σφαγή Ιρανών», δήλωσε η Εμπαντί σε συνέντευξή της στην Deutsche Welle.

Τουλάχιστον 3.428 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί στο Ιράν από την αρχή του κινήματος αμφισβήτησης της εξουσίας, ανακοίνωσε σήμερα η ΜΚΟ Iran Human Rights (IHR), η οποία έκανε επίσης λόγο για περισσότερες από 10.000 συλλήψεις.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προειδοποιήσει την Τεχεράνη πως οι ΗΠΑ θα αναλάβουν «πολύ ισχυρή» δράση εάν οι ιρανικές αρχές αρχίσουν να εκτελούν διαδηλωτές που συνελήφθησαν.

Για να αποτραπεί η σφαγή αμάχων στο Ιράν «δεν απαιτείται ολοκληρωτικός πόλεμος», δήλωσε η Σιρίν Εμπαντί, αναφέροντας δυο παραδείγματα στοχευμένων δράσεων που θα μπορούσαν να αναλάβουν οι ΗΠΑ. Η πρώτη αφορούσε ηλεκτρονικές παρεμβολές για να μπλοκάρουν την επικοινωνία του καθεστώτος με τις δυνάμεις ασφαλείας και τη διάδοση προπαγάνδας από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Μια άλλη επιλογή θα ήταν εξαιρετικά στοχευμένες ενέργειες εναντίον του ανώτατου ηγέτη του Ιράν και υψηλόβαθμων αξιωματικών των Φρουρών της Επανάστασης», συμπλήρωσε η Εμπαντί. Επικαλέστηκε ανάλογες επιχειρήσεις που διεξήχθησαν πρόσφατα στο Ιράν, όπως για παράδειγμα την ισραηλινή επίθεση εναντίον του ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια, ο οποίος δολοφονήθηκε στην Τεχεράνη τον Ιούλιο του 2024. «Κανείς άμαχος δεν τραυματίστηκε» σε εκείνη την επιχείρηση, σημείωσε.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει με ανάληψη στρατιωτικής δράσης εναντίον του Ιράν, ενώ την Τρίτη παρότρυνε τους διαδηλωτές να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, διαμηνύοντας πως «η βοήθεια είναι καθ’ οδόν».