Πόλεμος στο Ισραήλ

Σε κατάσταση «πλήρους πολιορκίας» έχει θέσει το Ισραήλ τη Γάζα, κάνοντας συνεχείς βομβαρδισμούς, ενώ η Χαμάς απαντάει με συνεχή ρίψη ρουκετών από τα παλαιστινιακά εδάφη. Στο μεταξύ, οι απώλειες στους Ισραηλινούς έφτασαν τα 800 άτομα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Ισραηλινό υπουργό Άμυνας, Γιόαβ Γκαλάντ, «δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα, δεν υπάρχει φαγητό, δεν υπάρχει νερό, δεν υπάρχουν καύσιμα» στη Γάζα.

19:07 Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν - Αμπάς για την κατάσταση στο Ισραήλ

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Παλαιστίνιο ηγέτη Μαχμούντ Αμπάς τη Δευτέρα, ανακοίνωσε η τουρκική προεδρία.

19:00 Ισραήλ: Κλειστό παραμένει το λιμάνι του Ασκελόν και το πετρελαϊκό τερματικό του

Το λιμάνι του Ισραήλ Ασκελόν και ο πετρελαϊκός τερματικός σταθμός του έχουν κλείσει λόγω της σύγκρουσης μεταξύ του Ισραήλ και της ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς, δήλωσαν ναυτιλιακές και εμπορικές πηγές τη Δευτέρα.

18:52 Γ. Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό του Ισραήλ

Ο Γ. Γεραπετρίτης τόνισε πως «η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό του Ισραήλ που έχει δικαίωμα άμυνας απέναντι σε αυτές τις απάνθρωπες πράξεις».

18:47 Νορβηγία: Ματαιώνονται οι πτήσεις της Norwegian Air από και προς το Τελ Αβίβ

Η αεροπορική εταιρεία Norwegian Air θα ακυρώσει τις πτήσεις από την Κοπεγχάγη και τη Στοκχόλμη προς το Ισραήλ αυτήν την εβδομάδα, ανακοίνωσε ένας εκπρόσωπός της. «Λόγω της τρέχουσας κατάστασης στο Ισραήλ, η Νορβηγία αποφάσισε να ακυρώσει όλες τις πτήσεις από και προς το Τελ Αβίβ μέχρι και τις 15 Οκτωβρίου», ανέφερε ο εκπρόσωπος της εταιρείας

18:38 Από τον πόλεμο στο Ισραήλ στη Θεσσαλονίκη: Η συγκινητική στιγμή που ζευγάρι έσμιξε ξανά στο αεροδρόμιο

Σώα στη Θεσσαλονίκη με απευθείας πτήση από το εμπόλεμο Τελ Αβίβ επέστρεψε ακόμη μια ομάδα Ελλήνων που γλίτωσε από τις πολεμικές συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Αφήνοντας πίσω τους το χάος του πολέμου, διηγούνται τα όσα βίωσαν στις εμπόλεμες ζώνες, μέχρι να πατήσουν στην Ελλάδα.

Συγκινητική είναι η ιστορία του Μάκη Φλωρεντίν και της γυναίκας του, που έσμιξαν ξανά στο αεροδρόμιο. Ο κ. Φλωρεντίν περίμενε τη σύζυγο του να φτάσει από το Τελ Αβίβ, ενώ τα παιδιά και τα εγγόνια τους παραμένουν εκεί.

18:26 Ισραήλ: Δημοσιογράφος του CNN πέφτει σε τάφρο για να γλυτώσει από τις ρουκέτες (vid)

Ο πόλεμος στα σύνορα Ισραήλ - Γάζας αποτυπώνεται πια και στην αγωνία των ανταποκριτών που την καλύπτουν οι οποίοι παίζουν την ζωή τους κορώνα γράμματα σε κάθε μετάδοση που κάνουν

18:22 Τέσσερις τραυματίες από επίθεση με ρουκέτα σε συνοικία της Ιερουσαλήμ

Μια ρουκέτα που έπεσε στη συνοικία Γκους Ετζιόν κοντά στην Ιερουσαλήμ τραυμάτισε συνολικά τέσσερα άτομα. Σύμφωνα με τη Haaretz, η αστυνομία κάλεσε επίσης τους πολίτες να παραμείνουν κοντά σε καταφύγια, να υπακούν στις οδηγίες των δυνάμεων ασφαλείας και να απομακρυνθούν από τις περιοχές που έχουν πληγεί από ρουκέτες.

18:18 Διαψεύδονται τα περί προειδοποίησης για την επίθεση της Χαμάς από την Αίγυπτο

Σύμφωνα με το Γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, τα δημοσιεύματα για προειδοποίηση πριν από την επίθεση της Χαμάς από το Κάιρο είναι «ψευδή», όπως μετέδωσε το κρατικό ραδιόφωνο του Ισραήλ.

18:14 Ανάληψη ευθύνης για την επίθεση στα σύνορα Λιβάνου - Ισραήλ

Οι Ταξιαρχίες Αλ Κουντς, η ένοπλη πτέρυγα του παλαιστινιακού κινήματος Ισλαμική Τζιχάντ, ανέλαβε την ευθύνη για μια επίθεση στα σύνορα Λιβάνου-Ισραήλ νωρίτερα τη Δευτέρα, λέγοντας ότι ήταν μέρος της ευρύτερης επιχείρησης "Καταιγίδα Αλ Ακσά".

Είπε ότι επτά ισραηλινοί στρατιώτες είχαν τραυματιστεί στην επιχείρηση.

18:05 Επιχειρήσεις σε Μπέιτ Χανούν, Σατζαΐγια, Αλ Φουρκάν και Ριμάλ

Σε νεότερη ανάρτησή της η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ έγραψε: «Επιθέσεις της IAF τις τελευταίες ώρες στις περιοχές Beit Hanoun, Sajaiya, El-Furqan και Rimal στη Λωρίδα της Γάζας.

Θα συνεχίσουμε να πολεμάμε τους τρομοκράτες της Χαμάς όσο χρειαστεί για το καλό των κατοίκων του κράτους του Ισραήλ.».

IAF strikes in recent hours in Beit Hanoun, Sajaiya, El-Furqan and Rimal in the Gaza Strip.



