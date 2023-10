Haaretz: Ομοιότητες της Χαμάς με τακτικές πολέμου στην Ουκρανία «βλέπει» η ισραηλινή εφημερίδα

Η Χαμάς φέρεται να έχει πολλές κοινές τακτικές με τους Ρώσους εντείνοντας τις υποψίες περί «δακτύλου» της Μόσχας στη σύρραξη με το Ισραήλ.

Χαρακτηριστικό είναι το βίντεο με ένα drone της Χαμάς που έχει εντοπίσει ένα ισραηλινό άρμα μάχης Merkava 4 και ρίχνει πάνω του μια μικρή βόμβα καταστρέφοντας το.

Σύμφωνα με τη Haaretz, αυτή η αντιγραφή τακτικών από τη Χαμάς φέρεται να αιφνιδίασε το Ισραήλ.

Από τη στιγμή που δεν μπορεί να αποδειχτεί πως είτε ο ρωσικός στρατός, είτε μέλη της Ομάδας Wagner «εκπαίδευσαν» τους τρομοκράτες της Χαμάς, το πιθανότερο είναι πως πήραν μόνοι τους ιδέες βάσει των όσων κυκλοφορούν στο διαδίκτυο.

Βέβαια, υπάρχει και η καταγγελία του Κιέβου πως η Χαμάς έχει προμηθευτεί δυτικά όπλα τα οποία ήταν λάφυρα στα χέρια των Ρώσων. Και αυτό το υλικό προσφέρεται για «μελέτη» αν και το Ισραήλ χρησιμοποιεί πολλά οπλικά συστήματα δικής του κατασκευή.

Τα Merkava 4 γενικά θεωρούνται από τα καλύτερα προστατευμένα για το πλήρωμά τους άρματα με ενεργά συστήματα που εξουδετερώνουν απειλές, όπως τους αντιαρματικούς πυραύλους, σε κλάσματα του δευτερολέπτου.

