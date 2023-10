«Ξεκινήσαμε, το Ισραήλ θα κερδίσει»: Βίντεο του Νετανιάχου από τις αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα

«Ξεκινήσαμε. Το Ισραήλ θα κερδίσει» ήταν το λακωνικό μήνυμα του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Χ (πρώην Twitter), όπου ανήρτησε βίντεο των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF) που καταστρέφουν ολοσχερώς οικισμό στη Γάζα.

Σημειώνεται ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είχε ενημερώσει τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν πως το Ισραήλ ξεκινά χερσαία επιχείρηση στη Γάζα. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε χθες, ο Μπ. Νετανιάχου είπε στον Τζο Μπάιντεν ότι «το Ισραήλ δεν έχει άλλη επιλογή από το να εισβάλει στη Γάζα».

