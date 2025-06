Νέα πυραυλική επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ, χτυπήθηκε διυλιστήριο στη Χάιφα - Προηγήθηκαν ισραηλινοί βομβαρδισμοί στην Τεχεράνη

Νέος γύρος ισραηλινών επιθέσεων στην Τεχεράνη και το στρατηγικό λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς ξεκίνησε το βράδυ του Σαββάτου. Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η ιρανική αεράμυνα ενεργοποιήθηκε γύρω από το στρατηγικό λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς καθώς και την πρωτεύουσα Τεχεράνη. Λίγο αργότερα, το Ιράν εξαπέλυσε βαλλίστικούς πυράυλους στη περιοχή της Χάιφα, πλήττοντας διυλιστήριο.

Η επίθεση του Ισραήλ το βράδυ του Σαββάτου

Συνεχίζει τα πλήγματα κατά του Ιράν το Ισραήλ ανέφερε σε ενημέρωση ο εκπρόσωπος των IDF, Έφι Ντεφρίν.

«Ακόμα και αυτή την ώρα, οι πιλότοι της Πολεμικής Αεροπορίας συνεχίζουν να επιτίθενται και να πραγματοποιούν εκτεταμένα πλήγματα σε διάφορες περιοχές του Ιράν. Μια σειρά επιθέσεων που δεν έχει σταματήσει εδώ και σχεδόν 40 ώρες και περιλαμβάνει περισσότερους από 150 στόχους. Επίκεντρο των επιθέσεων τις τελευταίες 24 ώρες, η Τεχεράνη», προσθέτει.

Σε τηλεοπτική ενημέρωση, ο Ντεφρίν ανέφερε ότι το Ισραήλ στόχευσε μια υπόγεια τοποθεσία στο δυτικό Ιράν «που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση και την εκτόξευση πυραύλων επιφανείας-επιφανείας και πυραύλων κρουζ».

«Αυτή η τοποθεσία δέχθηκε επίθεση και εξοντώθηκαν επίσης τα ανώτερα στελέχη που την επισκέπτονταν στο παρελθόν», λέει.

Ο Ντεφρίν προσέθεσε ότι οι πύραυλοι που ήταν αποθηκευμένοι εκεί επρόκειτο να εκτοξευθούν «εναντίον ισραηλινών πολιτών ή ακόμη και εναντίον δυνάμεων άλλων δυτικών χωρών στη Μέση Ανατολή».

«Την τελευταία ώρα, 10 εχθρικά ισραηλινά αεροσκάφη καταρρίφθηκαν σε διάφορες περιοχές» της χώρας, μετέδωσε προηγουμένως η κρατική τηλεόραση.

🇮🇱🇮🇷 | Irán activa su defensa aérea en la ciudad de Bandar Abbas ante posible amenaza. pic.twitter.com/d1Llpcy7KC — Visegrád24 (ES) (@visegrad24es) June 14, 2025

Το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι έπληξε υπόγεια εγκατάσταση εκτόξευσης πυραύλων στο δυτικό Ιράν

Ο ισραηλινός στρατός ισχυρίστηκε ότι έπληξε μια υπόγεια εγκατάσταση εκτόξευσης πυραύλων στο Χοραμαμπάντ, στο δυτικό Ιράν, εγκατάσταση αποθήκευσης πυραύλων εδάφους-εδάφους και πυραύλων κρουζ.

«Πρόκειται για μια σημαντική τοποθεσία που περιλαμβανόταν και σε προπαγανδιστικό βίντεο του ιρανικού καθεστώτος στο παρελθόν», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, ταξίαρχος Έφι Ντεφρίν, αναφερόμενος σε βίντεο που είχαν δώσει στη δημοσιότητα νωρίτερα φέτος οι Φρουροί της Επανάστασης, βίντεο που οποίο έδειχνε αυτό που ισχυρίζονταν ότι ήταν μια νέα υπόγεια εγκατάσταση πυραύλων.

«Βομβαρδίστηκε και οι ανώτεροι αξιωματούχοι που συνδέονταν με αυτήν (την εγκατάσταση) εξοντώθηκαν επίσης», πρόσθεσε ο Ντεφρίν, σημειώνοντας ότι δεκάδες άλλες τοποθεσίες πυραύλων «κατεστράφησαν επίσης».

Ο στρατός ισχυρίστηκε ότι η τοποθεσία στέγαζε «σήραγγες αποθήκευσης για πυραύλους εδάφους-εδάφους και πυραύλους κρουζ, καθώς και πολλαπλές εξέδρες εκτόξευσης».

Η αντεπίθεση του Ιράν το βράδυ του Σαββάτου

Λίγο μετά τις 11 μ.μ. του Σαββάτου (ώρα Ελλάδος) ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εντόπισε πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς το Ισραήλ το Σάββατο, και ότι τα συστήματα αεράμυνας βρίσκονται σε λειτουργία για την αναχαίτισή τους.

«Το κοινό καλείται να εισέλθει σε προστατευόμενο χώρο και να παραμείνει εκεί μέχρι νεοτέρας», ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του.

Σειρήνες ήχησαν στην περιοχή της Χάιφα εν μέσω πυρών βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν.

Βίντεο από την ιρανική πυραυλική επίθεση στη Χάιφα:

Footage posted to social media shows Iran's ballistic missile attack on the Haifa area.



Sirens sounded in Haifa and across northern Israel. pic.twitter.com/oMLZPfz8OT — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) June 14, 2025

Σύγκρουση δίχως τέλος

Σε σύγκρουση δίχως τέλος εκτυλίσσεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή μετά το μπαράζ εχθροπραξιών από το Ισραήλ και το Ιράν.

Κατά τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι συνεχίζονται οι αεροπορικές επιδρομές σε στόχους εντός του Ιράν, στο πλαίσιο της επιχείρησης εξουδετέρωσης απειλών.

Το Ιράν πέρασε στην αντεπίθεση αναφέροντας πως οι επιθέσεις του Ιράν κατά του Ισραήλ θα συνεχιστούν, ενώ εξαπέλυσε απειλές σε ΗΠΑ, Βρετανία και Γαλλία ότι οι βάσεις και τα πλοία τους στην περιοχή θα στοχοποιηθούν αν βοηθήσουν για τον τερματισμό των πυραυλικών επιθέσεων της Τεχεράνης κατά του Ισραήλ, όπως μετέδωσαν σήμερα κρατικά ΜΜΕ στο Ιράν.

Λίγο αργότερα, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατζ, προειδοποίησε τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ότι αν συνεχίσει να εκτοξεύει πυραύλους εναντίον των πολιτών του Ισραήλ «η Τεχεράνη θα καεί».

Η Τεχεράνη απειλεί εκ νέου με κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, όπως μετέδωσαν ιρανικά ΜΜΕ.

Τι έχει συμβεί μέχρι τώρα

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς προειδοποίησε ότι αν ο Χαμενεΐ συνεχίσει να εκτοξεύει πυραύλους κατά του Ισραήλ, «η Τεχεράνη θα καεί». Η δήλωση έγινε μετά από σύσκεψη με ανώτατους αξιωματούχους των IDF και της Μοσάντ, εν μέσω κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι στοχοθέτησε «δεκάδες» εκτοξευτές πυραύλων εδάφους-εδάφους στο Ιράν κατά το κύμα πληγμάτων που εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύχτας εναντίον συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας κοντά στην Τεχεράνη.

Σε ανακοίνωσή τους, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις πρόσθεσαν ότι η πολεμική τους αεροπορία «συνεχίζει να πλήττει δεκάδες εκτοξευτές πυραύλων εδάφους-εδάφους στο Ιράν».

Η Τεχεράνη απηύθυνε απειλές κατά του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας, προειδοποιώντας ότι βάσεις και πολεμικά πλοία τους μπορεί να στοχοποιηθούν εφόσον συνδράμουν στρατιωτικά το Ισραήλ.

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι ο διάλογος με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό του πρόγραμμα είναι «ανούσιος» μετά τις μεγαλύτερες αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ κατά της επικράτειάς του, κατηγορώντας την Ουάσινγκτον ότι υποστήριξε την επίθεση.

Το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ, μετά το τέλος της επίθεσης του Ιράν, συνεδρίασε για να πάρει τις αποφάσεις του σχετικά με την απάντηση στην Τεχεράνη. Λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα (ώρα Ελλάδας) ξεκίνησε νέος γύρος επιθέσεων του Ισραήλ, με το Ιράν να ενεργοποιεί την αεράμυνά του. Νέες εκρήξεις ακούστηκαν στην Ιερουσαλήμ.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε νωρίς το πρωί του Σαββάτου πως ενεργοποίησε σειρήνες της αεράμυνας σε διάφορους τομείς της χώρας εξαιτίας της εκτόξευσης νέου κύματος πυραύλων από το Ιράν εναντίον της ισραηλινής επικράτειας κι ότι η αντιαεροπορική άμυνα επιχειρεί για την αναχαίτισή τους.

Αξιωματούχος του Ιράν δήλωσε ότι «η εκδίκησή μας μόλις άρχισε» και πως το Ισραήλ θα πληρώσει βαρύ τίμημα. Η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι κατέρριψε τουλάχιστον ένα ισραηλινό μαχητικό, με το Τελ Αβίβ να διαψεύδει.

Νωρίτερα το Ισραήλ είχε χτυπήσει την πυρηνική εγκατάσταση στο Ισφαχάν. Ο ΙΑΕΑ παραδέχθηκε πως υπάρχει ραδιενεργή και χημική ρύπανση.

Τραμπ: Συμφωνούμε με τον Πούτιν ότι ο πόλεμος ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν πρέπει να τελειώσει

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο στο Truth Social ότι τόσο η πεποίθηση του ίδιου, όσο και του Βλαντιμίρ Πούτιν είναι ότι «ο πόλεμος ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν πρέπει να τελειώσει».

Σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται ο Αμερικανός πρόεδρος, «η συνομιλία διήρκεσε περίπου 1 ώρα. Ο ίδιος πιστεύει, όπως και εγώ, ότι αυτός ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Ιράν πρέπει να τελειώσει, και του εξήγησα ότι και ο δικός του πόλεμος πρέπει να τελειώσει».

«Συζητήσαμε εκτενώς. Αφιερώσαμε πολύ λιγότερο χρόνο στη συζήτηση για τη Ρωσία και την Ουκρανία, αλλά αυτό θα το κάνουμε την επόμενη εβδομάδα. Προχωράει με τις προγραμματισμένες ανταλλαγές κρατουμένων – μεγάλος αριθμός κρατουμένων ανταλλάσσεται αμέσως και από τις δύο πλευρές», ανέφερε.

Η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου:

Διάγγελμα Νετανιάχου: «Σοβαρή ζημιά» στα πυρηνικά του Ιράν - Σύντομα θα δείτε ισραηλινά αεροσκάφη στον ουρανό της Τεχεράνης

Λίγο νωρίτερα, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι σύντομα ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη θα φανούν να πετούν πάνω από τον ουρανό της Τεχεράνης, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που δημοσιεύθηκε το Σάββατο, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ «θα πλήξει κάθε εγκατάσταση και κάθε στόχο του καθεστώτος των Αγιατολάχ».

«Θα πλήξουμε κάθε εγκατάσταση και κάθε στόχο του καθεστώτος των Αγιατολάχ, και ό,τι έχουν νιώσει μέχρι τώρα δεν είναι τίποτα σε σύγκριση με αυτό που τους περιμένει τις επόμενες ημέρες», δήλωσε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε ότι ο στρατός καταστρέφει πλέον την ικανότητα του Ιράν να κατασκευάζει βαλλιστικούς πυραύλους.

«Βρισκόμαστε σε μια μοιραία μάχη για την ύπαρξή μας. Θα πολεμήσουμε μέχρι να πετύχουμε τη νίκη» συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ.

Παρά τους ισχυρισμούς των Ιρανών αξιωματούχων, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ προκάλεσε πραγματικές ζημιές στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Το γραφείο του ανακοίνωσε ότι μίλησε με τους δημάρχους του Ρισόν Λετσιόν, του Τελ Αβίβ και της Ραμάτ Γκαν, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τους τρεις νεκρούς και ζήτησε να μεταφερθεί το μήνυμά του στις οικογένειές τους.

Ο Νετανιάχου επαίνεσε την ανθεκτικότητα των κατοίκων των πόλεων αυτών και όλων των Ισραηλινών πολιτών, και διαβεβαίωσε τους δημάρχους ότι η κυβέρνηση θα παράσχει όλη την αναγκαία βοήθεια για την αποκατάσταση και τη στήριξη.

Το χρονικό της δεύτερης ημέρας της σύγκρουσης

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν το πρωί του Σαββάτου ότι συνεχίζονται οι αεροπορικές επιδρομές σε στόχους εντός του Ιράν, στο πλαίσιο της επιχείρησης εξουδετέρωσης απειλών.

Σε σύντομη ανακοίνωση στο Telegram, οι IDF ανέφεραν ότι «η Πολεμική Αεροπορία συνεχίζει να πλήττει στόχους για την απομάκρυνση απειλών εντός του Ιράν», συνοδεύοντας το μήνυμα με βίντεο από εναέριες επιθέσεις. Η ανακοίνωση έρχεται περισσότερες από 24 ώρες μετά το πρώτο ισραηλινό πλήγμα, το οποίο - σύμφωνα με το Ισραήλ - σκότωσε τρεις Ιρανούς στρατιωτικούς διοικητές.

Οι σειρήνες ηχούν σε διάφορες περιοχές του Ισραήλ μετά τον συνεχή εντοπισμό μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) που εξαπολύουν από το Ιράν, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός, καθώς το Ιράν συνεχίζει να εκτοξεύει ομοβροντίες βαλλιστικών πυραύλων εναντίον του Ισραήλ.

Μια ώρα αργότερα γνωστοποίησε ότι αναχαίτισε αριθμό μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) που εξαπολύθηκαν σήμερα εναντίον του Ισραήλ.

Οι σειρήνες της αεράμυνας ήχησαν δυο φορές κατά τη διάρκεια της νύχτας και άλλη μια νωρίς το πρωί στο Τελ Αβίβ και στην Ιερουσαλήμ, με τον στρατό να προτρέπει τον πληθυσμό να πάει στα καταφύγια.

Το επίπεδο συναγερμού μειώθηκε κατόπιν, την πρώτη φορά περίπου μισή ώρα αργότερα, τη δεύτερη κάπου δέκα λεπτά αργότερα, με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις να ανακοινώνουν εκτοξεύσεις «δεκάδων» πυραύλων, οι περισσότεροι από τους οποίους αναχαιτίστηκαν, κατ’ αυτές.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι στοχοθέτησε ιρανικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας σε κύμα πληγμάτων που εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή της Τεχεράνης.

«Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η πολεμική αεροπορία έπληξε δεκάδες στόχους, κυρίως υποδομές πυραύλων εδάφους-αέρος, στο πλαίσιο επιχείρησης που είχε στόχο να καταστρέψει τις δυνατότητες αντιαεροπορικής άμυνας του καθεστώτος στην περιοχή της Τεχεράνης», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

«Για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου, σε απόσταση 1.500 και πλέον χιλιομέτρων από το ισραηλινό έδαφος, η πολεμική αεροπορία έπληξε αμυντικές εγκαταστάσεις στην περιοχή της Τεχεράνης», σημείωσε.

Νεκροί και καταστροφές κτηρίων στο Ισραήλ

Εκπρόσωπος της υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών, Magen David Adom, («Κόκκινο άστρο του Δαυίδ»), ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου, δήλωσε στο ισραηλινό κανάλι 12 ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 20 τραυματίστηκαν μετά από άμεσο χτύπημα πυραύλου σε κτήριο κατοικιών στο κεντρικό Ισραήλ. Η ακριβής τοποθεσία της επίθεσης δεν έγινε γνωστή.

Footage from the Iranian ballistic missile impact in central Israel. Medics say they're treating at least 10 wounded. pic.twitter.com/iZtMAh8IlD — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) June 14, 2025

Εννιά κτίρια στη Ραμάτ Γκαν, συνοικία της παραθαλάσσιας ισραηλινής μητρόπολης Τελ Αβίβ, καταστράφηκαν από ιρανικούς πυραύλους που εκτοξεύτηκαν εναντίον του Ισραήλ. Οι ένοικοι εκατοντάδες διαμερισμάτων χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα από αυτά όταν πύραυλος έπληξε κτίριο, ανέφερε στην ψηφιακή της έκδοση η εφημερίδα Haaretz.

Τουλάχιστον 63 τραυματίστηκαν, δυο σοβαρά, σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο ynet, την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας Γεντότ Αχαρονότ. Κατά την ίδια πηγή, εξηντάρα που είχε αναφερθεί νωρίτερα πως βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση υπέκυψε.

Νωρίτερα περίπου στη 1:00 υπήρξε ακόμα ένα κύμα επιθέσεων του Ιράν στο Ισραήλ με τις σειρήνες αεράμυνας να ηχούν στην Ιερουσαλήμ, στο Τελ Αβίβ και σε άλλες πόλεις. Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου και του Reuters, ανέφεραν πως άκουσαν ισχυρή έκρηξη στην Ιερουσαλήμ.

Σύμφωνα με την ομάδα οπτικής έρευνας των New York Times, ορισμένες εικόνες από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που αναρτήθηκαν στο Telegram έδειχναν «ένα χτύπημα που έπληττε ένα τμήμα του κεντρικού Τελ Αβίβ, όπου βρίσκονται διάφορες στρατιωτικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένου του αρχηγείου των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων».

لحظة سقوط احد الصواريخ على تل ابيب قبل قليل pic.twitter.com/kf3YPY3yxn — Hisham Abu Shaqrah | هشام أبو شقرة (@HShaqrah) June 13, 2025

Το βράδυ, η πυροσβεστική του Ισραήλ έκανε λόγο για «πολλά μείζονα συμβάντα» σε προάστια του Τελ Αβίβ. Η Τεχεράνη ανέφερε πως εκτόξευσε πυραύλους εναντίον «δεκάδων στόχων», ανάμεσά τους «στρατιωτικές βάσεις και υποδομές» στο Ισραήλ.

Στο προηγούμενο κύμα επιθέσεων του Ιράν εκατόν πενήντα βαλλιστικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από το Ισφαχάν, σύμφωνα με το ιρανικό κρατικό πρακτορείο IRNA. Ο ισραηλινός στρατός έκανε λόγο για «δεκάδες» ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους που κατευθύνθηκαν στο ισραηλινό έδαφος.

Το Ισραήλ «σφυροκοπά» την Τεχεράνη

Παράλληλα το Ισραήλ όπως ανακοίνωσαν οι IDF συνεχίζει να επιτίθεται σε στόχους στο ιρανικό έδαφος για την εξάλειψη μιας απειλής.

חיל האוויר ממשיך לתקוף מטרות להסרת איום במרחב איראן pic.twitter.com/NF0Q4efquQ — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) June 14, 2025

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν Tasnim News έκανε λόγο για «αρκετές εκρήξεις» στην Τεχεράνη τα ξημερώματα του Σαββάτου. Πλάνα που δημοσίευσε το Tasnim News δείχνουν καπνό να υψώνεται πάνω από την ιρανική πρωτεύουσα.

Στην Τεχεράνη, φλόγες και πυκνός καπνός υψώνονταν τις πρώτες πρωινές ώρες στο αεροδρόμιο Μεχραμπάντ, στο δυτικό τμήμα της πρωτεύουσας, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ιρανικά ΜΜΕ έκαναν λόγο για έκρηξη και τουλάχιστον δυο ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα. Στο αεροδρόμιο αυτό γίνονται κυρίως πτήσεις εσωτερικού και προς ή από κράτη της περιοχής. Το πρακτορείο FARS μετέδωσε πως επλήγη από δυο «βλήματα».

#BREAKING A video shared by Iranian media purportedly shows a huge explosion at an airbase in Tehran's Mehrabad Airport. pic.twitter.com/lYejFWWrpf — Iran International English (@IranIntl_En) June 13, 2025

Νωρίτερα, ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις σε άλλο σημείο της πρωτεύουσας, ενώ επιχείρησε η αντιαεροπορική άμυνα εναντίων νέων ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Το AFP επικαλούμενο το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars έκανε λόγο για τουλάχιστον δυο αεροπορικά πλήγματα. Επίσης, σύμφωνα με το Tasnim ακούστηκαν αρκετές δυνατές εκρήξεις στις συνοικίες Χακιμιγιέ και Τεχεράνπαρς στην ανατολική Τεχεράνη.

📹 هم‌اکنون و همزمان با دور جدید حملات موشکی ایران به اسرائیل، صدای چند انفجار در تهران شنیده شد#اسرائيل_سقطت pic.twitter.com/x5JSV95TkK — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) June 13, 2025

«Πουθενά δεν θα είσαστε ασφαλείς»

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι κατέρριψε σήμερα ισραηλινά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) που βρίσκονταν σε αποστολή αναγνώρισης πάνω από το βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, μετέδωσε κρατικό μέσο ενημέρωσης.

Εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης ανέφερε ότι η εκδίκησή μας στο Ισραήλ θα είναι οδυνηρή, «πουθενά δεν θα είσαστε ασφαλείς».

Σε τηλεοπτικό διάγγελμα, ο αγιατολάχ Χαμενεΐ δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν θα βγει αλώβητο, ότι η απάντηση δεν θα είναι με ημίμετρα και ότι στο τέλος το Ισραήλ θα μείνει αβοήθητο.

Ο Χαμενεΐ έχει ήδη αντικαταστήσει όλα τα ανώτατα στελέχη που σκοτώθηκαν στις σημερινές επιθέσεις. Ο νέος αρχηγός των Φρουρών της Επανάστασης διαμήνυσε ότι σύντομα «θα ανοίξουν οι πύλες της κολάσεως».