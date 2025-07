Τσουνάμι σε Χαβάη, Αλάσκα, Καλιφόρνια και Ιαπωνία: Έφτασαν τα πρώτα κύματα μετά τον ισχυρό σεισμό των 8,8 Ρίχτερ

Σεισμός 8,8 βαθμών, ο ισχυρότερος στη συγκεκριμένη περιοχή σε σχεδόν 73 χρόνια, καταγράφτηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά από τη ρωσική χερσόνησο Καμτσάτκα, προκαλώντας τσουνάμι στη Ρωσία και στην Ιαπωνία και προκαλώντας έκτακτες προειδοποιήσεις στους πολίτες σχεδόν όλων των χωρών που βρέχονται από τον ωκεανό αυτόν.

Το τσουνάμι ήδη πλημμύρισε την πόλη Σέβερο-Κουρίλσκ, στο βόρειο τμήμα του ρωσικού αρχιπελάγους που είναι γνωστό με την ονομασία Κουρίλες νήσοι, σύμφωνα με το υπουργείο Αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της ρωσικής ομοσπονδίας. Το ύψος των κυμάτων του τσουνάμι στην πόλη Σεβέρο-Κουρίλσκ της Ρωσικής Ειρηνικής υπερέβη τα τρία μέτρα, ενώ το ισχυρότερο έφτασε τα πέντε μέτρα, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε την Τετάρτη το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti, επικαλούμενο τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Ο δήμαρχος του Σεβεροκουρίλσκ, Αλεξάντερ Οβσιάνικοφ, δήλωσε ότι η πόλη, η οποία βρίσκεται στη χερσόνησο, πλημμύρισε από τέσσερα κύματα τσουνάμι, τα οποία παρέσυραν αλιευτικά σκάφη στη θάλασσα και πλημμύρισαν ένα εργοστάσιο επεξεργασίας. Η παροχή ρεύματος διακόπηκε και οι αρχές έλεγχαν το δίκτυο ηλεκτροδότησης μετά τις πλημμύρες.

Οι ρωσικές αρχές κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης στα νησιά Κουρίλες. Μετά το τσουνάμι, η κύρια πόλη των νησιών, το αλιευτικό λιμάνι Σεβεροκουρίλσκ, χτυπήθηκε από πολλά κύματα και πλημμύρισε.

Οι ρωσικές αρχές δήλωσαν ότι κύματα ύψους τριών μέτρων έπληξαν την πόλη.

Τα νησιά αποτελούν σημείο διαμάχης με την Ιαπωνία, η οποία διεκδικεί εδαφικά δικαιώματα σε τέσσερα από αυτά.

Η Σοβιετική Ένωση είχε καταλάβει τα νησιά τις τελευταίες ημέρες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και η διαμάχη εμπόδισε τις χώρες να υπογράψουν συνθήκη ειρήνης.

Στη Ρωσία, ο σεισμός στα ανοικτά των ανατολικών ακτών της χώρας προκάλεσε ζημιές σε ορισμένα κτίρια, συμπεριλαμβανομένου ενός νηπιαγωγείου που κατέρρευσε - αν και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Κύματα τσουνάμι άρχισαν να φτάνουν λίγο αργότερα, με αρκετά να πλήττουν την περιοχή Σεβέρο-Κουρίλσκ στο νότιο άκρο της ανατολικής χερσονήσου Καμτσάτκα της χώρας.

Η περιοχή έχει κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με το κρατικό μέσο ενημέρωσης TASS, επικαλούμενο τις αρχές. Βίντεο δείχνουν νερό να ορμάει ανάμεσα σε κτίρια, να καταστρέφει βιομηχανικές υποδομές και να παρασύρει μεγάλα συντρίμμια.

Οι αρχές της Κίνας εξέδωσαν σήμερα έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο για τον κίνδυνο τσουνάμι να πλήξει πολλές περιοχές κατά μήκος της ανατολικής ακτογραμμής.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, τα πρώτα κύματα του τσουνάμι έχουν φτάσει ήδη στην Αλάσκα και τη Χαβάη. «Κύματα τσουνάμι πλήττουν τη Χαβάη», αναφέρει το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι του Ειρηνικού, προσθέτοντας ότι πρέπει να ληφθούν επείγοντα μέτρα για την προστασία ζωών και περιουσιών. Τα πρώτα κύματα έπληξαν τη Χαβάη, καθώς η χώρα προετοιμάζεται για πιθανά κύματα τσουνάμι ύψους έως και 3 μέτρων πάνω από τα κανονικά επίπεδα.

Η Καλιφόρνια άρχισε να βλέπει τα πρώτα κύματα τσουνάμι με αυξημένα επίπεδα νερού στην Κρέσεντ Σίτι, στη Βόρεια Καλιφόρνια, κοντά στα σύνορα με το Όρεγκον.

Ένα κύμα άνω του 30 εκατοστών έχει παρατηρηθεί, σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ενώ σύντομα αναμένονται περισσότερα κύματα.

Η πόλη βρίσκεται κατά μήκος μιας έκτασης 160 χιλιομέτρων των ακτών της Βόρειας Καλιφόρνιας, η οποία βρίσκεται υπό προειδοποίηση για τσουνάμι, το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού.

Αυτή η περιοχή βρίσκεται υπό αυξημένο κίνδυνο τσουνάμι επειδή η μοναδική υποθαλάσσια γεωγραφία της έχει την ικανότητα να «διοχετεύει την ενέργεια των κυμάτων», σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Η υπόλοιπη Δυτική Ακτή των ΗΠΑ βρίσκεται υπό προειδοποίηση για τσουνάμι.

Τα μεγαλύτερα κύματα τσουνάμι μέχρι στιγμής έχουν παρατηρηθεί στις περιοχές:

Η προειδοποίηση για τσουνάμι παραμένει σε ισχύ για τις βόρειες ακτές της Καλιφόρνια.

Οι προειδοποιήσεις για τσουνάμι παραμένουν σε ισχύ για την υπόλοιπη ακτή της Καλιφόρνια, συμπεριλαμβανομένης της Περιοχής του Κόλπου του Σαν Φρανσίσκο, της ακτής του Όρεγκον και της ακτής της Ουάσινγκτον.

Επικίνδυνα ρεύματα και πρόσθετες εξάρσεις είναι πιθανές για ώρες μετά τα αρχικά κύματα.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία συμβουλεύει τους ανθρώπους να μένουν μακριά από παραλίες, λιμάνια και προβλήτες μέχρι να αρθούν οι συναγερμοί.

Το κέντρο πρόληψης τσουνάμι του κινεζικού υπουργείου Φυσικών Πόρων προειδοποίησε ότι το τσουνάμι «θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιές σε ορισμένες παράκτιες περιοχές της Κίνας», εξήγησε το ίδιο στο δελτίο του.

Βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν ορμητικά νερά καθώς εισέβαλαν σε ακίνητα στην πόλη περίπου 2.000 κατοίκων, ο πληθυσμός της οποίας απομακρύνθηκε εσπευσμένα.

