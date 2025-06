Ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή

Τουλάχιστον 10 νεκροί και πάνω από 200 τραυματίες είναι ο απολογισμός των ιρανικών πυραυλικών πληγμάτων σε Τελ Αβίβ, Ιερουσαλήμ και Χάιφα. Ανάμεσά τους σκοτώθηκαν ένα παιδί και τρεις γυναίκες. Το Ισραήλ απαντά με εκτεταμένους βομβαρδισμούς στο Ιράν, πλήττοντας στρατιωτικές και πυρηνικές εγκαταστάσεις, διυλιστήρια, καθώς και το κτίριο του ιρανικού Υπουργείου Άμυνας. Το Ιράν ανταποδίδει με ομοβροντίες πυραύλων και drones, στοχεύοντας βάσεις ανεφοδιασμού της ισραηλινής αεροπορίας.

Τα σημαντικότερα συμβάντα:

09:44 Επτά άνθρωποι αγνοούνται ακόμη στο σημείο της πυραυλικής επίθεσης στο Μπατ Γιαμ

Ο διοικητής της περιφερειακής αστυνομίας, Ντάνιελ Χαντάντ, δήλωσε ότι αυτή τη στιγμή επτά άτομα αγνοούνται στον τόπο της πυραυλικής επίθεσης στο Μπατ Γιαμ.

«Η κύρια προσπάθειά μας αυτή τη στιγμή είναι να εντοπίσουμε τους αγνοούμενους και να συντονίσουμε τις αναφορές για όσους εξακολουθούν να αγνοούνται», είπε ο Χαντάντ, προσθέτοντας ότι η αστυνομία έχει δημιουργήσει τηλεφωνική γραμμή για το κοινό.

«Υπάρχει μεγάλη καταστροφή εδώ, με πολλά ερείπια και συντρίμμια που πρέπει να απομακρυνθούν για να βρεθούν οι αγνοούμενοι», τόνισε ο Χαντάντ, σημειώνοντας ότι πολλά κτίρια υπέστησαν σοβαρές ζημιές από πύραυλο με ιδιαίτερα ισχυρή κεφαλή.

«Η διαδικασία αυτή ενδέχεται να διαρκέσει ημέρες», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι οι τοπικές αρχές εργάζονται παράλληλα για να βοηθήσουν τις εκατοντάδες ανθρώπους που έχουν μείνει άστεγοι.

09:42 Τουλάχιστον 10 οι νεκροί από τα ιρανικά πλήγματα στο Ισραήλ

Δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των νυχτερινών πυραυλικών επιθέσεων του Ιράν στο Ισραήλ, σύμφωνα με τις αρχές.

Η αστυνομία αναφέρει ότι έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πόλη Μπατ Γιαμ, νότια του Τελ Αβίβ, ανάμεσά τους και δύο παιδιά. Επτά άτομα αγνοούνται και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης συνεχίζουν τις έρευνες στα συντρίμμια των κατεστραμμένων κτιρίων.

Επίσης, τέσσερις ακόμη άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις επιθέσεις στην αραβική πόλη Τάμρα, στα βόρεια, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και το τοπικό νοσοκομείο.

09:41 Γερμανία, Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο έτοιμες για συνομιλίες με το Ιράν



Η Γερμανία, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι έτοιμες να διεξαγάγουν άμεσες συνομιλίες με το Ιράν σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα, σε μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ.

09:35 Axios: Το Ισραήλ κάλεσε τις ΗΠΑ να συμμετάσχουν στον πόλεμο κατά του Ιράν

Το Ισραήλ ζήτησε από την κυβέρνηση Τραμπ, τις τελευταίες 48 ώρες, να συμμετάσχει στον πόλεμο με το Ιράν, προκειμένου να εξαλείψει το πυρηνικό του πρόγραμμα, σύμφωνα με δύο Ισραηλινούς αξιωματούχους, αναφέρει σε δημοσίευμά του το Axios.

09:04 Επτά μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατέρριψε το Ισραήλ

Ο Ισραηλινός Στρατός (IDF) ανακοίνωσε ότι τις τελευταίες ώρες 7 drones που εκτοξεύθηκαν προς το Ισραήλ καταρρίφθηκαν από την Πολεμική Αεροπορία και το Πολεμικό Ναυτικό της χώρας. Σύμφωνα με τους IDF, όλα τα drones φαίνεται πως είχαν εκτοξευθεί από το Ιράν.

Η ισραηλινή πλευρά έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που δείχνει τη στιγμή της αναχαίτισης ενός από τα drones από πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού με εκτόξευση πυραύλου.

