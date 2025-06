Βίντεο από ισραηλινό πλήγμα σε κύρια πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν (vid)

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο από τη νυχτερινή επιδρομή τους κατά της «κεντρικής γραμμής του πυρηνικού προγράμματος» του Ιράν στην Τεχεράνη.

Νωρίτερα, ο στρατός είχε ανακοινώσει ότι στο πλαίσιο των επιθέσεων έπληξε περίπου 80 στόχους στην ιρανική πρωτεύουσα, μεταξύ των οποίων αποθήκες καυσίμων, το κεντρικό κτίριο του ιρανικού υπουργείου Άμυνας, η «έδρα του πυρηνικού έργου SPND» και άλλες εγκαταστάσεις που σχετίζονται με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, περίπου 50 μαχητικά αεροσκάφη συμμετείχαν στις επιδρομές.

The IDF releases footage of its overnight strike on Iran's "nuclear program headquarters" in Tehran.



Earlier, the military said it hit some 80 targets in Tehran overnight, including fuel depots, the Iranian Defense Ministry headquarters, the “headquarters of the SPND nuclear… pic.twitter.com/sprgcGLFf9