Νετανιάχου: Το Ιράν θα πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα για τις φονικές πυραυλικές επιθέσεις

Το Ιράν θα πληρώσει «πολύ βαρύ τίμημα» για τη στοχευμένη επίθεση εναντίον Ισραηλινών αμάχων, δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο σημείο της ιρανικής πυραυλικής επιδρομής σε πολυκατοικία στο Μπατ Γιαμ, όπου έξι Ισραηλινοί σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν.

«Το Ιράν θα πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα για τη σκόπιμη δολοφονία αμάχων - γυναικών, παιδιών. Θα επιτύχουμε τους στόχους μας και θα τους πλήξουμε με συντριπτική δύναμη», δήλωσε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του πρωθυπουργού.

Τέσσερις ακόμη άνθρωποι σκοτώθηκαν στην αραβική πόλη Ταμρά, στη βόρεια χώρα, αναφέρουν οι Times of Israel.

«Βρισκόμαστε εδώ επειδή δίνουμε μια υπαρξιακή μάχη - μια μάχη που είναι πλέον προφανής σε κάθε Ισραηλινό πολίτη. Σκεφτείτε τι θα συνέβαινε αν το Ιράν διέθετε πυρηνικό όπλο για να το εκτοξεύσει εναντίον ισραηλινών πόλεων», είπε ο Νετανιάχου.

«Σκεφτείτε τι θα σήμαινε αν διέθετε 20.000 πυραύλους σαν αυτόν - όχι έναν, αλλά 20.000. Αυτή είναι μια υπαρξιακή απειλή για το Ισραήλ. Γι' αυτό ξεκινήσαμε έναν πόλεμο επιβίωσης... και τον διεξάγουμε με αποφασιστικότητα. Οι στρατιώτες και οι πιλότοι μας βρίσκονται πάνω από τους ουρανούς του Ιράν», πρόσθεσε.

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε επίσης τη συλλυπητήρια του «εκ μέρους ολόκληρου του λαού του Ισραήλ» για τις απώλειες, ενώ κάλεσε τους πολίτες να τηρούν τις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου κατά τη διάρκεια των επιθέσεων.

«Προστατέψτε τις ψυχές σας, τα σώματά σας, τις ζωές σας — και μαζί, με τη βοήθεια του Θεού, θα νικήσουμε. Είμαστε στον δρόμο προς τη νίκη», κατέληξε.

