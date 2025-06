Νετανιάχου: Το Ιράν θα πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα για τις επιθέσεις σε αμάχους - Νέες εκρήξεις στην Τεχεράνη (vid)

Στα άκρα οδηγείται η πολεμική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε για «βαρύ τίμημα» του Ιράν για τις φονικές πυραυλικές επιθέσεις, ενώ η Τεχεράνη απαντά με ομοβροντίες πυραύλων και drones. Τουλάχιστον 13 νεκροί και πάνω από 380 τραυματίες είναι ο νεότερος απολογισμός των ιρανικών πυραυλικών πληγμάτων σε Τελ Αβίβ, Ιερουσαλήμ και Χάιφα.

Το Ιράν θα πληρώσει «πολύ βαρύ τίμημα» για τη στοχευμένη επίθεση εναντίον Ισραηλινών αμάχων, δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο σημείο της ιρανικής πυραυλικής επιδρομής σε πολυκατοικία στο Μπατ Γιαμ, όπου έξι Ισραηλινοί σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν.

Λίγο μετά τις 3 μ.μ αναφορές έγιναν για δύο νέες εκρήξεις στην Τεχεράνη.

«Το Ιράν θα πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα για τη σκόπιμη δολοφονία αμάχων - γυναικών, παιδιών. Θα επιτύχουμε τους στόχους μας και θα τους πλήξουμε με συντριπτική δύναμη», δήλωσε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του πρωθυπουργού.

Τέσσερις ακόμη άνθρωποι σκοτώθηκαν στην αραβική πόλη Ταμρά, στη βόρεια χώρα, αναφέρουν οι Times of Israel.

«Βρισκόμαστε εδώ επειδή δίνουμε μια υπαρξιακή μάχη - μια μάχη που είναι πλέον προφανής σε κάθε Ισραηλινό πολίτη. Σκεφτείτε τι θα συνέβαινε αν το Ιράν διέθετε πυρηνικό όπλο για να το εκτοξεύσει εναντίον ισραηλινών πόλεων», είπε ο Νετανιάχου.

«Σκεφτείτε τι θα σήμαινε αν διέθετε 20.000 πυραύλους σαν αυτόν - όχι έναν, αλλά 20.000. Αυτή είναι μια υπαρξιακή απειλή για το Ισραήλ. Γι' αυτό ξεκινήσαμε έναν πόλεμο επιβίωσης... και τον διεξάγουμε με αποφασιστικότητα. Οι στρατιώτες και οι πιλότοι μας βρίσκονται πάνω από τους ουρανούς του Ιράν», πρόσθεσε.

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε επίσης τη συλλυπητήρια του «εκ μέρους ολόκληρου του λαού του Ισραήλ» για τις απώλειες, ενώ κάλεσε τους πολίτες να τηρούν τις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου κατά τη διάρκεια των επιθέσεων.

«Προστατέψτε τις ψυχές σας, τα σώματά σας, τις ζωές σας — και μαζί, με τη βοήθεια του Θεού, θα νικήσουμε. Είμαστε στον δρόμο προς τη νίκη», κατέληξε.

The amount of hell on earth, innocent life stolen, wars incited or waged by this single terrorist. A tiny tyrant. A falling Pharaoh. A deceptive devil. Evil exposed in plain sight. Benjamin Netanyahu. pic.twitter.com/AUw0Qy6qzO

Τα σημαντικότερα συμβάντα:

16:31 Ρωσική πρεσβεία στο Ιράν: Εξετάζει το ενδεχόμενο απομάκρυνσης Ρώσων μέσω χερσαίας διαδρομής

Η ρωσική πρεσβεία στην Τεχεράνη ανακοίνωσε την Κυριακή ότι εξετάζει το ενδεχόμενο απομάκρυνσης Ρώσων πολιτών από το Ιράν μέσω χερσαίας διαδρομής, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, το οποίο επικαλείται την πρεσβεία.

16:24 Σειρήνες ήχησαν σε ολόκληρη την κεντρική περιοχή του Ισραήλ και στη Δυτική Όχθη.



Συναγερμοί ήχησαν στη βόρεια και κεντρική περιοχή του Ισραήλ καθώς και στη Δυτική Όχθη, μετά τον εντοπισμό εκτόξευσης πυραύλου από το Ιράν.

16:21 Το Ιράν προειδοποιεί το Ισραήλ για «πιο αποφασιστικά και σκληρά» αντίποινα

Το Ιράν προειδοποιεί το Ισραήλ για «πιο αποφασιστικά και σκληρά» αντίποινα σε περίπτωση που συνεχιστούν οι εχθρικές ενέργειες, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε την Κυριακή ότι οι απαντήσεις του Ιράν στις ισραηλινές επιθέσεις θα είναι «πιο αποφασιστικές και σκληρές» αν συνεχιστούν οι εχθρικές ενέργειες.

Πρόσθεσε επίσης ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν έχουν ανταποκριθεί μέχρι στιγμής «ισχυρά και κατάλληλα», σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

15:36 Ιράν: Αρνείται ότι ζήτησε από την Κύπρο να μεταφέρει μηνύματα προς το Ισραήλ



Το Ιράν δεν απέστειλε κανένα μήνυμα προς το Ισραήλ μέσω τρίτης χώρας, δήλωσε την Κυριακή ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμάιλ Μπαγκάι, μετά τις δηλώσεις του Προέδρου της Κύπρου, Νίκου Χριστοδουλίδη, ότι η Τεχεράνη είχε ζητήσει από τη Λευκωσία να μεταφέρει «κάποια μηνύματα» προς το Ισραήλ.

15:32 Jerusalem Post: Γιατί οι IDF έπληξαν τα αποθέματα καυσίμων του Ιράν

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή της Jerusalem Post, Ισραηλινοί υπουργοί ενημερώθηκαν, πριν από τις επιθέσεις, ότι το Ισραήλ δεν είχε άλλη επιλογή από το να πλήξει τα αποθέματα καυσίμων του Ιράν, καθώς αυτά χρησιμοποιούνται από το «τρομοκρατικό καθεστώς» της Τεχεράνης για στρατιωτικούς σκοπούς και για επιθέσεις κατά του Ισραήλ και των πολιτών του.

Σε ενημερωτικό έγγραφο που διανεμήθηκε στους υπουργούς αναφέρεται:

«Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις χρησιμοποιούν καύσιμα και πετρέλαιο για την ανάπτυξη και παραγωγή όπλων, καθώς και για την εκτόξευση επιθέσεων εναντίον αστικών κέντρων στο Ισραήλ.

Οι εγκαταστάσεις καυσίμων που αποτέλεσαν στόχο χρησιμοποιούνταν - μεταξύ άλλων - για την υποστήριξη πυραυλικών συστημάτων, μη επανδρωμένων αεροσκαφών, επανδρωμένων πτήσεων και λοιπού στρατιωτικού εξοπλισμού».

Σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο, οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν με ακρίβεια και συγκέντρωση, «με στόχο την ελαχιστοποίηση απωλειών μεταξύ των αμάχων και τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων».

15:22 Νετανιάχου: Το Ιράν θα πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα για τις φονικές πυραυλικές επιθέσεις



Το Ιράν θα πληρώσει «πολύ βαρύ τίμημα» για τη στοχευμένη επίθεση εναντίον Ισραηλινών αμάχων, δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο σημείο της ιρανικής πυραυλικής επιδρομής σε πολυκατοικία στο Μπατ Γιαμ, όπου έξι Ισραηλινοί σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν.

15:17 Tasnim: Δύο βλήματα έπληξαν σημεία στο κέντρο της Τεχεράνης, προκαλώντας εκρήξεις

Δύο πυραυλοειδείς βολίδες έπληξαν δύο σημεία στο κέντρο της Τεχεράνης, προκαλώντας εκρήξεις, μετέδωσε την Κυριακή το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.



15:12 ΥΠΟΙΚ Βρετανίας: Πιθανή στρατιωτική βοήθεια στο Ισραήλ - Ανησυχία για τιμές πετρελαίου



Η Βρετανίδα υπουργός Οικονομικών, Ρέιτσελ Ριβς, δήλωσε την Κυριακή ότι η Βρετανία «δεν βρίσκεται σε πόλεμο» και δεν έχει συμμετάσχει στις πρόσφατες επιθέσεις στη Μέση Ανατολή, διατηρώντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής υποστήριξης προς το Ισραήλ, εφόσον χρειαστεί.

14:53: Τηλεφωνική επικοινωνία Φιντάν - Λαβρόφ: Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Οι Υπουργοί Εξωτερικών της Τουρκίας και της Ρωσίας συζήτησαν για τη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν σε τηλεφωνική επικοινωνία, ανέφερε την Κυριακή πηγή του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών.

Ο Χακάν Φιντάν δήλωσε στον Ρώσο ομόλογό του, Σεργκέι Λαβρόφ, ότι ο μόνος τρόπος επίλυσης της «ανησυχητικής» σύγκρουσης και της πυρηνικής διαμάχης είναι η διπλωματία, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

14:48 Ν. Χριστοδουλίδης: Τηλεφωνικές συνομιλίες με ηγέτες κρατών για αποκλιμάκωση στην Ανατολική Μεσόγειο

Σειρά τηλεφωνικών συνομιλιών με ηγέτες της περιοχής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, στο πλαίσιο των εντατικών διπλωματικών του πρωτοβουλιών για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Ο κ. Χριστοδουλίδης επικοινώνησε με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχίαν και τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, υπογραμμίζοντας την ανάγκη επιστροφής στη διπλωματία και στον διάλογο, με στόχο τη διατήρηση της σταθερότητας και της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο.

14:48 Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις προειδοποιούν για νέες πυραυλικές επιθέσεις από το Ιράν

Νέες ιρανικές επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους στο Ισραήλ αναμένονται μέσα στις επόμενες ημέρες, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου η εκπρόσωπος των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF), ταξίαρχος Έφι Ντέφριν.

«Μπροστά μας βρίσκονται δύσκολες ημέρες. Αναμένονται νέες εκτοξεύσεις και επιπτώσεις μέσα στις επόμενες ώρες και ημέρες», ανέφερε η ίδια.

Ο Ντέφριν πρόσθεσε ότι η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία «δεν σταματά να πλήττει στόχους ούτε στιγμή».

«Ακόμη και αυτή τη στιγμή, χτυπάμε δεκάδες στόχους στην Τεχεράνη. Εντείνουμε τις ζημιές στο πυρηνικό πρόγραμμα και στις στρατιωτικές δυνατότητες του ιρανικού καθεστώτος, προκειμένου να διαταράξουμε τις επιχειρήσεις του και να μειώσουμε τον κίνδυνο για το εσωτερικό μας μέτωπο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

14: 30 IDF: 50 μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν υποδομές και στόχους του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, μαχητικά της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας πέταξαν πάνω από την Τεχεράνη και έπληξαν υποδομές και στόχους του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, υπό την καθοδήγηση της Διεύθυνσης Πληροφοριών.

Η επίθεση στόχευσε περισσότερους από 80 στόχους, συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών γραφείων του Υπουργείου Άμυνας του Ιράν, της έδρας του πυρηνικού προγράμματος (SPND), καθώς και επιπλέον εγκαταστάσεων όπου το ιρανικό καθεστώς φέρεται να έκρυβε το πυρηνικό του αρχείο.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης «Rising Lion», οι IDF έπληξαν πάνω από 170 στόχους και περισσότερα από 720 στρατιωτικά στοιχεία υποδομής μέσα σε λιγότερο από τρεις ημέρες.

Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να εντείνει τα πλήγματα κατά της ιρανικής πυρηνικής απειλής, πλήττοντας τον πυρήνα της και στερώντας κρίσιμες δυνατότητες και εξαρτήματα για την παραγωγή όπλων.

14:30 Ιράν: Σκοτώθηκαν επτά ακόμη ανώτεροι διοικητές της πολεμικής αεροπορίας



Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν έδωσαν στη δημοσιότητα τα ονόματα επτά ακόμη ανώτατων διοικητών της αεροδιαστημικής δύναμης που, σύμφωνα με τους ίδιους, σκοτώθηκαν νωρίς την Παρασκευή, στο πλαίσιο των ισραηλινών επιδρομών.

14:10 βίντεο από ισραηλινό πλήγμα σε κύρια πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν (vid)



Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο από τη νυχτερινή επιδρομή τους κατά της «κεντρικής γραμμής του πυρηνικού προγράμματος» του Ιράν στην Τεχεράνη.

The IDF releases footage of its overnight strike on Iran's "nuclear program headquarters" in Tehran.



Earlier, the military said it hit some 80 targets in Tehran overnight, including fuel depots, the Iranian Defense Ministry headquarters, the “headquarters of the SPND nuclear… pic.twitter.com/sprgcGLFf9