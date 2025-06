Νετανιάχου στο Fox News: Νεκρός ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών των Φρουρών της Επανάστασης

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε σε συνέντευξη του στο Fox News την Κυριακή ότι το Ισραήλ σκότωσε τον επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών του IRGC και τον αναπληρωτή του.

Ο πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, είπε σύμφωνα με το δίκτυο Times of Israel, ότι το Ισραήλ σκότωσε τον επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών του Σώματος Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, Mohammad Kazemi και τον αναπληρωτή του, στρατηγό Hassan Mohaqiq.

«Πριν από λίγα λεπτά, μπορώ να σας πω ότι πιάσαμε τον επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών τους και τον αναπληρωτή του στην Τεχεράνη», είπε ο Νετανιάχου στον παρουσιαστή του Fox News, Bret Baier.

O επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών των Φρουρών της Επανάστασης Mohammad Kazemi και o αναπληρωτής του, στρατηγός Hassan παγιδεύτηκαν κάτω από τα ερείπια αναφέρουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης και σημειώνουν ότι η κατάστασή τους παραμένει άγνωστη.

#BREAKING: @IranIntl reports the #IRGCterrorists Intelligence Organization Commander Mohammad Kazemi and his deputy Hassan Mohaghegh have been targeted by #Israel and are burried under rubble from a strike on their building. No firm confirmation yet. If true, Kazemi and Mohaghegh… pic.twitter.com/pfMRj9vmMC