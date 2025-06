Ιράν: Νέο κύμα πυραυλικών επιθέσεων κατά του Ισραήλ - Σειρήνες στην Ιερουσαλήμ (vids)

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν νέες πυραυλικές επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ. Ο ισραηλινός στρατός είχε προειδοποιήσει πως πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς το Ισραήλ.

Σειρήνες ηχούν στην Ιερουσαλήμ, ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters και στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο πληθυσμός καλείται να παραμείνει σε καταφύγια, είπε ο στρατός.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν κάλεσαν τους κατοίκους του Ισραήλ να απομακρυνθούν από τις «κρίσιμες» περιοχές για τη δική τους ασφάλεια, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση το βράδυ της Κυριακής, την ώρα που το Ιράν εκτόξευε νέα καταιγίδα πυραύλων προς το Ισραήλ.

«Διαθέτουμε βάση δεδομένων σε κρίσιμες και ζωτικής σημασίας περιοχές στα κατεχόμενα εδάφη (Ισραήλ) και σας καλούμε να μην επιτρέψετε στο βάρβαρο καθεστώς να σας χρησιμοποιήσει ως ανθρώπινες ασπίδες. Μην παραμένετε ούτε να ταξιδεύετε κοντά σε αυτές τις κρίσιμες περιοχές», ανέφερε εκπρόσωπος των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.





BREAKING:



Israeli air defenses continue shooting down the vast majority of the Iranian ballistic missiles that were just fired against Israel pic.twitter.com/uURLrfJMI7