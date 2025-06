Νέο μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων του Ιράν κατά του Ισραήλ: Σειρήνες σε Ιερουσαλήμ και Τελ Αβίβ - Στα καταφύγια οι πολίτες

Συνεχίζονται για τρίτη μέρα οι εχθροπραξίες στην Μέση Ανατολή. Το Ιράν εξαπέλυσε νέο κύμα πυραυλικών επιθέσεων στο Ισραήλ το απόγευμα της Κυριακής. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν κάλεσαν τους κατοίκους του Ισραήλ να απομακρυνθούν από τις «κρίσιμες» περιοχές για τη δική τους ασφάλεια. Νωρίτερα, είχαν προηγηθεί βομβαρδισμοί στο κέντρο της Τεχεράνης.

Σειρήνες προειδοποίησης εισερχόμενων πυραύλων ήχησαν στο βόρειο, κεντρικό και σε περιοχές του νότιου Ισραήλ νωρίς το βράδυ της Κυριακής, αφού ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε νέες πυραυλικές επιθέσεις από το Ιράν.

Ο στρατός ανακοίνωσε ότι «πολλές περιοχές επλήγησαν» στο Ισραήλ από την νέα ομοβροντία ιρανικών πυραύλων.

Δημοσιογράφος του Reuters έδειξε πλάνα σύννεφα καπνού να υψώνονται πάνω από περιοχή της Χάιφα, από ένα - κατά τα φαινόμενα - πλήγμα από τις πυραυλικές επιθέσεις.

«Σειρήνες ήχησαν σε πολλές περιοχές του Ισραήλ μετά την αναγνώριση πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς το Κράτος του Ισραήλ», ανέφερε ανακοίνωση του στρατού, καλώντας τον πληθυσμό να βρει καταφύγιο.

Στην Ιερουσαλήμ, δημοσιογράφοι του Γαλλικού είδαν τουλάχιστον δεκάδες πυραύλων να περνούν από τον ουρανό, πριν ακούσουν τον ήχο συνεχών, βίαιων εκρήξεων.

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις είπαν σε κατοίκους του Ισραήλ να εγκαταλείψουν για τη δική τους ασφάλεια τα περίχωρα γύρω από «ζωτικής σημασίας περιοχές» σε βιντεοσκοπημένη δήλωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση το βράδυ της Κυριακής, περίπου την ώρα που το Ιράν εξαπέλυσε νέο μπαράζ πυραύλων προς το Ισραήλ.

«Διαθέτουμε μια βάση δεδομένων ζωτικών και κρίσιμης σημασίας περιοχών στα κατεχόμενα εδάφη (Ισραήλ) και σας καλούμε να μην αφήσετε το βάρβαρο καθεστώς να σας χρησιμοποιήσει ως ανθρώπινες ασπίδες. Μην μένετε ή ταξιδεύετε κοντά σε αυτές τις κρίσιμης σημασίας περιοχές», δήλωσε εκπρόσωπος των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Στα βίντεο φαίνονται αναχαιτίσεις του αντιαεροπορικού συστήματος του Iron Dome.

Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά από πρόσκρουση ιρανικού βαλλιστικού πυραύλου σε πόλη του νότιου Ισραήλ, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές.

Ζημιές προκλήθηκαν επίσης από έκρηξη πυραύλου στη Χάιφα, αλλά εκεί δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Οι πυροσβέστες εργάζονται για την κατάσβεση πυρκαγιάς που προκλήθηκε από την πρόσκρουση.

Εν τω μεταξύ, οι IDF λένε ότι οι δυνάμεις έρευνας και διάσωσης της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου κατευθύνονται σε διάφορα σημεία που αναφέρθηκαν ως σημεία πρόσκρουσης ιρανικών πυραύλων.

