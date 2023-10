Συναγερμός για πυραυλική επίθεση στην Ιερουσαλήμ (vid)

Ηχούν αυτήν την ώρα οι σειρήνες για πυραυλική επίθεση στην Ιερουσαλήμ.

Σύμφωνα με μαρτυρίες στην πλατφόρμα Χ ακούγονται εκρήξεις ενώ υπάρχουν πληροφορίες για πλήγμα σε τέμενος στο χωριό του Αμπού Γκάς κοντά στην Ιερουσαλήμ.

A Hamas rocket strike has damaged a mosque in the settlement of Abu Gush near Jerusalem. Fortunately, there are no reported casualties. pic.twitter.com/NPg40YoXMD