Από τις φλόγες και τις στάχτες ξεπήδησαν πάλι οι πολιτικοί «εμπρηστές»

Η πλειονότητα των πολιτών νομίζω ότι συναισθάνεται καλύτερα από τον πολιτικό κόσμο, ότι η διακυβέρνηση λειτουργεί πλέον ως μια τρομερή ισορροπία ανάμεσα σε ακραίες προκλήσεις και κινδύνους, διαφόρων ειδών και με διαφορετικό βαθμό διακινδύνευσης.

Μπορεί να μην είναι σε θέση λογικά και ψυχικά να αποδεχθεί πλήρως το γεγονός ότι εξ ορισμού η κλιματική κρίση σχεδόν εξαλείφει τις δυνατότητες διαχείρισης των πυρκαγιών, αντιλαμβάνεται όμως τους πολιτικούς δράκους που ξεπηδούν από τις φλόγες που κατακαίνε τη χώρα.

Την ώρα που η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα καταγράφει ψυχρά - με δορυφορικά δεδομένα και συγκριτικά μετρήσεων δεκαετιών - το πρωτοφανές μέγεθος της καταστροφής που προκαλούν οι πυρκαγιές στη γειτονιά μας και παγκοσμίως, κόμματα, πολιτικάντηδες και τρολ εισήλθαν μαζικά ξανά στη νέα σπέκουλα.

Υψηλόβαθμο στέλεχος της διακυβέρνησης Καραμανλή, αφού σπατάλησε το πολιτικό του ταλέντο στο life style, υποχρεώθηκε να γίνει χορηγός συμβουλών επικοινωνίας σε Τσίπρα και Κασσελάκη, αναπαρήγαγε το αφήγημα εφημερίδας που υπηρέτησε πιστά τους δυο προαναφερόμενους αρχηγούς του ΣΥΡΙΖΑ και μετά τους αποκήρυξε και τους δυο.

« 2% του εθνικού προϋπολογισμού για αγορά εξοπλιστικών αλλά 0% για αγορά μέσων πυρόσβεσης ;» έγραψε στην ανάρτηση του ο εκ Πάτρας ορμώμενος Άρης Σπηλιωτόπουλος.

Αυτό θεώρησε αρμοστό, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις, η αστυνομία οι εθελοντές και οι συμπατριώτες του εξακολουθούν να δίνουν μάχη με τις φλόγες. Μέχρι και η νεοκομουνιστική Νέα Αριστερά καμουφλάρισε καλύτερα τους πολλούς καημούς που την καίνε για την ενίσχυση της άμυνας της χώρας βλέπε εξοπλιστικά.

Η παρέμβαση Σακελαρίδη κατά της κυβέρνησης «που παρακολουθεί αμήχανη την προδιαγεγραμμένη καταστροφή ήταν ιδανικό πρόσχημα για να θέσει τη συνολική ατζέντα της αριστεράς» που καταψηφίζει τις δαπάνες του Υπουργείου Άμυνας αλλά από την άλλη θέλει να κάνουμε τσαμπουκάδες στην Τουρκία.

Κατά την κρίση του γραμματέα της ΚΕ της ΝεΑΡ αν η κυβέρνηση έκανε τα μισά από όσα κάνει στους εξοπλισμούς ή για να αντιμετωπίσει τις «δήθεν εισβολές προσφύγων» η ασφάλεια των πολιτών θα ήταν καλύτερη.

Μετάφραση: Αν η κυβέρνηση άφηνε άπραγη τις καραβιές από τη Λιβύη να αποβιβάζονται στη χώρα, οι φωτιές δεν θα άναβαν ή θα τις έσβηνε το πνεύμα της αλληλεγγύης υπέρ των μεταναστών.

Η Νέα Αριστερά από την αγωνία μήπως εμφανιστεί η κυρία Κωνσταντοπούλου και αρπάξει στο φτερό τους «ηλικιωμένους που κάηκαν μέσα στα σπίτια τους», υιοθέτησε εμμέσως μέχρι το τραμπικό αφήγημα για το άλλοθι της κλιματικής κρίσης.

Για τα ρωσικά Beriev που δεν νοίκιασε ο «εθνοπροδότης» Μητσοτάκης και τα οποία θα έσβηναν τη φωτιές με ένα φτύσιμο δεν έγραψε κάτι ο κ. Σπηλιωτόπουλος. Φρύαξαν όμως στο Χ, οι λογαριασμοί από δεξιά και αριστερά που ανάβουν κεριά στη φωτογραφία Βλαδίμηρου Πούτιν και φυσικά πρώτος ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Ίδιος εθνοπροδότης σαν τον Μητσοτάκη και ο Ερντογάν που άφησε τις φωτιές να καίνε στα Δαρδανέλια, τη Μανίσα, το Καχραμανμαράς, την Αντιόχεια, το Μπολού και την Αδριανούπολη αντί να σηκώσει το ακουστικό να πάρει τον φίλο του να του στείλει πέντε έξι Beriev να κάνει τη δουλειά του.

Μπορεί να δίστασε επειδή πριν από 4 χρονάκια ένα από τα θηριώδη Beriev 200 συνετρίβη σε πλαγιά βουνού κατά τη διάρκεια κατάσβεσης δασικής πυρκαγιάς. Ούτε όταν καιγόταν η περιοχή της Σμύρνης ζήτησε τη βοήθεια του φίλου του. Εξίσου εθνοπροδότης ο σοσιαλιστής Ισπανός πρωθυπουργός Σάντσεθ ενώ η χώρα του καίγεται δεν πήρε ένα τηλέφωνο τον Πούτιν ή έστω δεν ζήτησε διαμεσολάβηση του Ερντογάν με τον οποίο έχουν αποκτήσει μια στρατηγική σχέση.

Οι καταστροφικές πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη στη χώρα μας, αλλά και σε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό νότο και τα Βαλκάνια, επιβεβαιώνουν ότι υπολειπόμαστε δραματικά όχι στον σχεδιασμό και στα μέσα πυρόσβεσης αλλά στην εμπέδωση της πραγματικότητας ότι αλλάζουμε «ζώνη».

Όταν τα δάση στον Καναδά καίγονται από ανεξέλεγκτες φωτιές με τετραπλάσιο ρυθμό από τον μέσο όρο των προηγούμενων ετών είναι βέβηλο να ορίζεται μια αδήριτη πραγματικότητα ως πολιτικό πρόσχημα. Το 2023 και το 2024 είναι τα θερμότερα έτη που έχουν καταγραφεί ιστορικά. Τα δέντρα τρίβονται σαν παξιμάδια. Στη διετία ’23 –’24 η έκταση των δασών που κάηκαν ήταν τουλάχιστον διπλάσια από τον ετήσιο μέσο όρο των προηγούμενων σχεδόν δύο δεκαετιών.

Όπως δεν υπάρχει μαγική άμυνα στην κλιματική κρίση δεν υπάρχει άμυνα και στη βλακεία που συμπυκνώνεται στη δυσφορία που εκφράζουν ανεγκέφαλοι και εγκάθετοι που ενοχλούνται από το 112.

Αναλογικά με τον πληθυσμό της σύμφωνα με την Eurostat, η Ελλάδα ήταν πέρυσι στην πρώτη θέση στην ΕΕ ως προς τον αριθμό των πυροσβεστών και στη δεύτερη θέση ως προς τις δαπάνες για πυροπροστασία.

Φτιάχτηκαν από τις 6 επιπλέον 10 νέες μονάδες δασοκομάντος. Αξιοποιήθηκαν τα drones και η νέα τεχνολογία. Πριν από ένα μήνα ο στόλος της Πυροσβεστικής ενισχύθηκε με νέα 164 οχήματα από τα συνολικά 1400 που θα ενισχύσουν το πυροσβεστικό Σώμα μέσα από το πρόγραμμα Αιγίς.

Τα 296 θα έρθουν τους επόμενους μήνες και τα υπόλοιπα το 2026. Για την κυβέρνηση μάλλον δεν τίθεται σε αντιδιαστολή το ή πολιτική προστασία ή εθνική άμυνα.

Πάντως, πυροσβεστικά οχήματα σε κάθε ραχούλα και οικοδομικό τετράγωνο δεν προβλέπεται σε καμιά χώρα του κόσμου ούτε τα δάση είναι σαλόνια για να τα ξεσκονίσει η οικιακή βοηθός. Θα ειπωθεί το αυτονόητο. Δεν υπάρχει κανένα πεδίο που όλα λειτουργούν στην εντέλεια, χωρίς κενά και προβλήματα. Συνήθως τα λάθη δεν είναι αυτά που πιστεύει ο αδαής ή ο ψευτοειδικός.

Η ωμή αλήθεια θα σώσει τη χώρα από τους Κόπερφιλντ αλλά και τους πολιτικούς «εμπρηστές».