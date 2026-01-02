Το μεγάλο στοίχημα της Wall Street

Με την Τεχνητή Νοημοσύνη να παραμένει ο βασικός καταλύτης του χρηματιστηριακού ράλι, οι αγορές εισέρχονται στο νέο έτος με συγκρατημένη αισιοδοξία, αρκετές ανησυχίες αλλά και ελπίδες. Από τη μία η δίψα των επενδυτών για τις τεχνολογικές μετοχές και κυρίως όσες σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη και από την άλλη ο προβληματισμός για τις αποτιμήσεις και τις επιπτώσεις των δασμών στην παγκόσμια οικονομία, συνθέτουν ένα θολό σκηνικό.

Η μανία για την Τεχνητή Νοημοσύνη μέσα στην τελευταία τριετία - με αφετηρία την κυκλοφορία του ChatGPT και την ανάδειξη της γενετικής Τεχνητής Νοημοσύνης - οδήγησε τους S&P 500 και Nasdaq σε κέρδη άνω του 80% και 110%, αντίστοιχα. Μπορεί να συνεχιστεί για τέταρτη διαδοχική χρονιά το μεγάλο bull run της Wall Street και των παγκόσμιων μετοχών;

Οι επενδυτές που θέλουν να προβλέψουν σωστά πρέπει πρώτα να απαντήσουν σε τρία ερωτήματα. Το πρώτο σχετίζεται με τις αποτιμήσεις και τη συνέχιση του επενδυτικού ενδιαφέροντος για την Τεχνητή Νοημοσύνη, το δεύτερο αφορά στα επιτόκια και τις προθέσεις του νέου προέδρου της Fed και το τρίτο έχει να κάνει με τις επιπτώσεις των δασμών στο παγκόσμιο εμπόριο και την οικονομία.

Οι αισιόδοξοι επενδυτές, οι γνωστοί «ταύροι», αρνούνται ότι υπάρχει φούσκα στις τεχνολογικές μετοχές, παρόμοια με εκείνη που διογκώθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και έσκασε στις αρχές της νέας χιλιετίας. Παρ’ όλα αυτά, δεν είναι λίγοι οι αναλυτές που βλέπουν αρκετές ομοιότητες αλλά και σημαντικές διαφορές με τη φούσκα των dotcom. Στον αντίποδα, οι «αρκούδες» δεν συμμερίζονται την αισιοδοξία και πιστεύουν ότι μέσα στο 2026 θα αρχίσει να… καθαρίζει ο ορίζοντας ή ακόμα και να σκάει η φούσκα της τεχνολογίας.

Ίσως, το πιο ενδεικτικό σημείο των καιρών είναι ότι το «χρυσό παιδί» της AI, η Nvidia, άγγιξε πρόσφατα τα 5 τρισ. δολάρια σε κεφαλαιοποίηση, με τις Microsoft και Apple να φτάνουν έως τα 4 τρισ. δολάρια, πριν υποχωρήσουν στη διόρθωση στα μέσα Δεκεμβρίου. Η μεγάλη συγκέντρωση των τεχνολογικών μετοχών αποτελεί μία από τις πιο σοβαρές ανησυχίες, καθώς οι 10 γίγαντες της τεχνολογίας (Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Broadcom, Tesla, Oracle και Palantir) αντιστοιχούν στο 40% του S&P 500, που είναι το υψηλότερο ποσοστό από την κρίση του 2000.

Η υψηλή συγκέντρωση συνεπάγεται ότι οι αγορές θα πηγαίνουν καλά όσο η Nvidia και οι υπόλοιπες εταιρείες εντυπωσιάζουν. Τι θα συμβεί όμως στο σενάριο που τα αποτελέσματά τους αρχίσουν να απογοητεύουν;

Στο μεταξύ, οι ειδικοί εκτιμούν ότι χρειάζονται επενδύσεις ύψους 3 τρισ. δολαρίων μόνο για την κατασκευή των datacenters που θα στηρίξουν την επανάσταση της Τεχνητής Νοημοσύνης, έως το 2028. Μόνο οι τέσσερις μεγαλύτεροι παίκτες, Amazon, Meta, Google και Microsoft, αναμένεται να δαπανήσουν πάνω από 750 δισ. δολάρια στα επόμενα δύο χρόνια για υποδομές και αναλώσιμα που σχετίζονται με την AI. Το ερώτημα είναι που θα βρεθούν αυτά τα χρήματα, σε έναν κόσμο που δανείζεται σαν να μην υπάρχει αύριο και ο υπερδανεισμός καθιστά ολοένα και πιο ευάλωτο το σύστημα.

Όπως συνέβη και το 1999, οι επενδυτές ποντάρουν ότι οι νέες τεχνολογίες θα φέρουν ταχύτερα κέρδη. Τα πράγματα είναι απλά: αν επιβεβαιωθούν οι προσδοκίες, οι υψηλές αποτιμήσεις είναι δικαιολογημένες. Αν όμως διαψευστούν, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να ξεκινήσει ένα ντόμινο που θα οδηγήσει στο σκάσιμο της λεγόμενης φούσκας. «Καμπανάκι» αποτέλεσε μελέτη του MIT που δημοσιεύτηκε τον περασμένο Αύγουστο και η οποία έδειξε ότι σε ποσοστό 95% οι οργανισμοί παίρνουν μηδενική απόδοση από τις επενδύσεις τους στους πιλότους της γενετικής Τεχνητής Νοημοσύνης.

Το άλλο μεγάλο στοίχημα σχετίζεται με την κατάσταση της αμερικανικής, κυρίως, οικονομίας και τα επιτόκια της Fed. Στο σενάριο που ο νέος «μαέστρος» των αγορών και αντικαταστάτης του Τζερόμ Πάουελ, προχωρήσει σε περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής, καθιστώντας φθηνότερο το χρήμα το 2026, το περιβάλλον θα γίνει πιο ευνοϊκό για την υλοποίηση των απαιτούμενων επενδύσεων, αλλά και για τη συνέχιση του χρηματιστηριακού ράλι.

Όμως όσο και αν οι αγορές πιστεύουν ότι ο νέος πρόεδρος της Fed θα ακολουθήσει τη γραμμή Τραμπ στο θέμα των επιτοκίων, τα στοιχεία για τον πληθωρισμό και την απασχόληση στις ΗΠΑ θα παίξουν καθοριστικό ρόλο. Και αυτό γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να πληγεί η αξιοπιστία της Fed στην περίπτωση που οι μειώσεις επιτοκίων δεν συνάδουν με τις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας.

Η Goldman Sachs, από την πλευρά της, εκτιμά ότι οι αγορές δεν είναι κατάλληλα προετοιμασμένες για όσα θα συμβούν το 2026. Προβλέπει αύξηση των εταιρικών κερδών, τονίζοντας ότι οι κερδισμένες θα είναι περισσότεροι οι «κυκλικές» μετοχές και όχι τα μεγαθήρια της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης στις ΗΠΑ και η αποκλιμάκωση των πιέσεων από τους δασμούς, θα δώσουν ώθηση στα κέρδη ανά μετοχή, κυρίως για τους κυκλικούς κλάδους, όπως των υποδομών, των υλικών και των μη βασικών καταναλωτικών αγαθών, σημειώνει ο οίκος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο κλάδος του real estate, του οποίου τα κέρδη ανά μετοχή αναμένεται να αυξηθούν με ρυθμό 15% το 2026, από 5% το 2025.