Αντί να βρίζετε, ασφαλιστείτε

Χθες κατακάηκε η χώρα. Λογικό ήταν και όλα τα κανάλια να έχουν απ’ ευθείας συνδέσεις για ώρες και όλοι οι τηλεθεατές να κοιτάζουν με δέος την καταστροφή. Εξίσου λογικό είναι να φωνάζουν και να διαμαρτύρονται όσοι έβλεπαν τις αγροτικές τους περιουσίες να καταστρέφονται και τα σπίτια τους να ζώνονται από τις φλόγες. Σε τέτοιες οριακές στιγμές, ο οποιοσδήποτε χάνει την γενική εικόνα από τα μάτια του, προσωποποιεί την κατάσταση και απαιτεί από το κράτος του να του σώσει το βιος του. Λογικό. Ποιος θα βλέπει το σπίτι του να καίγεται και θα βλαστημά την κλιματική κρίση; Τον πυροσβέστη και τον αρμόδιο υπουργό θα σιχτιρίζει.

Όλοι οι υπόλοιποι βέβαια, πλην εκείνων που καίγονται οι κόποι τους, καταλαβαίνουν και εν πολλοίς κατανοούν. Βλέπουν εξάλλου τις εικόνες και στην Τουρκία και στην Κύπρο και στην Ισπανία, δεν γίνεται όλα τα κράτη και όλοι οι αρμόδιοι να είναι ανίκανοι. Κάτι που μας ξεπερνά εξελίσσεται μπροστά στα μάτια μας, αυτό πλέον αποτελεί κοινό τόπο για κάθε λογικό άνθρωπο. Γι αυτό και καλά θα κάνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης να μην το παρατραβάνε με τις καταδικαστικές ανακοινώσεις τους, διότι μόνο τα πικρά ειρωνικά χαμόγελα του κόσμου εισπράττουν.

Έριξα ξανά μια ματιά στα στοιχεία. Η Ελλάδα είναι πλέον στην στενή ομάδα των ευρωπαϊκών χωρών που για πρόληψη και πυρόσβεση, έχουν τα περισσότερα πυροσβεστικά μέσα (ιπτάμενα και επίγεια) καθώς και τις μεγαλύτερες κατά κεφαλήν δαπάνες ανά κάτοικο. Είμαστε βέβαια και στην πιο επικίνδυνη περιοχή της Ευρώπης για πυρκαγιές, στην Μεσόγειο. Όταν η χώρα διαθέτει 84 ιπτάμενα πυροσβεστικά μέσα και πάνω από 4.000 επίγεια, τότε κάθε καλοπροαίρετος άνθρωπος καταλαβαίνει ότι έχει γίνει σοβαρή δουλειά. Διότι όταν κάνουμε συγκρίσεις με άλλες χώρες, πρέπει να συνυπολογίσουμε και την δεκαετία που εμείς πεινούσαμε, ενώ οι άλλοι συμπλήρωναν τις υποδομές τους.

Εγώ θα συνεχίσω να το γράφω κι ας με βρίζουν οι οπαδοί του δόγματος «το κράτος είναι υπεύθυνο να με σώσει ή να με αποζημιώσει». Ασφαλίστε την περιουσία σας για φυσικές καταστροφές, για να ξέρετε στα σίγουρα πως αν βρεθείτε στο μάτι του κυκλώνα θα επανακάμψετε. Διότι με κλιματικές συνθήκες σαν αυτές της περασμένης βδομάδας, κανένα κράτος δεν θα μπορέσει να σας σώσει. Κι έτσι και αποδειχθείτε οι άτυχοι που κάηκαν, ούτε τα 5.000 ευρώ για οικοσκευή θα σας βοηθήσουν ιδιαίτερα. Αντιθέτως, τα 150 ευρώ ασφάλιστρα τον χρόνο, την άτυχη στιγμή θα αποδειχθούν σωτήρια. Το επαναλαμβάνω λοιπόν σήμερα κι αρχίστε ξανά τα mails ότι είμαι μίσθαρνο όργανο των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών. Τόσο μυαλό κουβαλάτε, τόσα λέτε (όσοι τα λέτε).