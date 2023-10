Πόλεμος στο Ισραήλ

Ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, συνέκρινε την εισβολή των μαχητών της Χαμάς το Σαββατοκύριακο με τις «αποτρόπαιες και απερίγραπτες» ενέργειες του Isis, καλώντας τους ηγέτες του κόσμου να χαρακτηρίσουν τη Χαμάς τρομοκρατική οργάνωση και να υποστηρίξουν το Ισραήλ «με λόγια και πράξεις».

«Κατά τη γνώμη μου, από το Ολοκαύτωμα δεν έχουν σκοτωθεί τόσοι πολλοί Εβραίοι μέσα σε μια μέρα. Και από το Ολοκαύτωμα, δεν έχουμε δει σκηνές με Εβραίες γυναίκες και παιδιά, παππούδες και γιαγιάδες - ακόμη και επιζώντες του Ολοκαυτώματος - να στοιβάζονται σε φορτηγά και να μεταφέρονται σε αιχμαλωσία.

Η Χαμάς εισήγαγε, υιοθέτησε και αναπαρήγαγε την αγριότητα του Isis, μπαίνοντας σε σπίτια πολιτών σε γιορτές και δολοφονώντας εν ψυχρώ ολόκληρες οικογένειες. Νέους και ηλικιωμένους, βιάζοντας και καίγοντας σώματα, ξυλοκοπώντας και βασανίζοντας τα αθώα θύματά τους, Εβραίους και Μουσουλμάνους, και άλλες θρησκείες. Η κτηνωδία. Η απανθρωπιά. Η βαρβαρότητα των τεράτων. Όχι ανθρώπων - τεράτων.»

Israel’s President Herzog: “Not since the Holocaust have so many Jews been killed on one day. And not since the Holocaust, have we witnessed scenes of Jewish women and children, grandparents – even Holocaust survivors – being herded into trucks and taken into captivity.” pic.twitter.com/3puHZwWK4E