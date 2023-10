Ισραήλ: Περίπου 100 σοροί περισυνελέγησαν από το Κιμπούτς Μπε'ερί (vid)

Περίπου 100 πτώματα έχουν απομακρυνθεί από το Κιμπούτς Μπε'ερί, αναφέρουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα την ομάδα έρευνας και διάσωσης ZAKA

Το Κανάλι 12 αναφέρει ότι οι σοροί απομακρύνθηκαν με φορτηγά ψυγεία.

ZAKA says they found over 100 bodies in Kibbutz Be’eri, next to the eastern border with Gaza.



Video footage of Hamas terrorists entering the Kibbutz. pic.twitter.com/IZH9dyEqcq