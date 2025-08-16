Συνάντηση Τραμπ - Πούτιν

Οι συνομιλίες ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν στο Άνκορατζ της Αλάσκας διήρκεσαν σχεδόν τρεις ώρες, με τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία να κυριαρχεί στην ατζέντα.

Συγκεκριμένα, κοινή συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε και διήρκεσε περίπου δέκα λεπτά, οι δύο ηγέτες έκαναν λόγο για πρόοδο στις κατ’ ιδίαν επαφές τους, χωρίς ωστόσο να ανακοινώσουν κάποια συγκεκριμένη συμφωνία.

Παρότι είθισται ο οικοδεσπότης να παίρνει πρώτος τον λόγο, ο πρόεδρος της Ρωσίας μίλησε πρώτος στη συνέντευξη Τύπου, αναφέροντας πως η συνάντηση έγινε σε «εποικοδομητική ατμόσφαιρα αμοιβαίου σεβασμού», χαρακτηρίζοντας «διεξοδικές» τις διαπραγματεύσεις.

Χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες σχετικά με τα όσα συμφωνήθηκαν στις συνομιλίες με τον Αμερικανό ομόλογό του, ο Πούτιν εξέφρασε την ελπίδα πως θα αποτελέσουν «σημείο αναφοράς, όχι μόνο για τη διευθέτηση του ουκρανικού ζητήματος» αλλά και για να δρομολογηθεί η αποκατάσταση των σχέσεων Ρωσίας-ΗΠΑ.

Μάλιστα, ρίπε ότι οι δύο χώρες μπορούν να οικοδομήσουν μια επιχειρηματική και επενδυτική συνεργασία σε πολλούς τομείς, όπως στην ενέργεια, στην τεχνολογία, στην εξερεύνηση του διαστήματος και στην Αρκτική.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν επανέλαβε τη θέση της Μόσχας πως η εξάλειψη των αιτίων αυτής της σύγκρουσης είναι προϋπόθεση για να υπάρξει μια μακροχρόνια επίλυση της κρίσης. «Έχω κάθε λόγο να πιστεύω ότι συνεχίζοντας αυτήν την πορεία, μπορούμε να τερματίσουμε τη σύγκρουση στην Ουκρανία το συντομότερο δυνατόν».

Εξέφρασε την ελπίδα πως η αμοιβαία κατανόηση θα φέρει την ειρήνη στην Ουκρανία και ότι δεν θα υπονομευθεί η πρόοδος που σημειώθηκε στη διάρκεια της συνόδου κορυφής στην Αλάσκα, αφήνοντας αιχμές για τους ευρωπαίους συμμάχους του Κιέβου.

«Ελπίζουμε πως δεν θα εγείρουν εμπόδια και δεν θα επιχειρήσουν να υπονομεύσουν την πρόοδο μέσω προκλήσεων ή μηχανορραφιών στο παρασκήνιο», είπε ο Πούτιν.

«Υπάρχει ακόμα δρόμος μέχρι την επίτευξη συμφωνίας», είπε ο Τραμπ

Ακολούθως, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε πως ήταν μια «πολύ παραγωγική συνάντηση» κατά την οποία σημειώθηκε «σημαντική πρόοδος».

«Υπάρχει ακόμη δρόμος» μέχρι την επίτευξη συμφωνίας, είπε ο Τραμπ, διευκρινίζοντας πως «συμφωνήσαμε σε πολλά σημεία» και υπάρχουν ακόμα λίγα στα οποία υπάρχουν διαφωνίες.

«Δεν καταλήξαμε σε συμφωνία σήμερα, αλλά έχουμε πολλές πιθανότητες να το πετύχουμε», δήλωσε.

Προανήγγειλε ότι θα ενημερώσει τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και άλλους ηγέτες για την έκβαση των συνομιλιών και αποχαιρέτησε τον Πούτιν λέγοντας: «Θα σας ξαναδώ σύντομα».

«Την επόμενη φορά στη Μόσχα;», είπε στα αγγλικά ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου, με τον Αμερικανό πρόεδρο να αφήνει ανοικτό ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Προς απογοήτευση των εκπροσώπων του Τύπου, οι δύο ηγέτες δεν δέχθηκαν ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους.

Ο Πούτιν άφησε λουλούδια στο νεκροταφείο Ρώσων πιλότων που σκοτώθηκαν στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο

Πριν από την αναχώρησή του από την Αλάσκα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επισκέφθηκε νεκροταφείο και άφησε λουλούδια σε τάφους σοβιετικών πιλότων που βρήκαν τον θάνατο στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.

Ειδικότερα, ο Ρώσος πρόεδρος γονάτισε μπροστά από έναν τάφο και άφησε μερικά λουλούδια. Έπειτα έκανε τον σταυρό του και συνέχισε στον επόμενο τάφο.

Σημειώνεται ότι, ο Βλάντιμιρ Πούτιν είχε κάνει αναφορά στο νεκροταφείο κατά τις κοινές δηλώσεις τους, ευχαριστώντας την αμερικανική πλευρά για τη φροντίδα που δείχνει για τον χώρο.

«Ευχαριστούμε την αμερικανική κυβέρνηση που φροντίζει το νεκροταφείο των Ρώσων πιλότων. Οι δύο χώρες νίκησαν μαζί κοινούς εχθρούς και η κληρονομιά αυτή μπορεί να μας βοηθήσει και στο νέο στάδιο που βρισκόμαστε», είπε χαρακτηριστικά ο Ρώσος πρόεδρος στη συνέντευξη Τύπου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προσέφερε στον Ρώσο ομόλογό του μια προσεκτικά σχεδιασμένη επιστροφή στη διπλωματική σκηνή, τριάμισι χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, η οποία πυροδότησε την πιο αιματηρή σύγκρουση στην Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Φτάνοντας πρώτος στη βάση Έλμεντορφ-Ρίτσαρντσον στην Αλάσκα, ο Αμερικανός πρόεδρος υποδέχθηκε τον Ρώσο ομόλογό του με κόκκινο χαλί και καθώς τον πλησίαζε ο Πούτιν, ο Τραμπ τον χειροκρότησε.

Οι δύο ηγέτες έδωσαν τα χέρια και αντάλλαξαν αβρότητες, με τον Βλαντίμιρ Πούτιν να έχει ολιγόλεπτη συνομιλία με τον Ντόναλντ Τραμπ. Λίγο αργότερα, αντάλλαξαν μια δεύτερη χειραψία μπροστά σε ένα βάθρο που έγραφε «Αλάσκα 2025» προτού επιβιβαστούν αμφότεροι στο «Κτήνος», τη θωρακισμένη λιμουζίνα του προέδρου των ΗΠΑ, για να μεταφερθούν στον χώρο της συνάντησης.

Η συνάντηση δεν πραγματοποιήθηκε κατ’ ιδίαν, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί, αλλά με δύο συμβούλους από κάθε πλευρά. Για τον Ντόναλντ Τραμπ, αυτοί ήταν ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο ειδικός του απεσταλμένος για τη Ρωσία Στιβ Γουίτκοφ.

Ο Πούτιν, στο πρώτο του ταξίδι στη Δύση μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία το 2022, συνοδευόταν από τον υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και τον διπλωματικό του σύμβουλο Γιούρι Ουσακόφ.

Guardian: Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ

Σύμφωνα με τον Guardian, o Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ και εξέφρασε την ελπίδα πως οι ηγέτες στο Κίεβο «δεν θα βάλουν εμπόδια» στη διαδικασία τερματισμού του πολέμου. Ωστόσο, Δεν έδωσε καμία λεπτομέρεια για το περιεχόμενο της συμφωνίας.

Ακυρώθηκε το γεύμα των δύο ηγετών

Σύμφωνα με δημοσιογράφους που βρίσκονται στην Αλάσκα, ακυρώθηκε το γεύμα και η διευρυμένη σύσκεψη που θα ακολουθούσε της συνάντησης. Η πληροφορία αυτή, ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί προς το παρόν επίσημα από τον Λευκό Οίκο.

Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ ρωτήθηκε από το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tass πώς είναι η διάθεσή του μετά τη συνάντηση, με τον ίδιο να απαντά ότι είναι «εξαιρετική».

Οι συνομιλίες μεταξύ των ανδρών, πήγαν «εξαιρετικά» καλά, δήλωσε και ο Ρώσος ειδικός απεσταλμένος Κιρίλ Ντμίτριεφ στη ρωσική κρατική τηλεόραση.

Η συζήτηση πίσω από κλειστές πόρτες διήρκεσε σχεδόν τρεις ώρες.

Η πρώτη αντίδραση του Λευκού Οίκου

Ένα μικρό κομμάτι από τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου με τον Βλαντίμιρ Πούτιν ανέβασε ο Λευκός Οίκος, εστιάζοντας στη μεγάλη πρόοδο που σύμφωνα με τον πρόεδρο ΗΠΑ, σημειώθηκε στην Αλάσκα.

«Σήμερα σημειώσαμε μεγάλη πρόοδο… Είχαμε μια εξαιρετικά παραγωγική συνάντηση και συμφωνήσαμε σε πολλά σημεία.» – Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρει σε ανάρτηση στο Χ ο Λευκός Οίκος.

Live οι τελευταίες εξελίξεις από τη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν

7:14 Σκεπτικισμός στην Ανατολική Ευρώπη για τα σχόλια Πούτιν

Ανώτεροι κυβερνητικοί αξιωματούχοι στην Ανατολική Ευρώπη αντέδρασαν με σκεπτικισμό στα σχόλια του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν μετά τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα

Σε μια ανάρτηση στο X τα ξημερώματα του Σαββάτου, η υπουργός Άμυνας της Λιθουανίας Ντοβίλε Σακαλιένε κατηγόρησε τον Πούτιν για «περισσότερο ψυχολογικό εκφοβισμό και συγκεκαλυμμένες απειλές», αναφερόμενη στην προειδοποίηση του Ρώσου ηγέτη προς την Ουκρανία και την Ευρώπη να μην «σαμποτάρουν» την πρόοδο που επιτεύχθηκε στη σύνοδο κορυφής.

Ο Τσέχος υπουργός Εξωτερικών Γιαν Λιπάβσκι σε ανακοίνωσή του ότι χαιρετίζει τις προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αλλά αμφιβάλλει για το ενδιαφέρον του Πούτιν για μια συμφωνία, σύμφωνα με το Reuters.

«Αν ο Πούτιν ήταν σοβαρός σχετικά με τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, δεν θα επιτίθετο στην Ουκρανία όλη την ημέρα σήμερα», είπε.

