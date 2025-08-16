Λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση της συνάντησής του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και την κοινή τους συνέντευξη Τύπου στο Άνκορατζ, ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε στο Fox News, υπογραμμίζοντας ότι η κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία «βρίσκεται πλέον στα χέρια του Ζελένσκι».

«Είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία», δήλωσε στον δημοσιογράφο, Σον Χάνιτι, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η τελική απόφαση ανήκει στο Κίεβο: «Η Ουκρανία πρέπει να τη δεχθεί. Μπορεί να πουν και όχι».

Ο ίδιος προανήγγειλε τριμερή συνάντηση με τη συμμετοχή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Βλαντίμιρ Πούτιν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραστεί και σε μια απευθείας συνάντηση μεταξύ των δύο προέδρων: «Και οι δύο με θέλουν εκεί – και θα είμαι. Η ειρήνη μπορεί να έρθει σε αρκετά σύντομο χρονικό διάστημα».

"They both want me there, and I'll be there."



Παράλληλα, ο Τραμπ εμφανίστηκε να αποστασιοποιείται από την παλαιότερη δέσμευσή του ότι θα μπορούσε να λύσει τον πόλεμο «σε 24 ώρες», παραδεχόμενος: «Νόμιζα ότι θα ήταν η πιο εύκολη διαμάχη να επιλυθεί, αλλά τελικά ήταν η πιο δύσκολη».

Για το κρίσιμο ζήτημα των εδαφικών ανταλλαγών, ο πρόεδρος των ΗΠΑ αποκάλυψε πως κατέληξε «σε μεγάλο βαθμό» σε συμφωνία με τον Ρώσο ομόλογό του ότι ο πόλεμος θα τερματιστεί με παραχωρήσεις εδαφών και με κάποιας μορφής εγγυήσεις ασφάλειας από την Ουάσινγκτον προς την Ουκρανία.

«Νομίζω ότι συμφωνούμε σε πολλά», είπε, χαρακτηρίζοντας τις συνομιλίες «θερμές» και «εποικοδομητικές».

Απέφυγε ωστόσο να αποκαλύψει ποιο είναι το ένα, «μεγάλο ζήτημα» στο οποίο υπήρξε διαφωνία με τον Πούτιν.

Τέλος, ο Τραμπ ανέφερε πως ο Ρώσος πρόεδρος μίλησε με θετικά λόγια τόσο για τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και για τον ίδιο: «Είπε ότι δεν έχει ξαναδεί κανέναν να κάνει τόσα πολλά, τόσο γρήγορα. Ότι η χώρα σας είναι ‘καυτή σαν πιστόλι’, ενώ πριν από έναν χρόνο νόμιζε ότι ήταν νεκρή».

Σύμφωνα με τον Τραμπ, ο Πούτιν του τόνισε επίσης πως, αν ο ίδιος ήταν πρόεδρος όταν ξέσπασε η σύγκρουση, «ο πόλεμος δεν θα είχε γίνει ποτέ».

Ερωτηθείς εάν είχε χρόνο να μιλήσει μόνος με τον Πούτιν, ο Τραμπ είπε στον δημοσιογράφο του Fox News Σον Χάνιτι: «Ναι, το έκανα. Το έκανα μάλιστα μετά τις ομιλίες μας. Εκφώνησε μια πολύ καλή ομιλία και εγώ ολοκλήρωσα τη συνέντευξη Τύπου. Ακολούθως μιλήσαμε. Αμέσως μετά, μιλήσαμε πολύ ειλικρινά», εκφράζοντας την πεποίθηση ότι ο ρώσος πρόεδρος επιθυμεί την επίτευξη συμφωνίας για την Ουκρανία.

Τραμπ: Ενδέχεται να επανεξετάσει «σε 2-3 εβδομάδες» το ζήτημα της επιβολής δασμών σε χώρες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο

Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν χρειάζεται να εξετάσει στην παρούσα φάση το ζήτημα της επιβολής δασμών σε χώρες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο, αλλά ενδεχομένως να χρειαστεί να το κάνει «σε δύο ή τρεις εβδομάδες».

«Λοιπόν, λόγω όσων συνέβησαν σήμερα, νομίζω πως δεν χρειάζεται να το σκεφτώ αυτό», είπε ο Τραμπ στον δημοσιογράφο του Fox News Σον Χάνιτι, μετά τη συνάντησή του με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.

«Τώρα, ενδέχεται να χρειαστεί να το σκεφτώ σε δύο ή τρεις εβδομάδες, αλλά δεν χρειάζεται να το σκεφτούμε αυτό τώρα. Θεωρώ πως η συνάντηση πήγε πολύ καλά», είπε ο Τραμπ, βαθμολογώντας με 10 (σ.σ. Άριστα) το τετ-α-τετ με τον Πούτιν.