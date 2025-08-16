Σημάδια απογοήτευσης και εσωτερικής έντασης έδειξε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντησή του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, σύμφωνα με τον ψυχολόγο και ειδικό στη γλώσσα του σώματος Πίτερ Κόλετ, που μίλησε στο Sky News.

Συγκεκριμένα, ο ειδικός παρατήρησε μια «έντονη αντίθεση» ανάμεσα στο ζεστό κλίμα που επικράτησε κατά την αρχική υποδοχή των δύο ηγετών και στη στάση τους στη συνέχεια, κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου.

Θερμή αρχή με χειρονομίες οικειότητας

Κατά την άφιξή τους, Τραμπ και Πούτιν αντάλλαξαν φιλικές χειρονομίες – όπως χτυπήματα στην πλάτη – που, σύμφωνα με τον Κόλετ, λειτουργούν ως «υπενθύμιση κύρους» και ταυτόχρονα ως μέσο για τη δημιουργία ενός ισότιμου και φιλικού κλίματος.

«Η εικόνα ήταν αυτή δύο παλιών γνώριμων που χάρηκαν να ξαναβρεθούν», τόνισε, σημειώνοντας ότι αυτή η στάση του Τραμπ διέφερε αισθητά από άλλες διεθνείς του εμφανίσεις.

Απόσταση στη συνέντευξη Τύπου

Η εικόνα ωστόσο άλλαξε μπροστά στις κάμερες. Ο Τραμπ εμφανίστηκε πιο συγκρατημένος και λιγότερο εκδηλωτικός απέναντι στον Πούτιν.

Ο Κόλετ επισήμανε ότι ο Τραμπ απέφυγε να τον κοιτάξει στα μάτια την ώρα που εκείνος μιλούσε – μια στάση που μπορεί να υποδηλώνει ότι δεν ήθελε να του δώσει σημασία ή ότι η παρουσία του υπενθύμιζε την αποτυχία επίτευξης συμφωνίας.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε και το σφίξιμο των χειλιών του Τραμπ, το οποίο, όπως εξήγησε ο ειδικός, «φανερώνει αυτοσυγκράτηση και εσωτερική πάλη».

Ο Τραμπ «έμοιαζε να συγκρατεί κάτι που σκεφτόταν αλλά δεν τολμούσε να πει».

«Η γλώσσα του σώματος πρόδιδε την απογοήτευση»

Ο Κόλετ εκτίμησε ότι, παρά την προσπάθειά του να δείξει αισιοδοξία, η γλώσσα του σώματος του Τραμπ πρόδιδε μια διαφορετική πραγματικότητα: «Ήταν ένας άνθρωπος που προσπαθούσε να πείσει τόσο τον εαυτό του όσο και το κοινό ότι έρχονται καλύτερες μέρες, αλλά μέσα του φαινόταν απογοητευμένος».

Όπως πρόσθεσε: «Αν διαβάσεις προσεκτικά τις κινήσεις του, αντιλαμβάνεσαι ότι σκεφτόταν κάτι άλλο: πως τα πράγματα δεν πήγαν όπως τα είχε φανταστεί».