Κρεμλίνο: «Πολύ θετική» η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε το Σάββατο ότι οι συνομιλίες μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ επιτρέπουν στις δύο χώρες να συνεχίσουν να αναζητούν τρόπους για διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

«Η συζήτηση ήταν πράγματι πολύ θετική και οι δύο πρόεδροι αναφέρθηκαν σε αυτό. Αυτή η συζήτηση μας επιτρέπει να προχωρήσουμε από κοινού με αυτοπεποίθηση στην πορεία αναζήτησης επιλογών διευθέτησης», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ, χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω διευκρινίσεις.

Η πρώτη αντίδραση του Λευκού Οίκου

Νωρίτερα, ένα μικρό κομμάτι από τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου με τον Βλαντίμιρ Πούτιν ανέβασε ο Λευκός Οίκος, εστιάζοντας στη μεγάλη πρόοδο που σύμφωνα με τον πρόεδρο ΗΠΑ, σημειώθηκε στην Αλάσκα.

«Σήμερα σημειώσαμε μεγάλη πρόοδο… Είχαμε μια εξαιρετικά παραγωγική συνάντηση και συμφωνήσαμε σε πολλά σημεία.» – Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρει σε ανάρτηση στο Χ ο Λευκός Οίκος.