Η Χίλαρι Κλίντον, η πρώην υπουργός Εξωτερικών και πρώην αντίπαλος του προέδρου Τραμπ στην προεδρική εκστρατεία, δήλωσε την Παρασκευή ότι, εάν ο Αμερικανός πρόεδρος εξασφαλίσει τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία χωρίς το Κίεβο να παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία, η ίδια θα τον πρότεινε προσωπικά για το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το CBS News, η Κλίντον έκανε τα σχόλια αυτά στο podcast «Raging Moderates» με την Τζέσικα Τάρλοβ, την ώρα που ο Τραμπ και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συναντιόνταν στην Αλάσκα για να συζητήσουν μια πιθανή λήξη του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Ειλικρινά, εάν μπορούσε να φέρει τον τερματισμό αυτού του φρικτού πολέμου, όπου ο Πούτιν είναι ο επιτιθέμενος, εισβάλλει σε μια γειτονική χώρα, προσπαθεί να αλλάξει τα σύνορα — εάν μπορούσε να τον τελειώσει χωρίς να βάλει την Ουκρανία σε μια θέση όπου θα έπρεπε να παραχωρήσει το έδαφός της στον επιτιθέμενο, θα έπρεπε, κατά κάποιον τρόπο, να επικυρώσει το όραμα του Πούτιν για μια “μεγαλύτερη Ρωσία”, αλλά αντίθετα θα μπορούσε πραγματικά να σταθεί απέναντι στον Πούτιν, κάτι που δεν έχουμε δει, αλλά ίσως αυτή να είναι η ευκαιρία», είπε η Κλίντον.

«Για να καταστεί σαφές ότι πρέπει να υπάρξει κατάπαυση του πυρός. Δεν θα υπάρξει ανταλλαγή εδαφών. Και ότι, με την πάροδο του χρόνου, ο Πούτιν θα πρέπει στην πραγματικότητα να αποσύρεται από τα εδάφη που έχει καταλάβει, προκειμένου να αποδείξει, ας πούμε, την καλή του πίστη να μην απειλήσει την ευρωπαϊκή ασφάλεια», συνέχισε.

«Εάν μπορούσαμε να το επιτύχουμε αυτό, εάν ο πρόεδρος Τραμπ ήταν ο αρχιτέκτονας αυτού, θα τον πρότεινα για το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, διότι ο στόχος μου εδώ είναι να μην επιτραπεί η υποταγή στον Πούτιν, με τη βοήθεια και την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν ένα τρομερό, τρομερό προηγούμενο».