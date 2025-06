Live οι εξελίξεις στη Μ. Ανατολή

Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται το Ισραήλ, καθώς το βράδυ της Δευτέρας σειρήνες συναγερμού ήχησαν στην πόλη Χάιφα και σε άλλες περιοχές του βόρειου Ισραήλ για πυραυλική επίθεση από το Ιράν, όπως ανακοίνωσαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

Νωρίτερα, οι IDF έπληξαν το απόγευμα της Δευτέρας το Ισλαμικό Δίκτυο Ειδήσεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν (IRINN), το οποίο λειτουργεί υπό την αιγίδα του κρατικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα IRIB, μετά τη δήλωση του Ισραηλινού υπουργού Άμυνας, Ισραέλ Κατς, ότι «το ιρανικό όργανο προπαγάνδας και υποκίνησης οδεύει προς εξαφάνιση».

«Η κρατική τηλεόραση και ο ραδιοφωνικός σταθμός του Ιράν πρόκειται να εξαφανιστούν», σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, όπως μεταδίδει η Jerusalem Post.

«Το μέσο προπαγάνδας και υποκίνησης του Ιράν πρόκειται να εξαφανιστεί. Η εκκένωση των κατοίκων της περιοχής έχει ήδη ξεκινήσει», πρόσθεσε, αναφερόμενος στην εντολή εκκένωσης που εκδόθηκε νωρίτερα για τμήματα της 3ης περιφέρειας της Τεχεράνης.

Σημειώνεται ότι, η έδρα του κρατικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα του Ιράν, IRIB, βρίσκεται εντός της ζώνης εκκένωσης.

Νωρίτερα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης είχαν αναφέρει ότι οι IDF έπληξαν στρατιωτική βάση στα δυτικά της Τεχεράνης, πληροφορία που επιβεβαιώνεται και από οπτικό υλικό που εξέτασε η Jerusalem Post.

Την ίδια ώρα, ο εκπρόσωπος του IDF για τα αραβικά μέσα, Αβιχάι Αντραέε, απηύθυνε μέσω ανάρτησής του στα κοινωνικά δίκτυα προειδοποίηση στα περσικά για εκκένωση προς τους κατοίκους της τρίτης συνοικίας της Τεχεράνης.

Σημειώνεται ότι, η τρίτη συνοικία βρίσκεται στα ανατολικά της Τεχεράνης και είναι εύπορη περιοχή, στην οποία στεγάζονται πολλά κυβερνητικά γραφεία.

Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να στοχοποιήσει τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ σε συνέντευξή του στο ABC News.

«Κοιτάξτε, κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε», λέει ο Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι «δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αλλά έχουμε βάλει στο στόχαστρο τους κορυφαίους πυρηνικούς επιστήμονες τους».

«Είναι ουσιαστικά η πυρηνική ομάδα του Χίτλερ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά με τα σχέδια εξουδετέρωσης του Ιρανού, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο Νετανιάχου τόνισε ότι «δεν πρόκειται να κλιμακώσει τη σύγκρουση, πρόκειται να τερματίσει τη σύγκρουση».

Υπενθυμίζεται ότι, οι ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ έχουν προκαλέσει τον θάνατο 24 ανθρώπων από την Παρασκευή, όταν ξεκίνησε η ισραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με νέο απολογισμό που δημοσιεύθηκε σήμερα από το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Τις τελευταίες ώρες έχουν συμβεί:

Το κρατικό τηλεοπτικό κανάλι του Ιράν, The Islamic Republic of Iran News Network, αναφέρει ότι έγινε στόχος ισραηλινών αεροπορικών επιθέσεων στην Τεχεράνη.

Κατά τη διάρκεια ζωντανής εκπομπής, συντρίμμια έπεσαν στο στούντιο και ο παρουσιαστής αναγκάστηκε να απομακρυνθεί από την κάμερα.

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός είχε προειδοποιήσει τους κατοίκους σε περιοχές του 3ου διαμερίσματος της Τεχεράνης να εγκαταλείψουν την περιοχή, καθώς στόχος του ήταν «στρατιωτικές υποδομές» στην περιοχή.

Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατζ, δήλωσε ότι η κρατική τηλεόραση και το ραδιόφωνο του Ιράν «είναι έτοιμα να εξαφανιστούν».

Νωρίτερα, το Ισραήλ είχε δηλώσει ότι είχε «πλήρη εναέριο επιχειρησιακό έλεγχο» της Τεχεράνης,

Εξάλλου, το Ιράν κατηγορεί το Ισραήλ ότι χτύπησε ένα νοσοκομείο στη δυτική πλευρά της χώρας, ενώ το υπουργείο Υγείας του Ιράν αναφέρει ότι τουλάχιστον 224 άτομα έχουν σκοτωθεί από ισραηλινές επιθέσεις από την Παρασκευή.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ιρανικοί πύραυλοι διείσδυσαν και πάλι στο αμυντικό σύστημα Iron Dome του Ισραήλ. Ο αριθμός των νεκρών στο Ισραήλ από την Παρασκευή έχει αυξηθεί σε 24.

Λεπτό προς Λεπτό οι εξελίξεις

21:17 Η Τεχεράνη ζήτησε από τους ηγέτες των κρατών του Κόλπου να απευθυνθούν στον Τραμπ για βοήθεια στις διαπραγματεύσεις

Η Τεχεράνη έχει ζητήσει από ηγέτες των κρατών του Κόλπου να απευθύνουν έκκληση στον Ντόναλντ Τραμπ για βοήθεια στην επίτευξη εκεχειρίας με το Ισραήλ, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Σύμφωνα με δύο ιρανικές και τρεις περιφερειακές πηγές που επικαλείται το Reuters, οι Ιρανοί ηγέτες βρίσκονται σε επαφή με αξιωματούχους από το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία και το Ομάν, και έχουν εκφράσει διάθεση ευελιξίας στις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό τους πρόγραμμα.

21:15 Η Τεχεράνη λέει στο Συμβούλιο Ασφαλείας ότι τα πλήγματα εναντίον του Ισραήλ αποτελούν αυτοάμυνα

Τα πλήγματα του Ιράν εναντίον του Ισραήλ συνιστούν αυτοάμυνα και αποτελούν «αναλογικές αμυντικές επιχειρήσεις που στοχεύουν αποκλειστικά στρατιωτικούς στόχους και σχετιζόμενες υποδομές», δήλωσε ο πρεσβευτής του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Ο ίδιος επισήμανε σε μια επιστολή ότι οποιαδήποτε συνεργασία από τρίτες χώρες με τα πλήγματα του Ισραήλ «τις καθιστά συνεργούς στη νομική ευθύνη και τις συνέπειες αυτής της κρίσης».

Βάσει του Άρθρου 51 της Ιδρυτικής Χάρτας των Ηνωμένων Εθνών, το 15μελές Συμβούλιο Ασφαλείας πρέπει αμέσως να ενημερώνεται για οποιαδήποτε ενέργεια που κράτη λαμβάνουν στο πλαίσιο αυτοάμυνας έναντι μιας ένοπλης επίθεσης.

21:05: Ερντογάν: Το Ισραήλ θέτει σε κίνδυνο τη δική του ύπαρξη και το μέλλον του λαού του

«Το Ισραήλ θέτει σε κίνδυνο τη δική του ύπαρξη και το μέλλον του λαού του», υποστήριξε, μεταξύ άλλων, ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, στο Προεδρικό Μέγαρο, στην Άγκυρα, υπό την προεδρία του. Βασικό θέμα της συνεδρίασης ο πόλεμος του Ισραήλ με το Ιράν και η αντιμετώπιση των επιπτώσεών του στην Τουρκία.

Επιρρίπτοντας αιτιάσεις κατά του Ισραήλ, ο Τούρκος πρόεδρος είπε ότι αυτό ξεκίνησε την επίθεση κατά του Ιράν και επισήμανε ότι από την αρχή η Τουρκία υποστήριζε τις διαπραγματεύσεις και τη διπλωματική λύση σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και σήμερα η θέση της αυτή δεν έχει αλλάξει.

20:21 Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία πλήττει φορτηγό με όπλα μεταξύ Τεχεράνης και Κομ (vid)

Στον κεντρικό δρόμο μεταξύ Τεχεράνης και Κομ, η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία κατέστρεψε ένα φορτηγό που μετέφερε εκτοξευτή πυραύλων εδάφους-αέρος.

«Πριν από λίγο καιρό, ένα ιρανικό φορτηγό που μετέφερε έναν εκτοξευτή TAKA εντοπίστηκε στον κεντρικό δρόμο μεταξύ Τεχεράνης και Κομ», αναφέρεται σε ανάρτηση των IDF στο Χ.

«Μέσα σε λίγα λεπτά, η Πολεμική Αεροπορία επιτέθηκε στο φορτηγό και κατέστρεψε τον εκτοξευτή και τους πυραύλους», σημειώνεται.

20:30: Ευρωπαίοι υπουργοί θα πραγματοποιήσουν τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομόλογό τους τη Δευτέρα

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Γερμανίας αναμένεται να έχουν τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών αργότερα τη Δευτέρα, σύμφωνα με ευρωπαϊκή διπλωματική πηγή.

Σύμφωνα με το Reuters, τρεις χώρες, γνωστές ως E3, είναι μέρη της πυρηνικής συμφωνίας του 2015 με το Ιράν και την περασμένη εβδομάδα πρότειναν ένα ψήφισμα που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΗΕ για την παρακολούθηση της εφαρμογής των πυρηνικών συμφωνιών, το οποίο διαπίστωσε ότι το Ιράν παραβιάζει τις υποχρεώσεις του περί μη διάδοσης πυρηνικών όπλων.

20:12 «Θα πλήξουμε τον ιρανό δικτάτορα παντού», διαμηνύει ο Kατς μετά την επίθεση στην κρατική τηλεόραση του Ιράν

Το Ισραήλ θα πλήξει «τον ιρανό δικτάτορα παντού», τόνισε σήμερα ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς, αναφερόμενος στα κέντρα εξουσίας του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

«Ο φορέας μετάδοσης προπαγάνδας και υποκίνησης του ιρανικού καθεστώτος επλήγη από τις IDF (σ.σ. τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις) μετά τη μαζική εκκένωση της γύρω περιοχής. Θα πλήξουμε τον ιρανό δικτάτορα παντού», ανέφερε ο Κατς.

20:03 Ιρανός ΥΠΕΞ: Αν ο Τραμπ ενδιαφέρεται για τη διπλωματία, τα επόμενα βήματα έχουν σημασία

Ως προσπάθεια μιας συγκεκαλυμμένης προσέγγισης προς τις ΗΠΑ για να παρέμβουν και να διαπραγματευτούν τον τερματισμό των πολυήμερων πολεμικών συγκρούσεων ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν, θα μπορούσε να ερμηνευθεί η δήλωση του Ιρανού ΥΠΕΞ, Αμπάς Αραχτσί.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Χ, καταφέρεται με βαρύτατους χαρακτηρισμούς εναντίον του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ αναφερόμενος στον Τραμπ υποστηρίζει πως «αν ο Αμερικανός πρόεδρος είναι ειλικρινής για τη διπλωματία και ενδιαφέρεται να σταματήσει αυτόν τον πόλεμο, τα επόμενα βήματα έχουν σημασία».

19:54 Αντεπίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ - Σειρήνες στο βόρειο τμήμα της χώρας

Το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους προς το Ισραήλ, σύμφωνα με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις. Σε αρκετές περιοχές στο βόρειο τμήμα της χώρας έχουν ενεργοποιηθεί συναγερμοί, πρόσθεσε. «Η πολεμική αεροπορία προσπαθεί να αναχαιτίσει και να επιτεθεί όπου είναι απαραίτητο για να εξουδετερώσει την απειλή» όπως υπογραμμίζουν οι IDF.

19:43 IDF: Εντοπίσαμε πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν εναντίον το Ισραήλ

19:23 Ιράν: Σε ζωντανή μετάδοση ξανά η κρατική τηλεόραση μετά το ισραηλινό πλήγμα

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν (IRIB) εκπέμπει εκ νέου, συνεχίζοντας τις ζωντανές μεταδόσεις, ύστερα από μια σύντομη διακοπή που προκλήθηκε εξαιτίας της ισραηλινής επίθεσης εναντίον της έδρας της στην Τεχεράνη, σύμφωνα με αξιωματούχο της IRIB.

19:10 Τρεις νεκροί ο απολογισμός του ιρανικού πλήγματος σε διυλιστήριο πετρελαίου στη Χάιφα, ανακοίνωσε αξιωματούχος

Τρεις Ισραηλινοί έχασαν τη ζωή τους το βράδυ της Κυριακής εξαιτίας ιρανικού πλήγματος σε διυλιστήριο πετρελαίου στη Χάιφα του βόρειου Ισραήλ, δήλωσε ο αξιωματούχος κατόπιν σχετικής άδειας από τον εκπρόσωπο Τύπου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF).

Ο αξιωματούχος επιβεβαίωσε τα ρεπορτάζ ισραηλινών μέσων ενημέρωσης για τους τρεις θανάτους, χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες.

Ο ισραηλινός στρατός απαγορεύει στα μέσα ενημέρωσης να δημοσιοποιούν ή να κοινοποιούν πληροφορίες και εικόνες ζημιών σε εγκαταστάσεις στρατηγικής σημασίας στη χώρα.

19:09 Reuters: Το Ιράν προετοιμάζεται για τη «μεγαλύτερη και πιο έντονη πυραυλική επίθεση στην ιστορία σε ισραηλινό έδαφος», σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν.

19:06 Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Nimitz κατευθύνεται προς τη Μέση Ανατολή

Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Nimitz, που έπλεε στη Νότια Σινική Θάλασσα, έστριψε δυτικά και κατευθύνεται προς τη Μέση Ανατολή σήμερα, με φόντο τη σύρραξη μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν, σύμφωνα με τον ιστότοπο Marine Traffic, που παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις θέσεις των πλεούμενων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων, το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό δεν έχει προς το παρόν απαντήσει.

18:56 Ουρές αυτοκινήτων στο Ιράν, καθώς χιλιάδες πολίτες εγκαταλείπουν την Τεχεράνη

18:51 Μπαϊρού: Το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να αμυνθεί όταν απειλείται η ύπαρξή του

«Το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να αμυνθεί όταν απειλείται η ύπαρξη του». Αυτό δήλωσε, τη Δευτέρα (16/06), ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Φρανσουά Μπαϊρού, εκτιμώντας ότι η απειλή του Ιράν κατά του Ισραήλ ήταν άμεση και ζωτικής σημασίας.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός εκτίμησε ότι η σύγκρουση του Ισραήλ με το Ιράν μπορεί να έχει πελώριες συνέπειες σε ολόκληρο τον κόσμο, πρωτίστως δε στους τομείς της οικονομικής ανάπτυξης, της ενέργειας και της ασφάλειας.

18:50 Τραμπ: Δεν σκοπεύει να υπογράψει την κοινή δήλωση της G7 για Ισραήλ - Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν προτίθεται να υπογράψει τη δήλωση της G7 σχετικά με το Ισραήλ και το Ιράν, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το CBS News τη Δευτέρα, επικαλούμενο ανώνυμους αξιωματούχους των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το CBS News, το προσχέδιο της δήλωσης αναφέρεται στην παρακολούθηση του Ιράν, καλεί τις δύο πλευρές να προστατεύσουν τους αμάχους και επαναλαμβάνει τις δεσμεύσεις για ειρήνη.

18:26 Οι IDF βομβάρδισαν το κτίριο της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν

Ο ισραηλινός στρατός χτύπησε το δίκτυο ειδήσεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν (IRINN), που λειτουργεί από το IRIB, το απόγευμα της Δευτέρας, μετά την δήλωση του ισραηλινού υπουργού Άμυνας Ίσραελ Κατζ ότι «το όργανο προπαγάνδας και υποκίνησης του Ιράν βρίσκεται σε πορεία προς την εξαφάνιση». Πρόσθεσε ότι έχει ξεκινήσει η εκκένωση των γύρω κατοικιών.

Ο ισραηλινός στρατός είχε χτυπήσει νωρίτερα μια στρατιωτική βάση στα δυτικά της Τεχεράνης, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

18:18 Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο δυτικό τμήμα της Τεχεράνης

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο δυτικό τμήμα της Τεχεράνης, την τέταρτη ημέρα της φονικής στρατιωτικής κλιμάκωσης μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ, σύμφωνα με έναν δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

18:01 Ιράν καλεί επειγόντως Ισραήλ και ΗΠΑ: Επιθυμούμε συνομιλίες για τερματισμό των εχθροπραξιών

Μήνυμα με τη μορφή του κατεπείγοντος στέλνει το Ιράν σε ΗΠΑ και Ισραήλ, επιδιώκοντας τον τερματισμό των εχθροπραξιών και την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό του πρόγραμμα, μέσω μεσολαβητριών αραβικών χωρών, τόνισαν τη Δευτέρα (16/06) η Wall Street Journal και το Reuters.

Συγκεκριμένα, αξιωματούχοι ανέφεραν στη WSJ ότι η Τεχεράνη έχει δηλώσει σε Άραβες αξιωματούχους ότι θα είναι ανοιχτή στο να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων εφόσον η Ουάσινγκτον δεν λάβει μέρος στις εχθροπραξίες.

17:49 Λευκωσία: Έλαβε αιτήματα για να βοηθήσει στην απομάκρυνση Πορτογάλων και Σλοβάκων υπηκόων από τη Μ. Ανατολή

Η Κύπρος έχει λάβει αιτήματα για να συνδράμει στην απομάκρυνση υπηκόων της Πορτογαλίας και της Σλοβακίας από χώρες της Μέσης Ανατολής, δήλωσε σήμερα ο Κύπριος υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος.

«Υπάρχουν δύο αιτήματα σε εξέλιξη», είπε ο Κύπριος ΥΠΕΞ μιλώντας σε δημοσιογράφους.

«Προφανώς, αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την οδική πρόσβαση των πολιτών τους σε γειτονικές χώρες», συμπλήρωσε.

17:46 IDF: Εξέδωσαν προειδοποίηση απομάκρυνσης κατοίκων από περιοχή της Τεχεράνης

Προειδοποίηση για απομάκρυνση των κατοίκων από την περιοχή 3 της Τεχεράνης εξέδωσαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) το απόγευμα της Δευτέρας (16/06).

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους, «μόλις δημοσιεύσαμε μια προειδοποίηση εκκένωσης στα φαρσί για τους πολίτες στην Τεχεράνη», ενώ προσθέτουν ότι «οι Ισραηλινοί πολίτες δεν λαμβάνουν τέτοιες προειδοποιήσεις εκκένωσης πριν τρέξουν στα καταφύγια».

17:29 ΥΠΕΞ Γερμανίας: Κάλεσε το Ιράν να αποκηρύξει τα πυρηνικά όπλα και να διαπραγματευτεί

Την παραίτηση του Ιράν από την προσπάθεια ανάπτυξης πυρηνικών όπλων ζήτησε ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ, προκειμένου, όπως είπε, να καταστεί εφικτή η επίλυση των διαφορών μέσω διαπραγματεύσεων.

«Το Ιράν πρέπει να επιδείξει σαφή προθυμία να αποκηρύξει τα πυρηνικά όπλα. Τότε θα υπάρχει η ευκαιρία να διευθετηθεί η ένοπλη σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν και να εισέλθουμε σε φάση διαπραγματεύσεων», δήλωσε ο κ. Βάντεφουλ σε συνέντευξή του στη Γερμανική Ραδιοφωνία.

17:15 Ιράν: Ουρές χιλιομέτρων σε αυτοκινητοδρόμους καθώς οι κάτοικοι εγκαταλείπουν την Τεχεράνη (vids)

Κάτοικοι της Τεχεράνης φεύγουν από την ιρανική πρωτεύουσα εν μέσω της σύρραξης ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν, με αυτόπτες μάρτυρες να μιλούν για μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση σε αυτοκινητοδρόμους που οδηγούν εκτός της πρωτεύουσας.

Συγκεκριμένα, Ιρανοί αξιωματούχοι τόνισαν ότι η μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση κατά μήκος αρτηριών που οδηγούν έξω από την πόλη δεν οφείλεται σε μαζική έξοδο αλλά σε κακή συντήρηση των αυτοκινήτων.

16:59 Ισραηλινοί βομβαρδισμοί σε στρατιωτική βάση στη δυτική Τεχεράνη

Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία βομβάρδισε μια στρατιωτική βάση στη δυτική Τεχεράνη και τα ιρανικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν, μετέδωσε τη Δευτέρα (16/06) περίπου στις 16:40 ώρα Ελλάδας το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ήχους εκρήξεων σε περιοχές στη δυτική και στην ανατολική Τεχεράνη.

16:45 ΕΕ: Η Ρωσία δεν μπορεί να είναι αντικειμενικός διαμεσολαβητής στη σύγκρουση ανάμεσα σε Ιράν και Ισραήλ

«Η Ρωσία δεν μπορεί να είναι αντικειμενικός διαμεσολαβητής» στη σύγκρουση ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν, δήλωσε τη Δευτέρα (16/06) ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Άνουαρ Ελ Ανούνι.

16:06 Πακιστάν: Κλείνει τα σύνορα με το Ιράν



Το Πακιστάν έκλεισε τα πέντε συνοριακά περάσματα με το Ιράν μέχρι νεωτέρας, δήλωσαν αξιωματούχοι στο Γαλλικό Πρακτορείο. «Η διέλευση στα συνοριακά περάσματα πέντε περιοχών -Σανχί, Γουασούκ, Πανζούρ, Κεχ και Γκουαντάρ- έχει ανασταλεί», δήλωσε ο Καντίρ Μπαχς Πιρκάνι, υψηλόβαθμος αξιωματούχος στο Μπαλουχιστάν, την πακιστανική επαρχία που συνορεύει με το Ιράν.

15:53 Νετανιάχου: Καλεί τους κατοίκους της Τεχεράνης να εκκενώσουν την περιοχή

«Είμαστε πολύ κοντά στην επίτευξη του διπλού μας στόχου: Να εξαλείψουμε την πυρηνική απειλή και να εξαφανίσουμε την απειλή των πυραύλων», ανέφερε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος, απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους της Τεχεράνης να απομακρυνθούν, την ώρα που η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία πλήττει στόχους στην ιρανική πρωτεύουσα.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, δήλωσε ακόμα ότι η χώρα του «ελέγχει τον ουρανό πάνω από την Τεχεράνη», επαναλαμβάνοντας αντίστοιχη τοποθέτηση που είχε κάνει νωρίτερα μέσα στην ημέρα ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων.

15:40 Χέρτζογκ: «Ήρθε η ώρα για αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν»

Ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ, ο οποίος επισκέφθηκε σημείο που επλήγη από πυραυλική επίθεση στο κέντρο του Ισραήλ, στην πόλη Πετάχ Τίκβα, όπου τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τόνισε ότι «ήρθε η ώρα για αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν».

Όπως δήλωσε, «πιστεύω ότι ο ιρανικός λαός έχει πλέον κουραστεί και θέλει αλλαγή. Το ίδιο επιθυμεί και ολόκληρη η περιοχή. Δικαιούμαστε την αλλαγή».

15:25: IDF: Η Πολεμική Αεροπορία κατέστρεψε φορτηγά που μετέφεραν πυραύλους στην Τεχεράνη

Σε νέα επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ εντόπισε και εξουδετέρωσε φορτηγά που μετέφεραν οπλισμό με κατεύθυνση την Τεχεράνη.

Όπως ανακοίνωσαν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF), τα οχήματα κινούνταν από τη δυτική περιοχή του Ιράν προς την πρωτεύουσα, επιχειρώντας να διαφύγουν από τις ισραηλινές επιθέσεις.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Πολεμική Αεροπορία κατέστρεψε τόσο τα οχήματα όσο και τα οπλικά συστήματα που μετέφεραν.

15:00 Επιχείρηση επαναπατρισμού για 100.000 Ισραηλινούς

Σε εξέλιξη βρίσκεται σχέδιο του Ισραήλ για την ασφαλή επιστροφή άνω των 100.000 Ισραηλινών που έχουν αποκλειστεί στο εξωτερικό, σύμφωνα με δηλώσεις της υπουργού Μεταφορών Μίρι Ρέγκεβ. Όπως τόνισε, πρόκειται για μια σύνθετη επιχείρηση που απαιτεί χρόνο και απόλυτο συντονισμό, σύμφωνα με τους Times of Israel.

«Ετοιμάζουμε πτήσεις για να φέρουμε τους Ισραηλινούς πίσω στην πατρίδα», ανέφερε η Ρέγκεβ, προσθέτοντας ότι η όλη διαδικασία θα γίνει με απόλυτη τάξη και σε στενή συνεργασία με το υπουργείο Άμυνας.

Η υπουργός εξέφρασε έντονη ανησυχία για τους πιθανούς κινδύνους που ενέχει η διαδικασία επαναπατρισμού, εκφράζοντας φόβους για ενδεχόμενες επιθέσεις ιρανικών δυνάμεων κατά τη διάρκεια της παραμονής των αεροσκαφών στο έδαφος. «Κατανοώ την αγωνία, αλλά δεν θα διακινδυνεύσουμε να προσγειώσουμε αεροσκάφος και να υπάρξει περιστατικό στο έδαφος με πάνω από 300 θύματα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

14:21 UKMTO: Προειδοποιεί για αυξανόμενες ηλεκτρονικές παρεμβολές στον Κόλπο και στο στενό του Χορμούζ

H υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, την οποία διαχειρίζεται το βρετανικό Πολεμικό Ναυτικό, δήλωσε σήμερα ότι έλαβε πολλές αναφορές για αυξανόμενες ηλεκτρονικές παρεμβολές στα ύδατα του Κόλπου και στα στενά του Ορμούζ. Πρόσθεσε πως οι παρεμβολές επηρεάζουν σημαντικά την αναφορά θέσης των πλοίων μέσω αυτοματοποιημένων συστημάτων.

Η προειδοποίηση συμπίπτει με την αυξημένη ένταση ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν, με το Ισραήλ να συνεχίζει να πλήττει στόχους μέσα στο Ιράν και την Τεχεράνη να εξαπολύει πυραυλικές επιθέσεις στο ισραηλινό έδαφος. Η UKMTO συνέστησε στα πλοία να διέρχονται με προσοχή και να αναφέρουν περιστατικά ηλεκτρονικών παρεμβολών.

14:10 Ερντογάν σε Πεζεσκιάν: Έτοιμη να αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή η Τουρκία

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο Ταγίπ Ερντογάν και ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από την Τουρκία.

12:59 Ιράν: Αναφορές για νέες επιθέσεις του Ισραήλ στην ενδοχώρα (vid)

'Ενα βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο δείχνει πυκνές στήλες μαύρου καπνού να υψώνονται πάνω από το Μασχάντ έπειτα από ισραηλινή επίθεση στην πόλη στο βορειοανατολικό Ιράν, όπερ σημαίνει πως είναι μία από τις πιο σοβαρές επιθέσεις στο εσωτερικό του Ιράν από την έναρξη των συγκρούσεων την Παρασκευή.

12:45 Κατζ: Το Ισραήλ δεν έχει καμία πρόθεση να βλάψει σκόπιμα τους κατοίκους της Τεχεράνης

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατζ, ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ δεν επιδιώκει να βλάψει τους Ιρανούς πολίτες στην Τεχεράνη, καθώς ο ισραηλινός στρατός προετοιμάζεται να πραγματοποιήσει επιπλέον επιθέσεις στην πρωτεύουσα του Ιράν.

12:34 IDF: Έχουμε πλήρη αεροπορική υπεροχή πάνω από την Τεχεράνη

Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία έχει επιτύχει «πλήρη αεροπορική υπεροχή» πάνω από την Τεχεράνη, δήλωσε ο εκπρόσωπος του IDF, ταξίαρχος Έφι Ντέφριν, σε συνέντευξη Τύπου.

Πρόσθεσε δε ότι η IAF έχει καταστρέψει το 1/3 των εκτοξευτών βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν και κατάφερε να διακόψει «μεγάλο μέρος» των επιθέσεων του εναντίον του Ισραήλ.

12:22 IDF: Το Ιράν έχει εκτοξεύσει περίπου 350 πυραύλους από την Παρασκευή

Το Ιράν έχει εκτοξεύσει περίπου 350 βαλλιστικούς πυραύλους κατά του Ισραήλ από την Παρασκευή, οι περισσότεροι από τους οποίους αναχαιτίστηκαν, σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία του IDF.

12:12 Ιράν: Νομοσχέδιο για την έξοδο της χώρας από τη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαεΐλ Μπαγαεΐ δήλωσε ότι το ιρανικό κοινοβούλιο ετοιμάζει νομοσχέδιο για την έξοδο της χώρας από τη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (Non Proliferation Treaty, NPT), προσθέτοντας πως η Τεχεράνη παραμένει αντίθετη στην ανάπτυξη όπλων μαζικής καταστροφής.

11:08 Ισραήλ: Αναχαιτίστηκε πύραυλος των Χούθι - Ήχησαν σειρήνες

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ένας πύραυλος που εκτοξεύθηκε από την Υεμένη τη Δευτέρα έπεσε πριν εισέλθει σε ισραηλινό έδαφος, μετά από συναγερμούς που ακούστηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το AFP.

10:38 Ανάλυση CNN: Το Ισραήλ επιτέθηκε σε τρεις βασικές ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις - Επέφερε αποφασιστικό πλήγμα;



Οι πρωτοφανείς επιθέσεις του Ισραήλ στο Ιράν είχαν ως επίκεντρο έναν δύσκολα επιτεύξιμο και υψηλού ρίσκου στόχο: την εξάλειψη του αμφιλεγόμενου πυρηνικού προγράμματος της χώρας, αναφέρει σε ανάλυσή του το CNN.

10:24 Τελ Αβίβ: Κτίριο της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής υπέστη μικρές ζημιές από τα ιρανικά πλήγματα

Ο Αμερικανός πρεσβευτής στο Ισραήλ Μάικ Χάκαμπι δήλωσε ότι κτίριο της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής στο Τελ Αβίβ υπέστη μικρές ζημιές από τα ιρανικά πλήγματα στη χώρα στη διάρκεια της νύχτας.

Υπάρχουν «μερικές μικρές ζημιές που οφείλονται σε δονήσεις από τα πλήγματα από τους ιρανικούς πυραύλους κοντά σε παράρτημα της πρεσβείας στο Τελ Αβίβ», έγραψε σε ανάρτηση στο Χ.

10:05 Ισραήλ: Με το σύστημα «Barak Magen» για πρώτη φορά αναχαιτίστηκαν 8 drones από το Ιράν

Το Ισραήλ ανακοίνωσε τη Δευτέρα (16/06) πως χρησιμοποίησε για πρώτη φορά το σύστημα αεροπορικής άμυνας «Barak Magen» για την κατάρριψη drones από το Ιράν.

Όπως μετέδωσαν τα ισραηλινά media, το Πολεμικό Ναυτικό του Ισραήλ ανακοίνωσε πως κατά τη νύχτα νηοπομπή πυραυλικών σκαφών αναχαίτισε οκτώ drones που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν.

09:45 Χαμενεΐ: Κρύβεται σε υπόγειο καταφύγιο με την οικογένειά του

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, μεταφέρθηκε σε ένα υπόγειο καταφύγιο στο Λαβιζάν, βορειοανατολικά της Τεχεράνης, λίγες ώρες μετά την έναρξη των ισραηλινών επιθέσεων κατά της Τεχεράνης νωρίς την Παρασκευή, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν στο Iran International δύο καλά ενημερωμένες πηγές.

09:29: Πεζεσκιάν: Το Ιράν δεν σκοπεύει να αναπτύξει πυρηνικά όπλα

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν ζήτησε από τους Ιρανούς να επιδείξουν ενότητα και να βάλουν στην άκρη τις διαφορές τους κατά την τέταρτη ημέρα της ισραηλινής επίθεσης εναντίον της χώρας.

«Κάθε πρόβλημα και κάθε διαμάχη θα πρέπει να μπει στην άκρη σήμερα και πρέπει να σταθούμε ενωμένοι απέναντι σε αυτή την εγκληματική και γενοκτονική επίθεση», υπογράμμισε ο Πεζεσκιάν μιλώντας στο κοινοβούλιο.

09:04 ΥΠΑΜ Ισραήλ: Δειλός δολοφόνος ο αλαζονικός δικτάτορας της Τεχεράνης

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς, προειδοποίησε τη Δευτέρα ότι οι κάτοικοι της Τεχεράνης θα «πληρώσουν το τίμημα» για τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον ισραηλινών αμάχων, μετά τις νυχτερινές πυραυλικές επιθέσεις.

08:41 Ισραηλινός πρέσβης στις ΗΠΑ: Δεν βιαζόμαστε να τερματίσουμε τον πόλεμο με το Ιράν

Ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ δήλωσε την Κυριακή (15/06) ότι το Ισραήλ δεν επιδιώκει να ολοκληρώσει σύντομα τον πόλεμό του με το Ιράν.

«Ο στόχος δεν είναι να περιοριστεί ο πόλεμος. Ο στόχος μας είναι να κερδίσουμε τον πόλεμο», δήλωσε ο πρέσβης Γέσιελ Λάιτερ στο ABC.

08:10 Reuters: Πέντε νεκροί και 100 τραυματίες ο νεότερος απολογισμός

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν στις τελευταίες ιρανικές επιδρομές, σύμφωνα με την εθνική υπηρεσία έκτακτης ανάγκης, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών στο Ισραήλ σε 18 από την Παρασκευή.

Επιπλέον, 100 άτομα τραυματίστηκαν κατά τις νυχτερινές επιδρομές, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των τραυματιών στους 480.

Σύμφωνα με αναφορές, το τελευταίο θύμα βρέθηκε κατά την αναζήτηση στα ερείπια ενός πολυώροφου κτιρίου κατοικιών στο Πετάχ Τίκβα, το οποίο υπέστη ζημιές από την επίθεση.

Τρία άλλα άτομα σκοτώθηκαν στον ίδιο χώρο, ενώ ένας άνδρας σκοτώθηκε στο Μπνέι Μπρακ, όπου ένας πύραυλος προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε μια κατοικημένη περιοχή.

Οι έρευνες συνεχίζονται σε δύο από τις τέσσερις περιοχές που επλήγησαν.

Οι αναφορές δείχνουν επίσης ότι οι διασώστες προσπαθούν να προσεγγίσουν τρία άτομα που έχουν παγιδευτεί σε μια περιοχή της Χάιφα που χτυπήθηκε από πύραυλο.

Το χρονικό της τέταρτης ημέρας των συγκρούσεων

Οι ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ έχουν προκαλέσει τον θάνατο 24 ανθρώπων από την Παρασκευή, όταν ξεκίνησε η ισραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με νέο απολογισμό που δημοσιεύθηκε σήμερα από το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Από τα μεσάνυχτα της Κυριακής (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε κατά 11, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία: τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Πέταχ-Τίκβα (κοντά στο Τελ Αβίβ), τρεις στη Χάιφα (βόρεια), ένας στο Μπνέι Μπρακ (προάστιο του Τελ Αβίβ). Επίσης δύο νεκροί ανασύρθηκαν σήμερα από τα συντρίμμια κτιρίου έπειτα από επίθεση που εξαπολύθηκε χθες εναντίον του Μπατ Γιαμ, ενώ υπάρχει και ένας ακόμη νεκρός ο οποίος δεν έχει ανακοινωθεί προς το παρόν πού εντοπίστηκε.

Εκρήξεις ακούστηκαν επίσης στο Τελ Αβίβ και στην Ιερουσαλήμ. Κατά ανταποκριτές του Ρόιτερς, χτυπήθηκαν σπίτια στο Τελ Αβίβ.

Σε βίντεο φαίνονται πύραυλοι πάνω από το Τελ Αβίβ και εκρήξεις ακούγονταν εκεί και πάνω από την Ιερουσαλήμ. Κτίρια κατοικιών σε πυκνοκατοικημένη συνοικία του Τελ Αβίβ καταστράφηκαν από πλήγμα που έσπασε τους υαλοπίνακες ξενοδοχείων και γειτονικών κατοικιών, μόλις μερικές εκατοντάδες μέτρα από κτίρια της πρεσβείας των ΗΠΑ στην πόλη.

Πυραυλικά πλήγματα σημειώθηκαν πριν από τα χαράματα κοντά στο Σουκ Χακαρμέλ, μια δημοφιλή αγορά στο Τελ Αβίβ που προσελκύει συνήθως μεγάλα πλήθη κατοίκων και τουριστών που αγοράζουν φρέσκα φρούτα και λαχανικά ή πηγαίνουν σε μπαρ και εστιατόρια της μόδας. Ένας δρόμος με κατοικίες στη γειτονική Πετάς Τίκβα και ένα σχολείο στην υπερορθόδοξη εβραϊκή πόλη Μπνέι Μπρακ επλήγησαν επίσης.

Σύμφωνα με την Israel Electric Corporation, οι ιρανικές επιθέσεις έχουν προκαλέσει ζημιές στο τοπικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας στο κεντρικό Ισραήλ.

«Ομάδες εργάζονται επί τόπου για να εξουδετερώσουν τους κινδύνους για την ασφάλεια, ιδίως τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας λόγω σχισμένων ηλεκτρικών καλωδίων», δήλωσε η Israel Electric Corporation.

«Ταυτόχρονα, πραγματοποιούνται εργασίες για την επισκευή της υποδομής και την αποκατάσταση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος», πρόσθεσε.

Πλήγματα στα κεντρικά των Φρουρών της Επανάστασης

Οι IDF ανακοίνωσαν ότι αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας επιτέθηκαν σε κέντρα διοίκησης της Δύναμης Quds στην Τεχεράνη.

Η Δύναμη Quds είναι ένας ισχυρός κλάδος του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης, που στέλνει τρομοκράτες στο εξωτερικό και κατευθύνει και χρηματοδοτεί ξένες τρομοκρατικές ομάδες, όπως η Χεζμπολάχ του Λιβάνου.

Οι IDF ανέφεραν ότι τα κέντρα που χτυπήθηκαν χρησιμοποιούνταν από τη Δύναμη Quds «για να σχεδιάζει τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ μέσω των αντιπροσώπων του ιρανικού καθεστώτος στη Μέση Ανατολή».

Σύμφωνα με ένα επεξηγηματικό γράφημα που δημοσίευσε ο στρατός δείχνει ότι χτυπήθηκαν 10 τοποθεσίες.

«Νέες μέθοδοι»

Στην Τεχεράνη, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πως στην πιο πρόσφατη ομοβροντία βαλλιστικών πυραύλων εναντίον της ισραηλινής επικράτειας χρησιμοποιήθηκαν «νέες μέθοδοι»

Εικόνες από την Τεχεράνη έδειχναν τον νυχτερινό ουρανό να φωτίζεται από μια τεράστια πυρκαγιά σε μια αποθήκη καυσίμων, μετά την έναρξη των επιθέσεων του Ισραήλ.

«Οι πρωτοβουλίες και οι δυνατότητες που αξιοποιήθηκαν σε αυτή την επιχείρηση, παρά την πλήρη υποστήριξη των ΗΠΑ και άλλων δυτικών δυνάμεων και την κατοχή (από το Ισραήλ) της πιο σύγχρονης αμυντικής τεχνολογίας, οδήγησαν σε (...) επιτυχή πλήγματα στους στόχους στα κατεχόμενα εδάφη», υποστήριξαν.

Κάπου 16 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στα ιρανικά πυραυλικά πλήγματα αντιποίνων στο Ισραήλ, ανάμεσά τους παιδιά.

Τουλάχιστον 224 άτομα σκοτώθηκαν και 1.277 νοσηλεύτηκαν στο Ιράν από την έναρξη των εχθροπραξιών, σύμφωνα με δήλωση του υπουργείου Υγείας της χώρας την Κυριακή, όπως αναφέρουν τα επίσημα μέσα ενημέρωσης του Ιράν.

Συνάντηση ηγετών της G7

Οι ηγέτες της Ομάδας των Επτά (G7) περισσότερο ανεπτυγμένων βιομηχανικών χωρών άρχισαν να φθάνουν την Κυριακή, στα Βραχώδη Όρη του Καναδά για μια σύνοδο κορυφής που αρχίζει σήμερα στο πάρκο Κανανάσκις, δυτικά του Κάλγκαρι, της μεγαλύτερης πόλης της επαρχίας Αλμπέρτα.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έφθασε χθες το βράδυ στον Καναδά γι' αυτή τη σύνοδο κορυφής, την πρώτη του της G7 αφότου επέστρεψε στο Λευκό Οίκο και αφού δυσαρέστησε τους εταίρους του με δασμούς και έφερε σε δύσκολη θέση τους οικοδεσπότες του με υπαινιγμούς περί προσάρτησης του Καναδά.

Σύμφωνα με το Ρόιτερς, που επικαλείται αξιωματούχο το Λευκού Οίκου, στη διάρκεια της συνόδου κορυφής της G7 ο Τραμπ θα έχει διμερείς συναντήσεις με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και την Πρόεδρο του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ.

Ωστόσο η σύγκρουση Ισραήλ-Ιράν αναμένεται να αποτελέσει κορυφαία προτεραιότητα της συνόδου.

Ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε πως οι στόχοι του για τη σύνοδο κορυφής περιλαμβάνουν τη μη ανάπτυξη ή κατοχή πυρηνικών όπλων από το Ιράν, τη διασφάλιση του δικαιώματος του Ισραήλ να αμύνεται, την αποφυγή μιας κλιμάκωσης της σύγκρουσης και τη δημιουργία χώρου για τη διπλωματία.

«Αυτό το ζήτημα θα είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα της συνόδου κορυφής της G7», δήλωσε ο Μερτς στους δημοσιογράφους.

Πριν αναχωρήσει χθες για τη σύνοδο, ο Τραμπ ερωτήθηκε τι κάνει για να αποκλιμακώσει την κατάσταση. «Ελπίζω ότι θα υπάρξει μια συμφωνία. Πιστεύω πως είναι καιρός για μια συμφωνία», απάντησε στους δημοσιογράφους. «Μερικές φορές πρέπει να δώσουν μάχη για να προκύψει».

Το Ιράν έχει δηλώσει στους μεσολαβητές, το Κατάρ και το Ομάν, ότι δεν είναι ανοικτό για να διαπραγματευθεί μια κατάπαυση του πυρός όσο δέχεται επίθεση από το Ισραήλ, είπε χθες, Κυριακή, στο Ρόιτερς ένας αξιωματούχος που είχε ενημερωθεί σχετικά με τις επαφές.