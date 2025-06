Ισραήλ: Αναχαιτίστηκε πύραυλος των Χούθι - Ήχησαν σειρήνες

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ένας πύραυλος που εκτοξεύθηκε από την Υεμένη τη Δευτέρα έπεσε πριν εισέλθει σε ισραηλινό έδαφος, μετά από συναγερμούς που ακούστηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το AFP.

🚨 Sirens sounding in southern Israel following projectile fire from Yemen 🚨 pic.twitter.com/i1UlS1XvGa