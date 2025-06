Live οι εξελίξεις στη Μ. Ανατολή

«Είμαστε πολύ κοντά στην επίτευξη του διπλού μας στόχου: Να εξαλείψουμε την πυρηνική απειλή και να εξαφανίσουμε την απειλή των πυραύλων», ανέφερε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος, απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους της Τεχεράνης να απομακρυνθούν, την ώρα που η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία πλήττει στόχους στην ιρανική πρωτεύουσα.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, δήλωσε ακόμα ότι η χώρα του «ελέγχει τον ουρανό πάνω από την Τεχεράνη», επαναλαμβάνοντας αντίστοιχη τοποθέτηση που είχε κάνει νωρίτερα μέσα στην ημέρα ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων.

«Αυτή είναι μια αλλαγή σε ολόκληρη την εκστρατεία», πρόσθεσε, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην αεροπορική βάση Τελ Νοφ στο κεντρικό Ισραήλ, όπου συνοδευόταν από τον υπουργό Άμυνας, Ισραέλ Κατζ, και τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, αντιστράτηγο Εγιάλ Ζαμίρ, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Ο Νετανιάχου επανέλαβε ότι το Ισραήλ βρίσκεται «στον δρόμο» για την επίτευξη των στόχων του, που είναι η εξάλειψη των ιρανικών απειλών τόσο σε επίπεδο πυρηνικών δυνατοτήτων όσο και βαλλιστικών πυραύλων.

«Όταν ελέγχουμε τον ουρανό πάνω από την Τεχεράνη, χτυπάμε τους στόχους του καθεστώτος - σε αντίθεση με το εγκληματικό καθεστώς του Ιράν, που στοχοποιεί αμάχους, έρχεται να σκοτώσει παιδιά και γυναίκες», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως πρόσθεσε, σε αντίθεση με το Ιράν, το Ισραήλ απευθύνει έκκληση στους κατοίκους της Τεχεράνης να απομακρυνθούν, την ώρα που η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία πλήττει στόχους στην ιρανική πρωτεύουσα.



Υπενθυμίζεται ότι, οι ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ έχουν προκαλέσει τον θάνατο 24 ανθρώπων από την Παρασκευή, όταν ξεκίνησε η ισραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με νέο απολογισμό που δημοσιεύθηκε σήμερα από το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Μάλιστα, από τα μεσάνυχτα της Κυριακής (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε στους 8, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία: τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Πέταχ-Τίκβα (κοντά στο Τελ Αβίβ), τρεις στη Χάιφα (βόρεια), ένας στο Μπνέι Μπρακ (προάστιο του Τελ Αβίβ). Επίσης δύο νεκροί ανασύρθηκαν σήμερα από τα συντρίμμια κτιρίου έπειτα από επίθεση που εξαπολύθηκε την Κυριακή εναντίον του Μπατ Γιαμ, ενώ υπάρχει και ένας ακόμη νεκρός ο οποίος δεν έχει ανακοινωθεί προς το παρόν πού εντοπίστηκε.

Οι υγειονομικές αρχές αναφέρουν ότι σχεδόν 300 άτομα έχουν εισαχθεί στο νοσοκομείο.

Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία έχει επιτύχει «πλήρη αεροπορική υπεροχή» πάνω από την Τεχεράνη, δήλωσε ο εκπρόσωπος του IDF, ταξίαρχος Έφι Ντέφριν.

18:26 Οι IDF βομβάρδισαν το κτίριο της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν

The Regime’s Propaganda Has Been Hit



Today, one of the darkest pillars of the Islamic Republic’s machinery of repression was struck: the IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) headquarters and its propaganda channel, IRINN, were targeted by the Israeli military.



The very… https://t.co/3WtZbgV4ye pic.twitter.com/r2Zi5hAXm8