Εφιαλτική νύχτα σε Αχαΐα, Πρέβεζα, Ζάκυνθο, Άρτα, Βόνιτσα και Χίο - Συνεχή μηνύματα για εκκενώσεις οικισμών και απεγκλωβισμοί

Εξαιρετικά δύσκολη αναμένεται η νύχτα για τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής εξαιτίας των πολλαπλών πύρινων μετώπων σε όλη τη χώρα.

Συγκεκριμένα οι φωτιές σε Αχαΐα, όπου υπάρχουν τρία ενεργά μέτωπα, Χίο, Ζάκυνθο, Πρέβεζα και Άρτα συνεχίζουν να μαίνονται. Στην Αχαΐα τρεις εγκαυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ ζημιές υπάρχουν σε σπίτια και επιχειρήσεις. Κλειστή είναι η νέα και παλαιά Εθνική Οδός Πατρών - Πύργου.

Όπως ενημέρωσε ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής, Βασίλης Βαθρακογιάννης, «το σημερινό σκηνικό χαρακτηρίζεται από υψηλές θερμοκρασίες, χαμηλά ποσοστά υγρασίας και ισχυρούς ανέμους που κατά τόπους φτάνουν τα 9 μποφόρ, δημιουργώντας ένα εξαιρετικά επικίνδυνο περιβάλλον για την ταχεία εξάπλωση των πυρκαγιών.

Κάθε νέα εστία έχει τις προϋποθέσεις να εξελίσσεται σε επικίνδυνο περιστατικό, απαιτώντας άμεση και συντονισμένη επιχειρησιακή ανταπόκριση».

«Σήμερα, στα μέτωπα των πυρκαγιών έχουν διατεθεί και συνεχίζουν να επιχειρούν 4.850 Πυροσβέστες ενώ μέχρι το τελευταίο φως διατέθηκαν 62 εναέρια μέσα», πρόσθεσε.

Δείτε live την εξέλιξη των πύρινων μετώπων από τη NASA εδώ καθώς και από την υπηρεσία Zoom Earth εδώ

Οι τελευταίες εξελίξεις από τα πύρινα μέτωπα

01:43 Καλύτερη η εικόνα στην περιοχή των Ρεστών της Χίου

Καλύτερη είναι η εικόνα από το μέτωπο που ξέσπασε στην περιοχή των Ρεστών, κοντά στην πόλη της Χίου.

01:28 Πάτρα: Κλειστή και στα δύο ρεύματα η περιμετρική οδός λόγω της πυρκαγιάς

Κλειστά είναι, σύμφωνα με την «Ολυμπία Οδό», και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, μεταξύ των κόμβων Κ1 και Εγλυκάδας στην περιμετρική οδό της Πάτρας, εξαιτίας της φωτιάς που έχει εκδηλωθεί στην περιοχή των Συχαινών.

01:16 Τουλάχιστον 18 άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν από παραλίες με συνδρομή του Λιμενικού στην κάτω Αχαΐα



Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται από τις πρωινές ώρες χθες η ευρύτερη περιοχή της κάτω Αχαΐας, καθώς οι ανεξέλεγκτες πυρκαγιές που μαίνονται έχουν οδηγήσει σε μαζικούς απεγκλωβισμούς πολιτών από παραλιακές περιοχές.

Επιχειρήσεις απεγκλωβισμού βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος (ΚΕΠΙΧ). Μέχρι στιγμής, 18 άτομα έχουν μεταφερθεί με ασφάλεια από παραλίες όπου είχαν παγιδευτεί λόγω της εξάπλωσης της φωτιάς. Στην περιοχή επιχειρούν τρία πλωτά του Λιμενικού Σώματος, ένα αντιρρυπαντικό σκάφος, ένα σκάφος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και τέσσερα παραπλέοντα πλοία που συνδράμουν στις επιχειρήσεις.

Οι αρχές απευθύνουν συνεχείς εκκλήσεις στους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και να αποφεύγουν τις μετακινήσεις σε περιοχές που πλήττονται από τη φωτιά.

Ο κρατικός μηχανισμός παραμένει σε επιφυλακή, καθώς οι καιρικές συνθήκες με τους ισχυρούς ανέμους δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

01:10 Στο επιχειρησιακό κέντρο της Πολιτικής Προστασίας ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας



Στο επιχειρησιακό κέντρο της Πολιτικής Προστασίας στην Πάτρα βρίσκεται ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης.



00:54 Σε ετοιμότητα το ΕΚΑΒ σε Αχαϊα, Αιτωλοακαρνανία, Πρέβεζα, Χίο - Πού χρειάστηκε να παρέμβει



Από την Τρίτη, το ΕΚΑΒ παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την κάλυψη αναγκών επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας και διακομιδών στις περιοχές που πλήττονται από τις εν εξελίξει πυρκαγιές. Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΕΣΚΕ) και το Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΚΕΠΥ) του ΕΚΑΒ διατηρούν συνεχή επικοινωνία με τα Παραρτήματα και τους Τομείς του ΕΚΑΒ, τους αντίστοιχους Υγειονομικούς Σχηματισμούς (οι οποίοι είναι σε αυξημένη ετοιμότητα) και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, εξασφαλίζοντας τον άμεσο συντονισμό και την έγκαιρη ενίσχυση δυνάμεων όπου απαιτείται.

ΑΧΑΪΑ

Στην περιοχή επιχειρούν 11 ασθενοφόρα, εκ των οποίων μία Κινητή Ιατρική Μονάδα, με σχεδιασμό περαιτέρω ενίσχυσης δυνάμεων λόγω των επιχειρησιακών συνθηκών.

* Από την έναρξη της πυρκαγιάς, μέχρι και αυτή τη στιγμή, από τις δυνάμεις του ΕΚΑΒ έχουν διακομισθεί συνολικά 12 περιστατικά:

- 7 περιστατικά (1 με ελαφρά εγκαύματα και 6 με αναπνευστικά προβλήματα) στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών (Ρίο).

- 3 περιστατικά σε όμορα Κέντρα Υγείας και στο υπνωτήριο του Δήμου για προσωρινή φιλοξενία.

- Κατόπιν της προληπτικής εκκένωσης του ΚΥ Κάτω Αχαΐας, 2 περιστατικά διακομίσθηκαν στο ΚΥ Βάρδας.

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

Περιοχή Σταμνά:

Η περιοχή καλύπτεται από 4 ασθενοφόρα όμορων περιοχών.

* Από την έναρξη της πυρκαγιάς, μέχρι και αυτή τη στιγμή , από τις δυνάμεις του ΕΚΑΒ έχουν διακομισθεί συνολικά 3 περιστατικά:

- 3 περιστατικά (1 πυροσβέστης με κάκωση άνω άκρου, 1 ηλικιωμένος με αναπνευστικό και ένας κατακεκλιμένος) διακομίστηκαν οι 2 πρώτοι στο ΓΝ Μεσολογγίου και το 3ο άτομο στο ΚΥ Αιτωλικού.

ΠΡΕΒΕΖΑ

Στην περιοχή επιχειρούν 8 ασθενοφόρα, με σχεδιασμό περαιτέρω ενίσχυσης δυνάμεων λόγω των επιχειρησιακών συνθηκών.

* Από την έναρξη της πυρκαγιάς, μέχρι και αυτή τη στιγμή, από τις δυνάμεις του ΕΚΑΒ έχουν διακομισθεί συνολικά 24 περιστατικά:

- 7 περιστατικά με αναπνευστικά προβλήματα στο Κέντρο Υγείας Θεσπρωτικού (λόγω εκκένωσης οικισμού).

- Κατόπιν της προληπτικής εκκένωσης του ΚΥ Θεσπρωτικού και ΚΥ Φιλιππιάδας, 8 άτομα διακομίσθηκαν στο ΓΝ Άρτας (4 από κάθε ΚΥ).

- Επιπλέον από την πόλη της Φιλιππιάδας διακομίστηκαν 9 περιστατικά (8 κατακεκλιμένα με αναπνευστικά προβλήματα - και ενός Πυροσβέστη με εγκαύματα) επίσης προς το ΓΝ Άρτας.

ΧΙΟΣ

Στην περιοχή επιχειρούν 5 ασθενοφόρα, με σχεδιασμό περαιτέρω ενίσχυσης δυνάμεων λόγω των επιχειρησιακών συνθηκών.

* Από την έναρξη της πυρκαγιάς, μέχρι και αυτή τη στιγμή, από τις δυνάμεις του ΕΚΑΒ έχουν διακομισθεί συνολικά 7 περιστατικά:

- 7 περιστατικά (αναπνευστικά προβλήματα) έχουν διακομισθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο».

- Σε 10 Πυροσβέστες πραγματοποιήθηκε η Παροχή Πρώτων Βοηθειών στο πεδίο (αναπνευστικά και ελαφρά εγκαύματα)

00:42 Τη μέθοδο αντιπύρ χρησιμοποιεί η Πυροσβεστική στη Ζάκυνθο



Τη μέθοδο αντιπύρ χρησιμοποιεί η Πυροσβεστική στη Χίο, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ: Οι πυροσβέστες έβαλαν ελεγχόμενη φωτιά για να πέσει σε καμμένο έδαφος το μέτωπο που μαίνεται ανεξέλεγκτο στην περιοχή της Λιθακιάς.

00:35 Εκκενώνονται άλλοι έξι οικισμοί στη Χίο



Αλλοι έξι οικισμοί εκκενώνονται αυτή την ώρα στη Χίο. Ειδικότερα, όσοι βρίσκονται στις περιοχές Αγιάσματα, Εγρήγορος, Αφροδίσια, Κέραμος, Κουρούνια καλούνται να απομακρυνθούν μέσω Καμπίας προς την πόλη της Χίου



00:33 Νέες εκκενώσεις οικισμών και στην Πρέβεζα

Δύο νέα μηνύματα από το 112 έλαβαν κάτοικοι οικισμών στην Πρέβεζα. Το πρώτο αφορά τους οικισμούς Γοργόμυλο, Γυμνότοπο και Τσαγκαρόπουλο Πρεβέζης και οι κάτοικοι καλούνται να απομακρυνθούν προς τα Πέντε Πηγάδια. Το δεύτερο μήνυμα καλεί όσους βρίσκονται στην Παλαιά Φιλιππιάδα να κινηθούν προς τη Νέα Φιλιππιάδα.



⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Παλαιά_Φιλιππιάδα της Περιφερειακής Ενότητας #Πρεβέζης απομακρυνθείτε προς #Νέα_Φιλιππιάδα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025

00:29 Live εικόνα από τη Χίο και την κάμερα της Πολιτικής Προστασίας του δήμου Χίου

00:26 Μεγάλη φωτιά σε εξέλιξη στη Ζίτσα Ιωαννίνων - Απειλείται και εκκενώνεται ο Πρωτόπαπας



Σε δασική έκταση έχει ξεσπάσει φωτιά στο δήμο Ζίτσας, απειλείται και εκκενώνεται το χωριό Πρωτόπαπας.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Πρωτόπαππα απομακρυνθείτε προς #Λιγοψά



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025

00:18 Στο Νοσοκομείο της Χίου 4 πυροσβέστες - Μέχρι την Αγία Μαρκέλλα έφτασε η φωτιά

Στο Νοσοκομείο Χίου, μεταφέρθηκαν 4 πυροσβέστες από τα μέτωπα της Βόρειας Χίου. Σύμφωνα με το politischios.gr η πυρκαγιά έφθασε έως το Ιερό Προσκύνημα της Αγίας Μαρκέλλας, απειλώντας τόσο την πίσω πλευρά του Μοναστηριού όσο και, από την πλευρά της παραλίας, το εστιατόριο του χώρου.

00:10 Μήνυμα του 112 για εκκένωση του χωριού Πρωτόπαππα στα Γιάννινα

Μήνυμα εκκένωσης του χωριού Πρωτόπαππα προς Λιγοψά έστειλε λίγο μετά τα μεσάνυχτα το 112.



⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Πρωτόπαππα απομακρυνθείτε προς #Λιγοψά



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025

00:04 112 για τη φωτιά στα Συχαινά



Εκκενώνονται οι περιοχές Βουντένη (Σκιοέσσα) και Μπάλας προς Πάτρα λόγω του μετώπου στα Συχαινά.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Βουντένη (#Σκιοέσσα) και #Μπάλας της Περιφερειακής Ενότητας #Αχαΐας απομακρυνθείτε προς #Πάτρα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025

00:02 Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στα Συχαινά



Στην πυρκαγιά που ξέσπασε αργά το βράδυ της Τρίτης σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Συχαινά επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και εθελοντές. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.



23:59 Φωτιά στο Πετσάλι Ιωαννίνων



Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή του Πετσαλίου προς την Πρωτόππαπα του Δήμου Ζίτσας στα Ιωάννινα.

Στο σημείο πάντως έχουν φτάσει οχήματα της Πυροσβεστικής τα οποία επιχειρούν ενώ έχει κληθεί και δύναμη της Αστυνομίας.

23:57 Νέο 112 στην Πρέβεζα



Το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους της Ρωμιάς να εκκενώσουν προς Φιλιππιάδα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Ρωμιά της Περιφερειακής Ενότητας #Πρεβέζης



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Φιλιππιάδα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki

@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025

23:57 Εκκενώθηκε η δομή φιλοξενίας μεταναστών στην Φιλιππιάδα

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, ανακοίνωσε πως εκκενώθηκε η Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο Φιλιππιάδας λόγω της φωτιάς. «Η νύχτα είναι δύσκολη. Ακούμε και πειθαρχούμε στις οδηγίες των Αρχών», έγραψε ο κ. Πλεύρης στο X.



23:55 Νέα φωτιά στην Αχαΐα

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Τρίτης στην περιοχή Συχαινά, βόρεια της πόλης της Πάτρας. Στο σημείο μετέβησαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα.



23:48 Αχαΐα: Έσπασαν καγκελόπορτα για να απεγκλωβίσουν πρόβατα στα Καμίνια



Την τελευταία στιγμή εθελοντές κατάφεραν να διασώσουν ένα μικρό κοπάδι με πρόβατα το οποίο είχε παγιδευτεί σε περιφραγμένο οικόπεδο στα Καμίνια της Αχαΐας.

Οι φλόγες είχαν φτάσει στα 15-20 μέτρα από τα ζώα που ήταν εμφανώς φοβισμένα.



23:47 Φωτιά στη Λέσβο



Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τρίτης όταν ξέσπασε φωτιά σε δασική έκταση στο Παλαιοχώρι της Λέσβου. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν 26 πυροσβέστες με έξι οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου.



23:02 Δήμαρχος Ζακύνθου: Δυστυχώς ιστορική η φωτιά



«Είναι μία δύσκολη νύχτα, δεν ξέρουμε πως θα εξελιχτεί. Ελπίζουμε να μην φτάσει η φωτιά στα πρώτα σπίτια. Οι φλόγες είναι κοντά στα πρώτα σπίτια. Είναι τόσο μεγάλη η ένταση του ανέμου και τόσο άστατη η κατεύθυνση. Από ότι φαίνεται είναι δυστυχώς ιστορική η φωτιά. Βλέπουμε να έχει 10-15 χιλιόμετρα μέτωπο» είπε στην ΕΡΤ ο δήμαρχος Ζακύνθου, Γιώργος Στασινόπουλος.



23:02 Η φωτιά έφτασε στην Άνω Αχαΐα



Μαίνεται ανεξέλεγκτο το πύρινο μέτωπο στην Αχαΐα. Οι φλόγες μπήκαν στην Άνω Αχαΐα.

23:01 Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας: Δεν περίμενα ποτέ ότι θα αναγκαστούμε να εκκενώσουμε την πόλη



«Είναι μεγάλο το πρόβλημα, δεν περίμενα ποτέ ότι θα αναγκαστούμε να εκκενώσουμε την πόλη. Η φωτιά είναι στις παρυφές της πόλης. Η φωτιά μαίνεται. Είναι μεγάλο το μέτωπο και δεν ξέρω πού θα το οδηγήσει η κατεύθυνση του ανέμου. Το πρώτο μας μέλημα είναι η εκκένωση.

Τα επίγεια μέσα δεν ξέρω τι μπορούν να προσφέρουν, χρειαζόμαστε ενίσχυση. Το πρωί χρειαζόμαστε τα εναέρια. Αυτή η φωτιά δεν ξέρω, ίσως υποτιμήθηκε στην αρχή. Δεν ήρθαν όσα εναέρια έπρεπε στην αρχή. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μία ανεξέλεγκτη κατάσταση. Η παραλιακή ζώνη έχει πληγεί ανεπανόρθωτα», είπε στην ΕΡΤ ο δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος.

23:00 Αδ. Γεωργιάδης: Εκκενώθηκαν το Κέντρο Υγείας Θεσπρωτικού, Φιλιππιάδας και Κάτω Αχαΐας



Ο Άδωνις Γεωργιάδης σε αναρτήσεις του έκανε γνωστό πως εκκενώθηκαν τα κέντρα Υγείας σε Θεσπρωτικό, Φιλιππιάδα και Κάτω Αχαΐας.

22:33 Επιχειρούν 4.850 πυροσβέστες στα μέτωπα



Στα μέτωπα της φωτιάς επιχειρούν 4.850 πυροσβέστες ενώ μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας 62 εναέρια έδιναν μάχη με τις φλόγες, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής, Βασίλη Βαθρακογιάννη.

«Η χώρα μας βρίσκεται αντιμέτωπη με πλήθος ενεργών εστιών», είπε ο κ. Βαθρακογιάννης και τόνισε πως «κάθε νέα εστία έχει τις προϋποθέσεις να μετατραπεί σε επικίνδυνο». Το 112 έχει στείλει 34 μηνύματα για εκκενώσεις, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής.

Σε 48 ώρες εκδηλώθηκαν 152 αγροτοδασικές πυρκαγιές, σύμφωνα με τον κ. Βαθρακογιάννη, που τόνισε ότι οι «πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν σκληρή μάχη».

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, η ΕΛΑΣ, το Λιμενικό και το ΕΚΑΒ συνδράμουν. «Καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να καταπολεμήσουμε τα ενεργά μέτωπα. Απευθύνω έκκληση στους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών. Τις επόμενες ημέρες η κατάσταση θα δυσκολέψει», σημείωσε ο κ. Βαθρακογιάννης.



22:32 Ενισχύσεις στη Χίο



Αναχώρησαν για την Χίο 47 πυροσβέστες και 16 οχήματα από τον Πειραιά και 19 πυροσβέστες με 4 επιπλέον οχήματα από τη Μυτιλήνη, σύμφωνα με την εφημερίδα Πολίτης.







22:31 «Πραγματικά τρομακτικές οι στιγμές στη Δυτική Ελλάδα»



«Είναι πραγματικά τρομακτικές οι στιγμές στη δυτική Ελλάδα. Δίνονται μάχες. Το κομμάτι της κεντρικής Αχαΐας δοκιμάζεται ιδιαίτερα. Το τεράστιο πρόβλημα είναι οι άνεμοι που πνέουν και η φωτιά που δεν μπορεί να συγκρατηθεί. Αξίζουν συγχαρητήρια στην Πυροσβεστική», δήλωσε στην ΕΡΤ ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης.



22:29 Νέο 112 στη Χίο



Οι κάτοικοι στην περιοχή Χάλανδρα έλαβαν μήνυμα για να εκκενώσουν μέσω Καμπιάς προς Καρδάμυλα.

21:45 Κλειστή η νέα και η παλαιά Εθνική Πατρών-Πύργου



Στη διακοπή της κυκλοφορίας σε σημεία του οδικού δικτύου προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία, λόγω της πυρκαγιάς που μαίνεται στην Αχαΐα.

Συγκεκριμένα η κυκλοφορία έχει διακοπεί στα εξής σημεία:

Στη νέα Εθνική οδό Πατρών-Πύργου.

Στην παλαιά εθνική οδό Πατρών-Πύργου.

Στις λοιπές οδούς, από κόμβο Κάτω Αχαΐας μέχρι Οβρυά- Πάτρα.

Από κόμβο ΒΙΠΕ και στην εθνική οδό Πατρών -Τριπόλεως.



21:43 112 στην Πρέβεζα



Το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους της Φιλιππιάδας και του Θεσπρωτικού να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών, λόγω της φωτιάς που μαίνεται στην περιοχή.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Θεσπρωτικό και #Φιλιππιάδα #Πρεβέζης παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki

@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025

21:38 Προσωρινή διαμονή πυρόπληκτων



Στην ιστοσελίδα του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας λειτουργεί ειδική πλατφόρμα, επικουρικά των παροχών από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Περιφέρεια και Δήμοι), για την προσωρινή διαμονή πληγέντων από την πυρκαγιά της 12ης Αυγούστου στις πληγείσες περιοχές της Αχαΐας. Την πλατφόρμα δημιούργησε το Υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί ΕΔΩ.



21:37 Απεγκλωβισμοί σε Αχαΐα και Χίο



Τρία άτομα και ένα τετράποδο από ξενοδοχείο στην Αχαΐα επιβιβάστηκαν σε σκάφος του Ερυθρού Σταυρού και στη συνέχεια μετεπιβιβάστηκαν σε σκάφος του Λιμενικού.

Η επιχείρηση απεγκλωβισμού στη Χίο ολοκληρώθηκε και παραμένουν δύο πλωτά του Λιμενικού στα Λημνιά. Δυνάμεις θα πάνε στα Μεστά και θα είναι σε ετοιμότητα για να συνδράμουν εφόσον χρειαστεί.



21: 36 Βίντεο από την Πιραμά Χίου

21:13 Εντολή για προληπτική εκκένωση της Κάτω Αχαΐας



Το πύρινο μέτωπο μαίνεται ανεξέλεγκτο και δόθηκε εντολή για προληπτική εκκένωση της Κάτω Αχαΐας. Οι κάτοικοι καλούνται να απομακρυνθούν προς Πύργο Ηλείας.





21:00 112 για εκκενώσεις στη Χίο



Το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους στις περιοχές Φυτά, Κηπουριές, Διευχά, Σιδηρούντας και Κατάβαση να εκκενώσουν προς την πόλη της Χίου.





20:49 Η φωτιά «καίει την ΒΙΠΕ» και κατέβηκε προς Βραχναίικα



Ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης, κάλεσε τους κατοίκους που έλαβαν μήνυμα από το 112 να εκκενώσουν άμεσα και χαρακτήρισε «δύσκολη» την φωτιά».

«Ξεκίνησε από το Χαϊκάλι αλλά κατευθύνθηκε προς τη ΒΙΠΕ, μπήκε μέσα. Αυτή τη στιγμή καίει την ΒΙΠΕ και γίνεται μεγάλη προσπάθεια να μην καούν τα εργοστάσια και ιδιαίτερα αυτά που έχουν εύφλεκτα υλικά. Κάποια εγκαταλελειμμένα εργοστάσια καίγονται. Αναγκαστήκαμε να αποχωρήσουμε από τη ΒΙΠΕ εμείς γιατί η ατμόσφαιρα ήταν δύσκολη», είπε στο One.

«Η φωτιά έχει κατέβει προς την περιοχή των Βραχναίικων, είναι δυνατός ο άνεμος και το χειρότερο από όλα είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μεγάλο μέτωπο στο Πλατάνι της Αχαΐας πάνω από την Πάτρα. Και γίνεται και εδώ εκκένωση. Είναι πιο αραιοκατοικημένη περιοχή αλλά πιο κοντά στην ανατολική πλευρά της Πάτρας και δεν υπάρχουν αρκετές δυνάμεις δυστυχώς, σημείωσε και σε άλλο σημείο ανέφερε πως «η φωτιά έχει ανοίξει σε τρία μέτωπα».

20:48 Σε επιφυλακή το νοσοκομείο Χίου - «Το ΕΣΥ παρών στη μάχη»



O υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε ότι το Νοσοκομείο Χίου είναι σε επιφυλακή και ήδη δέχεται ανθρώπους που έχουν ανάγκη και κυρίως αναπνευστικά προβλήματα. Όπως αναφέρει ο υπουργός σε ανάρτησή του στο X, σε σύντομο χρονικό διάστημα θα μπορούν να λαμβάνουν τις πρώτες βοήθειες άτομα με αναπνευστικά και στο Κέντρο Υγείας.

«Ομάδα από το Νοσοκομείο έχει ξεκινήσει και κατευθύνεται στις πληγείσες περιοχές για την παροχή υγειονομικής φροντίδας επί τόπου. Το ΕΣΥ είναι παρών στη μάχη», καταλήγει στην ανάρτησή του.

Στο μέτωπο της Αχαΐας το ΠΓΝΡ είναι σε επιφυλακή και δέχεται κόσμο, όπως και τα Κέντρα Υγείας. Ακόμη δεν υπάρχει μεγάλη πίεση όλα τα περιστατικά είναι ελαφριά. Το ΕΣΥ είναι παρών στη μάχη

20:45 Μαίνονται τα μέτωπα σε Πρέβεζα και Άρτα



Σε Αμμότοπο Άρτας και Γυμνότοπο Πρεβέζης επιχειρούν, 130 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 47 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 4 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.



Σε συνέχεια προηγούμενων μηνυμάτων, στις #πυρκαγιές σε Αμμότοπο Άρτας και Γυμνότοπο Πρεβέζης επιχειρούν, 130 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 47 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 4 Α/Φ και 3 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

20:44 Αχαΐα: Οι φλόγες μπήκαν στο νεκροταφείο στην Κάτω Αλισσό



Το πύρινο μέτωπο στην Αχαΐα μαίνεται ανεξέλεγκτο και τα τελευταία λεπτά οι φλόγες μπήκαν μέσα στο νεκροταφείο στην Κάτω Αλισσό.



20:44 Νέο 112 για εκκένωση του οικισμού Σταμνά Αιτωλοακαρνανίας

20:42 Σκάφη του Λιμενικού μεταβαίνουν στην Αχαΐα



Στη θαλάσσια περιοχή που εκτείνεται από τα Καμίνια έως τα Βραχναίικα Πάτρας βρίσκονται σε ετοιμότητα δύο περιπολικά σκάφη (ΠΛΣ) του Λιμενικού Σώματος, ένα αντιρρυπαντικό σκάφος, καθώς και ιδιωτικά σκάφη, τα οποία μπορούν να συνδράμουν εφόσον παραστεί ανάγκη.

19:44 Τρία μέτωπα στη Ζάκυνθο - Εκκενώθηκαν τουριστικά καταλύματα σε Αγαλά και Κερί

Μεγάλες διαστάσεις έχει πάρει η φωτιά στη Ζάκυνθο, η οποία ξέσπασε λίγο μετά τις 05:30 το πρωί σε δασική έκταση στην περιοχή του Κοιλιωμένου. Από το πρωί έχουν κινητοποιηθεί όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις της Ζακύνθου, ενώ καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, εναέρια μέσα επιχειρούσαν ρίψεις νερού.

Το πύρινο μέτωπο έχει διασπαστεί: Ένα μέτωπο βρίσκεται στον Αγαλά με κατεύθυνσή προς Κερί, το δεύτερο στον Κοιλιώμενο και το τρίτο προς το χωριό της Λιθακιάς.

Συνολικά επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 15 οχήματα, μαζί με εθελοντικές ομάδες και πεζοπόρα τμήματα, ενώ από την πλευρά του δήμου Ζακύνθου και της περιφερειακής ενότητας Ζακύνθου, συνδράμουν πολλές υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

19:42 Αναζωπυρώθηκε η φωτιά στον δήμο Βόλβης - Εκκενώνεται το Βαϊοχώρι



Αναζωπυρώθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στο Βαϊοχώρι του δήμου Βόλβης στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική στο σημείο επιχειρούν 78 πυροσβέστες με 18 οχήματα, πέντε ομάδες πεζοπόρο και δύο ελικόπτερα.

Μάλιστα, λίγο μετά τις 19.00 εστάλη μήνυμα σε όσους βρίσκονται στην περιοχή να εκκενώσουν προς Νυμφόπετρα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Βαϊοχώρι της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Νυμφόπετρα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025

19:18 Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας: Αν η φωτιά περάσει στο δάσος της Μόβρης, τότε θα φτάσει μέχρι την Ηλεία



Πολύ δύσκολη είναι η κατάσταση στο πύρινο μέτωπο στην Αχαΐα, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Γρηγόρης Αλεξόπουλος, δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο OPEN είπε: «Δεν είναι καλή η κατάσταση, η φωτιά επεκτείνεται και νότια, πλησιάζει οικισμούς, και μάλιστα νέους οικισμούς που βρίσκονται κοντά σε δασικές εκτάσεις – όπως στην Καρυά», είπε.

19:14 Χίος: Σε εξέλιξη επιχείρηση του Λιμενικού για τον απεγκλωβισμό ατόμων από τις παραλίες Λημνιά και Αγία Μαρκέλλα

Σε εξέλιξη βρίσκεται - υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ - επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμων από τις παραλίες Λημνιά και Αγία Μαρκέλλα Χίου, μετά τη φωτιά που έχει εκδηλωθεί στην περιοχή της Βολισσού. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 5 πλοία του λιμενικού σώματος, 1 ναυαγοσωστικό, 1 παράκτιο περιπολικό πλοίο του λιμενικού σώματος και ιδιωτικά σκάφη.



Σημειώνεται ότι στην περιοχή πνέουν άνεμοι 5 μποφόρ.

18:59 Νέο 112 για εκκένωση 4 οικισμών στην Αχαΐα



Λίγα λεπτά μετά τις 18:30 έλαβαν μήνυμα όσοι βρίσκονται στις περιοχές Βραχναίικα, Τσουκαλαίικα, Καμίνια και Ανεμόμυλος να απομακρυνθούν προς Πάτρα.



18:57 112 για εκκένωση τεσσάρων οικισμών στην Πρέβεζα



Λίγο μετά τις 18.30 εστάλη μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στις περιοχές Ριζοβούνι, Ζερβό, Ζηρόπολη και Γαλατά Πρεβέζης να απομακρυνθούν προς Θεσπρωτικό.



18:55 Τρεις φωτιές στην Αχαΐα



Σύμφωνα με πληροφορίες, στην Αχαΐα όπου πνέουν ισχυροί άνεμοι με ριπές 9 μποφόρ έχουμε τρεις διαφορετικές πυρκαγιές.

Η πρώτη και κύρια στην περιοχή Ίσωμα (κοντά στη ΒΙΠΕ) η οποία είναι σε πλήρη εξέλιξη. Συνολικά επιχειρούν σε κύκλο 20 εναέρια μέσα εκ των οποίων το ένα συντονιστικό. Η φωτιά κινείται προς κάτω Αλισσό.

Η δεύτερη στην περιοχή Γλαύκος, η οποία έχει ελεγχθεί και η τρίτη στην περιοχή Πλατάνι η οποία είναι σε εξέλιξη πλησίον κατοικημένης περιοχής και επιχειρούν 2 Canadair.

18:34 Νέο 112 για εκκένωση τριών οικισμών στην Χίο

Λίγο πριν τις 18.30 εστάλη μήνυμα σε όσους βρίσκονται στις περιοχές Mαναγρός, Μαγεμένα και Χωρή να απομακρυνθούν προς την πόλη της Χίου.





18:33 Στις φλόγες παραδόθηκε επιχείρηση στην Αχαΐα

18:32 Καίγονται σπίτια στην Αχαΐα



Ανεξέλεγκτη χαρακτήρισε την κατάσταση ο δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος.

Όπως είπε στον ΣΚΑΪ, η φωτιά κινείται νότια και οι άνεμοι είναι δυνατοί. Σύμφωνα με τον ίδιο, εάν η πυρκαγιά φτάσει στο δάσος της Μόβρης τότε δεν θα ελέγχεται «θα φτάσει Ηλεία η φωτιά» τόνισε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε ότι γίνονται συνεχείς εκκενώσεις καθώς και ότι με βάση τις πληροφορίες που έχει, «έχουν καεί αρκετά σπίτια».

18:32 Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην Ζάκυνθο



Επιχειρούν πλέον 86 πυροσβέστες με 28 οχήματα, 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 12 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα

18:29 Νέο 112 για εκκένωση 2 οικισμών στην Πρέβεζα

«Αν βρίσκεστε στις περιοχές Βαθύ και Αγία Παρασκευή Πρέβεζας απομακρυνθείτε προς Κερασώνα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρει νέο μήνυμα του 112.

Την ίδια ώρα, εστάλη μήνυμα 112 σε όσους βρίσκονται στις περιοχές: Παπαδάτες, Γαλατάς, Ριζοβούνι, Μελιανά, και Ζερβός να είναι σε ετοιμότητα.



18:28 Έκλεισε η Πατρών - Πύργου μεταξύ των κόμβων Οβρυάς και Κάτω Αχαΐας



Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ολυμπίας Οδού, λόγω της πυρκαγιάς στην περιοχή της ΒΙΠΕ Αχαΐας, με εντολή της Τροχαίας διεκόπη η κυκλοφορία και των δύο κατευθύνσεων μεταξύ των κόμβων Οβρυάς και Κάτω Αχαΐας. Κλειστή και η Παλαιά Εθνική Οδός

Λόγω της πυρκαγιάς στην περιοχή της ΒΙΠΕ Αχαΐας, με εντολή της Τροχαίας διεκόπη η κυκλοφορία και των δύο κατευθύνσεων μεταξύ των κόμβων Οβρυάς και Κάτω Αχαΐας.

Κλειστή και η Παλαιά Εθνική Οδός.

18:26 Nέο 112 για εκκενώσεις 6 οικισμών στην Αχαΐα

Από το μεσημέρι που ξέσπασε η φωτιά στην περιοχή μέχρι και πριν τις 18.00 έχουν σταλεί μηνύματα από το 112 για εκκενώσεις συνολικά 22 οικισμών.

Το τελευταίο αναφέρει: «Αν βρίσκεστε στις περιοχές Άνω Αχαΐα, Πίσω Συκιά, Τογέικα, Καρυά, Στεναίτικα, Λευκός Αχαΐας απομακρυνθείτε προς Κάτω Αχαΐα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

18:04 Μία προσαγωγή για τον εμπρηστικό μηχανισμό που βρέθηκε στη Δροσιά Αττικής



Σε μία προσαγωγή έχουν προχωρήσει οι Αρχές για τον εμπρηστικό μηχανισμό που βρέθηκε στη Δροσιά Αττικής.

17:40 112 για εκκένωση δύο οικισμών στην Άρτα



Το απόγευμα της Τρίτης εστάλη νέο μήνυμα από το 112 για την εκκένωση δύο οικισμών στην Άρτα. «Αν βρίσκεστε στις περιοχές Ανωγειατά και Παντάνασσα Άρτας απομακρυνθείτε προς Άρτα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει χαρακτηριστικά το μήνυμα.

17:33 Πυροσβεστική: 106 μέτωπα πυρκαγιών στη χώρα - Ζητήθηκε η συνδρομή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας

Αντιμέτωπες με 106 πυρκαγιές είναι την Τρίτη (12/08) οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε όλα τα πεδία των επιχειρήσεων εκ των οποίων οι 63 εκδηλώθηκαν σήμερα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Βασίλη Βαθρακογιάννη.

Παράλληλα, επειδή όσες πυρκαγιές εκδηλώνονται λαμβάνουν πολύ γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, ζητήθηκε από τη χώρα μας η συνδρομή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας με 4 αεροσκάφη.

17:05 Έρευνα για τα αίτια των πυρκαγιών

Με εντολή αρχηγού λόγω του μεγάλου αριθμού πυρκαγιών σε περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας και της Ηπείρου διενεργείται έρευνα για τα αίτια των πυρκαγιών.

17:05 Η χώρα μας ζήτησε την συνδρομή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας για 4 αεροσκάφη



17:03 Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας: Απειλούνται και εργοστάσια στη ΒΙΠΕ



Ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας, Φωκίων Ζαΐμης, μιλώντας στο OPEN ανέφερε: «Απειλούνται οικισμοί αλλά απειλούνται και εργοστάσια στη ΒΙΠΕ. Είμαστε μέσα στη ΒΙΠΕ για μια έκτακτη σύσκεψη. Υπάρχει μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής, υπάρχουν πολλά χωματουργικά. Η προσπάθεια γίνεται να μην πιάσουν φωτιά «ευαίσθητα» εργοστάσια με εύφλεκτες ύλες και η φυλακή. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας πω κάτι παραπάνω, γίνεται μια μεγάλη μάχη. Είναι σε πολλά μέτωπα, έχει ανοίξει η φωτιά σε πολλά μέτωπα».

«Έχουν δοθεί εκκενώσεις οικισμών από πολύ νωρίς, υπάρχει πιθανότητα κάποιοι να μην έχουν φύγει από τα σπίτια τους και γίνονται από την Αστυνομία απεγκλωβισμοί ανθρώπων. Υπάρχει το 166 μεταφέρονται στο νοσοκομείο όσοι έχουν αναπνευστικά προβλήματα. Είναι μια δύσκολη κατάσταση», πρόσθεσε.

16:55 Νέο μήνυμα εκκένωσης από το 112 στη Χίο

Στις 16:30 νέο μήνυμα από το 112 εστάλη για προληπτική εκκένωση των περιοχών Βολισσός, Λιμνιά, Λήμνος, Χωρή προς την πόλη της Χίου.

16:43 Μυτιλήνη: Υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά στην περιοχή της Μονής Λειμώνος στην κεντρική Λέσβο



Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε το μεσημέρι η φωτιά στην περιοχή της Μονής Λειμώνος στην κεντρική Λέσβο.

Σύμφωνα με στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η πυρκαγιά πρόλαβε να κάψει περί τα οκτώ στρέμματα χαμηλής και βλάστησης.

Για το σβήσιμο της φωτιάς, που κάποια στιγμή κινδύνεψε να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις λόγω των ισχυρών βόρειων ανέμων που έπνεαν και συνεχίζουν να πνέουν στην περιοχή, κινητοποιήθηκε μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής (30 πυροσβέστες με 10 οχήματα και από αέρος δύο αεροσκάφη), αλλά και της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δυτικής Λέσβου, που με υδροφόρες από την πρώτη στιγμή συνέδραμαν στην κατάσβεση.

16:34 Τρία τα μέτωπα στην Χίο - Αναφορές για ένα καμένο σπίτι

Σύμφωνα με τον δήμαρχο τη Χίου, Γιάννη Μαλαφή, υπάρχουν αναφορές για ένα καμένο σπίτι στη Νέα Ποταμιά από τη φωτιά που μαίνεται στο νησί.

Τα πύρινα μέτωπα είναι στην Βολισσό και στους οικισμούς της Πισπιλούντας και της Ποταμιάς. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι οι οποίοι δυσχαιρένουν το έργο της κατάσβεσης.

16:25 Η φωτιά στη Ζάκυνθο πέρασε μέσα από το χωριό Αγαλάς - Ζημιές σε σπίτια

Σύμφωνα με τον δήμαρχο του νησιού, Γιώργο Στασινόπουλο, η φωτιά πέρασε μέσα από το χωριό Αγαλάς και περίπου 5-6 σπίτια υπέστησαν ζημιές. Το πύρινο μέτωπο κατευθύνεται προς το Κερί και την Λιθακιά.



16:10: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην Αχαΐα

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στη φωτιά στα Φλογεραίικα Ερυμάνθου, Αχαΐας και επιχειρούν πλέον 78 πυροσβέστες με 27 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, ενώ, από αέρος έχουν διατεθεί 9 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ

Αχαΐα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί από την περιοχή Φλογεραίικα Ερυμάνθου στην Αχαΐα η οποία λόγω των ανέμων επεκτάθηκε κοντά σε κατοικημένες περιοχής και εκδόθηκαν από το 112 εντολή για απομάκρυνση από δεκάδες περιοχές. Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές για έναν αγκαυματία.

Το μεσημέρι, λίγο μετά τις τρισήμισι σε μήνυμά του το 112, κάλεσε όσους βρίσκονται στις περιοχές Άγιος Νικόλαος Κράλης, ,Άγιος Στέφανος, Κατσαϊταίικα, Κάτω Μαζαράκι, Θωμαίικα και Κάπελη να απομακρυνθούν άμεσα προς Κάτω_Αχαΐα

Πρωτύτερα, το 112 καλούσε τους κατοίκους σε Καμενίτσα, Αχαϊκό, Διδαχέικα, Αλισσός, Λούσικα, Σπαλιαρέικα να εκκενώσουν τα σπίτια τους και να κατευθυνθούν προς Κάτω Αχαΐα.

Ακόμα εκδόθηκε από το 112 εντολή για απομάκρυνση από τις περιοχές Μοιραίικα Παλαιά Περιστέρα, Άγιος Στέφανος και Θεριανό προς την ΒΙΠΕ Πατρών.

Στο μέτωπο της φωτιάς, που καίει κοντά σε οικισμούς, επιχειρούν 50 πυροσβέστες και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων με 18 οχήματα, ενώ ενισχύθηκαν τα εναέρια μέσα με 8 αεροσκάφη κι δύο ελικόπτερα να πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας, διακόπτεται η κυκλοφορία από τον κόμβο ΒΙΠΕ προς την εθνική οδό Πατρών - Τριπόλεως με την κυκλοφορία των οχημάτων να διαξάγεται από παράπλευρες οδούς.

🔥 Εκτος ελέγχου η πυρκαγιά στην #Αχαΐα



🔥 Εκτος ελέγχου η πυρκαγιά στην #Αχαΐα

Συνεχή μηνύματα απο το 112 για εκκένωση προς #Πατρα.

Ζάκυνθος

Η πυρκαγιά στη Ζάκυνθο που ξεκίνησε νωρίς το πρωί από δασική έκταση στην περιοχή του Κοιλιωμένου και έχει οδηγήσει το πύρινο μέτωπο στις αυλές των πρώτων σπιτιών στον Αγαλά και έχει περικυκλώσει το χωριό, λόγω της αλλαγής κατεύθυνσης του ανέμου, το οποίο νωρίτερα κατευθυνόταν προς το χωριό Κερί. Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα, δυο πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, ζητήθηκε, για προληπτικούς λόγους, η εκκένωση ξενοδοχείου που βρίσκεται στην περιοχή Απελάτι πριν το Κερί. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, καθώς καίει δασική έκταση σε συνδυασμό με τις πολλές εστίες και τους δυνατούς ανέμους δυσχεραίνουν το έργο κατάσβεσης της φωτιάς.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η επιχείρηση απεγκλωβισμού των 50 ατόμων, σύμφωνα με την υπεύθυνη πολιτικής προστασίας της ΠΕΖ της Ζακύνθου, με την ίδια σε δηλώσεις της στο τοπικό μέσο ενημέρωσης zantepress24.gr να αναφέρει ότι «πολίτες επιστρέφουν σε σημεία που πέρασε η φωτιά, για να ελέγξουν την περιουσία τους και τα σπίτια τους, με απόλυτο κίνδυνο να εγκλωβιστούν.

Εν τω μεταξύ, νέο προειδοποιητικό μήνυμα από το «112» συνιστά στους πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή Κερί να απομακρυνθούν με κατεύθυνση προς την πόλη της Ζακύνθου και σε αυτούς που βρίσκονται στον Αγαλά να απομακρυνθούν προς τα χωριά Κοιλιωμένος και Μαχαιράδο.

Λίγο μετά τις εννιάμισι το πρωί με μήνυμά του το 112 κάλεσε τους κατοίκους στην περιοχή Κερί απομακρυνθούν προς Ζάκυνθο, ενώ μια ώρα νωρίτερα ήχησε το 112 καλώντας τους κατοίκους της περιοχής Αγαλάς να απομακρυνθούν προς το Κερί.

«Ανεξέλεγκτη η φωτιά», λέει ο δήμαρχος του νησιού

Παράλληλα, ο δήμαρχος Ζακύνθου, Γιώργος Στασινόπουλος, μιλώντας στην ΕΡΤ, σημείωσε ότι «η φωτιά είναι δίπλα σε σπίτια αυτή τη στιγμή, ολόκληρο το χωριό Αγαλάς απειλείται καθώς καίγεται το δάσος δίπλα του και ι φλόγες κατευθύνονται και προς το χωριό Κερί. Όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις εδώ. Η Πολιτική Προστασία, μηχανήματα έργων, τα πάντα, αλλά παρόλα αυτά έχει ισχυρούς ανέμους και είναι ανεξέλεγκτη η φωτιά».

«Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε κι άλλα εναέρια μέσα για να κόψουν τη φωτιά, να μην κατευθυνθεί προς το χωριό», είπε ο δήμαρχος, υπενθυμίζοντας τα μηνύματα 112 που καλούν τους κατοίκους του Αγαλά να απομακρυνθούν προς Κοιλιωμένο και Μαχαιράδο και από το Κερί προς τη Ζάκυνθο.

Προληπτική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Ιόνια Οδό

Λόγω της πυρκαγιάς η αστυνομική Διεύθυνση Ηπείρου, διέκοψε προληπτικά την κυκλοφορία στην Ιόνια Οδό, από τον κόμβο Φιλιππιάδας μέχρι τον κόμβο Γοργόμυλου στο ρεύμα προς Ιωάννινα.

Συγκεκριμένα σε ανακοίνωσή της αναφέρει: «Λόγω πυρκαγιάς σε εξέλιξη σε δασική περιοχή στον Γυμνότοπο του Δήμου Ζηρού Πρέβεζας, ισχύει προληπτική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Ιόνια Οδό από τον κόμβο Φιλιππιάδας μέχρι τον κόμβο Γοργόμυλου στο ρεύμα προς Ιωάννινα. Η κίνηση των οχημάτων στα σημεία που έχει διακοπεί προσωρινά, διεξάγεται από την παλαιά Εθνική Οδό Ιωαννίνων-Άρτας».

Βόνιτσα

Μεγάλες διαστάσεις έχει πάρει η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στις 03:45 στην περιοχή Παλιάμπελα στη Βόνιτσα. Μεγάλη είναι η ταχύτητα των ανέμων. Σε ετοιμότητα κλήθηκαν οι κάτοικοι προκειμένου να απομακρυνθούν από την περιοχή Βαρκό προς τα Παλιάμπελα.

Αμέσως μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς ήχησε το 112 όπου ενημέρωνε τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Παλιάμπελα της Περιφερειακής Ενότητας #Αιτωλοακαρνανίας



‼️ Αν είστε στην περιοχή της #Βόνιτσας παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025

Κινητοποιήθηκαν 85 πυροσβέστες με 3 ομάδα πεζοπόρο της 5ης ΕΜΟΔΕ και 27 οχήματα. Από αέρος συντρέχουν τις προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς εννέα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν διαθέσει μηχανήματα έργου και υδροφόρες.

Ο δήμαρχος Ακτίου- Βόνιτσας Αθανάσιος Κασόλας, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, χαρακτήρισε δύσκολη την κατάσταση και ανέφερε ότι «η πυρκαγιά κινείται προς περιοχή στην οποία βρίσκονται εγκαταστάσεις επιχειρήσεων ενώ πνέουν ισχυροί άνεμοι»..

Άρτα

Πυρκαγιά σε δασική έκταση κοντά στις κοινότητες Δαφνωτής Παλαιοχωρίου στα Τζουμέρκα και Αμμότοπου στην Άρτα, ξέσπασε λίγο μετά τις 10 το πρωί θέτοντας σε συναγερμό τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Νωρίτερα, το 112 με μήνυμά του καλούσε όσους βρίσκονταν στην περιοχή Αμμότοπος να απομακρυνθούν προς Καμπή.

Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 6 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ

Πρέβεζα

Φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Γυμνότοπος στην Πρέβεζα ξέσπασε μετά τις 11 το πρωί και στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί για την κατάσβεσή της νέες ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις αποτελούμενες από 50 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου και 17 οχήματα, καθώς και δύο ελικόπτερα, ενώ η Πολιτική Προστασία με νέο μήνυμά της μέσω του 112, κάλεσε τους κατοίκους στις περιοχές Δρυόφυτο και Άγιος Γεώργιος να απομακρυνθούν προς Φιλιππιάδα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στη περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Δρυόφυτο και #Άγιος_Γεώργιος απομακρυνθείτε προς #Φιλιππιάδα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025

Επίσης, με προηγούμενο μήνυμά το το 112 κάλεσε τους κατοίκους να εκκενώσουν την περιοχή και να κατευθυνθούν προς Κερασώνα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Γυμνότοπος της Περιφερειακής Ενότητας #Πρεβέζης



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Κερασώνα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025

Στον Γυμνότοπο η κατάσταση είναι δύσκολη, καθώς οι φλόγες μπήκαν στον οικισμό και απειλούνται σπίτια, ενώ λόγω των ανέμων η φωτιά κινείται με ταχύτητα και έφτασε στην Ιόνια Οδό. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύονται, ενώ επιχειρούν και εναέρια μέσα.

Νέο μέτωπο στη Χίο

Νέο πύρινο μέτωπο ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Χάλανδρα της Χίου. Κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 13ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 2 ελικόπτερα.

Στις 4 το απόγευμα εστάλη μήνυμα του 112 «αν βρίσκεστε στην περιοχή Σπαρτούντα Χίου απομακρυνθείτε προς Καρδάμυλα», ενώ λίγο πριν τις 15.00 εστάλη μήνυμα για εκκένωση δύο περιοχών: «Αν βρίσκεστε στις περιοχές Πισπιλούντα και Νέα Ποταμιά Χίου απομακρυνθείτε προς Βολισσό» ανέφερε χαρακτηριστικά το μήνυμα.

Ακόμα σε άλλο μήνυμά του το 112 προέτρεψε τους πολίτες που βρίσκονται στις περιοχές Πιραμά και Παρπαριά να απομακρυνθούν προς Βολισσό.

Στις 4.30 νέο μήνυμα από το 112 εστάλη για προληπτική εκκένωση των περιοχών Βολισσός, Λιμνιά, Λήμνος, Χωρή προς την πόλη της Χίου.

Αιτωλοακαρνανία και Μεσολόγγι

Αν και η εικόνα της πυρκαγιάς στην περιοχή μεταξύ Γαλατά και Ευηνοχωρίου Αιτωλοακαρνανίας ήταν καλύτερη σύμφωνα με την Πυροσβεστική από τις πρώτες πρωινές ώρες, ωστόσο το μεσημέρι ξέσπασε νέα πυρκαγιά στα Σταμνά και σε μήνυμα του 112 κάλεσε όσους βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν προς Μεσολόγγι, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπιζούν δύσκολες συνθήκες.

Όπως ανακοινώθηκε από την Πυροσβεστική, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά, καθώς στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα και από αέρος συντρέχουν τρία αεροσκάφη. Στην περιοχή, σύμφωνα με την Πυροσβεστική πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Υπό μερικό έλεγχο σε Κεφαλονιά και Φωκίδα

Φωκίδα

Επίσης, φωτιά ξέσπασε το πρωί στις 06:00 σε δασική έκταση στην περιοχή Δαφνός του Δήμου Δωρίδος και κατά τη μία το μεσημέρι τέθηκε υπό μερικό έλεγχο, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η #πυρκαγιά στην περιοχή Δαφνός Φωκίδας.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες, οι οποίοι υποστηρίζονται από μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ (Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων). Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης 8 πυροσβεστικά οχήματα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, προκειμένου να ενισχυθούν οι προσπάθειες κατάσβεσης και να ελεγχθεί η φωτιά πριν επεκταθεί περαιτέρω.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Δαφνός Φωκίδας. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 1Ε/Π.

Κεφαλονιά

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, η φωτιά στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς ξέσπασε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία σε χαμηλή βλάστηση, στις 02:30, με αποτέλεσμα την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, ενώ ήχησε και το 112.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 60 πυροσβέστες και τρεις ομάδες πεζοπόρων με 17 οχήματα, τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Προβλήματα δημιουργήθηκαν και στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, με πολλά σπίτια να μένουν στο σκοτάδι, καθώς η φωτιά εκδηλώθηκε κοντά στον κεντρικό υποσταθμό της ΔΕΗ. Το ρεύμα επανέρχεται σταδιακά.

Μόλις εκδηλώθηκε η πυρκαγιά εστάλη μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους της περιοχής Λαγκάδα που τους καλούσε να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Λίγα λεπτά αργότερα ήχησε και πάλι το 112 το οποίο καλούσε τους πολίτες που βρίσκονταν στις περιοχές Φαρακλάτα, Διλινάτα και Δαυγάτα να απομακρυνθούν προς Μύρτο.

Καθησυχαστικός ο πρόεδρος της Κοινότητας Φαρακλάτων

Η πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στην Κεφαλονιά βρίσκεται πλέον υπό έλεγχο, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Κοινότητας Φαρακλάτων, Ευάγγελο Μαρινάκη, ο οποίος μίλησε στο ΕΡΤ για τις προσπάθειες κατάσβεσης. «Αυτή τη στιγμή η φωτιά έχει περιοριστεί σημαντικά, έχουμε μόνο μικρές αναζωπυρώσεις που παρακολουθούνται από την Πυροσβεστική και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας», ανέφερε.

«Η φωτιά ξεκίνησε γύρω στις 2:20 τα ξημερώματα σε δύσβατη, ορεινή περιοχή με χαμηλή βλάστηση» δήλωσε, τονίζοντας ότι παρά το μεγάλο μέτωπο και τους ισχυρούς ανέμους, «δεν υπήρξε κίνδυνος για κατοικημένες περιοχές, χάρη στην άμεση επέμβαση των επίγειων δυνάμεων».

Όπως ανέφερε η πυρκαγιά για την οποία στάλθηκε και μήνυμα του 112 ξέσπασε ανάμεσα στα χωριά Φαρακλάτα και Προκοπάτα ωστόσο χάρη η «συμβολή των χερσαίων δυνάμεων ήταν καθοριστική για να μην κινηθεί απειλητικά η πυρκαγιά».

Παρά το μεγάλο μέτωπο της φωτιάς, σύμμαχος των πυροσβεστικών δυνάμεων, όπως είπε ο κ. Μαρινάκης, ήταν οι άνεμοι και τα εναέρια μέσα που πλέον συνδράμουν στην κατάσβεσή της. «Βρισκόμαστε σε πολύ καλή φάση», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Κοινότητας Φαρακλάτων προσθέτοντας ότι στο σημείο παραμένουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και εθελοντές για τυχόν αναζωπυρώσεις.

Κατηγορία κινδύνου 4 για εκδήλωση πύρινων μετώπων

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, δέκα Περιφέρειες της χώρας βρίσκονται σήμερα σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Οι αρχές καλούν τους πολίτες σε ιδιαίτερη προσοχή, καθώς το παραμικρό λάθος μπορεί να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις.

Συγκεκριμένα, σε πορτοκαλί συναγερμό βρίσκονται οι εξής περιοχές: