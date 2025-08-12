Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας: Αν η φωτιά περάσει στο δάσος της Μόβρης, τότε θα φτάσει μέχρι την Ηλεία

Πολύ δύσκολη είναι η κατάσταση στο πύρινο μέτωπο στην Αχαΐα, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Γρηγόρης Αλεξόπουλος, δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο OPEN είπε: «Δεν είναι καλή η κατάσταση, η φωτιά επεκτείνεται και νότια, πλησιάζει οικισμούς, και μάλιστα νέους οικισμούς που βρίσκονται κοντά σε δασικές εκτάσεις – όπως στην Καρυά», είπε αρχικά.

Και συνέχισε: «Η φωτιά μπορεί να φτάσει μέχρι την Ηλεία αν επεκταθεί στο δάσος της Μόβρης. Είναι τέτοια η κατάσταση και τόσο δυνατοί οι άνεμοι που οι επίγειες δυνάμεις δεν μπορούν να συνδράμουν, παρά μόνο οι εναέριες, οι οποίες και δεν επαρκούν. Γι' αυτό κάνω έκκληση να έρθουν για να μπορέσουμε να φτάσουμε τη φωτιά μέχρι να νυχτώσει, ειδάλλως δεν ξέρουμε πού μπορεί να φτάσει», τόνισε ο δήμαρχος.

«Έχουμε καμένα σπίτια, απλά όχι μέσα στους οικισμούς. Και έχουμε συνεχώς εκκενώσεις και πάμε καλά σε αυτό το κομμάτι. Όμως τρομάζω, καθώς εκκενώνεται ο ένας οικισμός μετά τον άλλον και η φωτιά έχει πλέον επεκταθεί – από δυτικά πάει νότια – και αν παραμείνει ανεξέλεγκτη, τη νύχτα δεν ξέρουμε πώς μπορεί να εξελιχθεί», ανέφερε στη συνέχεια.

«Οι οικισμοί που πρόκειται να εκκενωθούν τώρα έχουν αρκετούς κατοίκους, είναι ζωντανοί και αυτή την περίοδο έχουν μεγάλη επισκεψιμότητα… Δεν υπάρχουν στοιχεία για εγκαυματίες. Στη ΒΙ.ΠΕ. δεν έχει κινδυνεύσει κάτι, κινδύνευσαν, αλλά αντιμετωπίστηκαν, το ίδιο και στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου… Φυσάει πάρα πολύ και δεν μπορούμε να πούμε εάν υπάρχει ενιαίο μέτωπο, συνεχώς επεκτείνεται με τους ανέμους… Έχουμε ορίσει από πριν πού μπορούν να πάνε οι πολίτες που εκκενώνουν τους οικισμούς», πρόσθεσε ο Γρηγόρης Αλεξόπουλος.