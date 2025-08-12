Άδ. Γεωργιάδης: Σε επιφυλακή το νοσοκομείο Χίου - Το ΕΣΥ παρών στη μάχη

O υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε ότι το Νοσοκομείο Χίου είναι σε επιφυλακή και ήδη δέχεται ανθρώπους που έχουν ανάγκη και κυρίως αναπνευστικά προβλήματα. Όπως αναφέρει ο υπουργός σε ανάρτησή του στο X, σε σύντομο χρονικό διάστημα θα μπορούν να λαμβάνουν τις πρώτες βοήθειες άτομα με αναπνευστικά και στο Κέντρο Υγείας.

«Ομάδα από το Νοσοκομείο έχει ξεκινήσει και κατευθύνεται στις πληγείσες περιοχές για την παροχή υγειονομικής φροντίδας επί τόπου. Το ΕΣΥ είναι παρών στη μάχη», καταλήγει στην ανάρτησή του.