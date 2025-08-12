Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας: Οι φλόγες απειλούν εργοστάσια στη ΒΙΠΕ, μάχη να μην καεί η φυλακή

Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην Αχαΐα όπου η φωτιά απειλεί οικισμούς και εργοστάσια και στη Βιομηχανική Περιοχή σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας, Φωκίων Ζαΐμη. «Έχει ανοίξει η φωτιά σε πολλά μέτωπα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Απειλούνται οικισμοί αλλά απειλούνται και εργοστάσια στη ΒΙΠΕ. Είμαστε μέσα στη ΒΙΠΕ για μια έκτακτη σύσκεψη. Υπάρχει μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής, πολλά χωματουργικά. Η προσπάθεια γίνεται να μην πιάσουν φωτιά “ευαίσθητα'' εργοστάσια με εύφλεκτες ύλες και η φυλακή. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας πω κάτι παραπάνω, γίνεται μια μεγάλη μάχη. Έχει ανοίξει η φωτιά σε πολλά μέτωπα», είπε ο κ. Ζαΐμης στο OPEN.

«Έχουν δοθεί εκκενώσεις οικισμών από νωρίς, υπάρχει πιθανότητα κάποιοι να μην έχουν φύγει από τα σπίτια τους και γίνονται από την ΕΛ.ΑΣ. απεγκλωβισμοί ανθρώπων. Υπάρχει το 166, μεταφέρονται στο νοσοκομείο όσοι έχουν αναπνευστικά προβλήματα. Είναι μια δύσκολη κατάσταση», ανέφερε.

Στην Αχαΐα η φωτιά ξέσπασε στα Φλογεραίικα Ερυμάνθου και υπάρχουν μέτωπα στις περιοχές Θεριανό, Μοιραίικα, Παλαιά Περιστέρα, Άγιος Στέφανος, Χαϊκάλι. Από την πυρκαγιά υπάρχει και ένας εγκαυματίας. Παράλληλα, λίγο μετά τις 16:00 ξέσπασε μέτωπο και κοντά στην πόλη της Πάτρας, προς τα Βραχνέικα.

Στα Φλογεραίικα Ερυμάνθου Αχαΐας επιχειρούν πλέον 78 πυροσβέστες με 27 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, ενώ, από αέρος έχουν διατεθεί 9 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.