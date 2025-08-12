Συνολικά 82 πυρκαγιές ξέσπασαν το τελευταίο 24ωρο – Σε εξέλιξη η κατάσβεση 23 εξ αυτών

Σε κατάσταση επιφυλακής παραμένουν οι δυνάμεις Πυρόσβεσης καθώς, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, 82 πυρκαγιές ξέσπασαν το τελευταίο 24ωρο στην επικράτεια. Από αυτές, 23 εστίες παραμένουν σε εξέλιξη, με τα πληρώματα της Πυροσβεστικής να καταβάλλουν συνεχείς προσπάθειες για τον έλεγχό τους.
Σύμφωνα με την απογευματινή έκτακτη ενημέρωση που παραχώρησε ο εκπρόσωπος του Πυροσβεστικού Σώματος, Β. Βαρθακογιάννης, οι πυροσβεστικές δυνάμεις κλήθηκαν συνολικά να αντιμετωπίσουν «106 πυρκαγιές», καθώς παρέμεναν «ανοιχτές» αρκετές εστίες από την προηγούμενη ημέρα. Η αυξημένη αυτή δραστηριότητα καταδεικνύει τις προκλήσεις που συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν τα αρμόδια συνεργεία.
Αναλυτικότερα, από τις 82 αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο (Δευτέρα 11-8-2025, 18:00 έως Τρίτη 12-8-2025, 18:00), οι 59 κατασβέστηκαν επιτυχώς στο αρχικό τους στάδιο. Οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις συνεχίζουν την κατάσβεση στις υπόλοιπες εστίες.
82 αγροτοδασικές 🔥 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 12, 2025
🔗 https://t.co/LLWr6wuEFa pic.twitter.com/x7at7dA5VN
Εντατική διερεύνηση των αιτιών
Σημαντικό έργο επιτελείται από τα ανακριτικά γραφεία της Πυροσβεστικής, αλλά και από τα κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), τα οποία προχωρούν σε εκτενή διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης των πυρκαγιών σε όλη τη χώρα.
Έκκληση προς τους πολίτες για αυξημένη προσοχή
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία, για ακόμη μία φορά, απευθύνει έκκληση στους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή. Σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, συνιστάται όλοι να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες και τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών, για την ασφάλεια όλων.
Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου 🔥για αύριο Τετάρτη 13/08— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 12, 2025
🟠 Πολύ υψηλός κίνδυνος 4️⃣ σε:
📍#Αττική #Κύθηρα #Βοιωτία #Εύβοια & #Σκύρο
📍#Αργολίδα #Κορινθία #Ηλεία #Λακωνία #Μεσσηνία
📍#Φωκίδα #Αιτωλοακαρνανία #Πρέβεζα #Άρτα
📍#Καβάλα #Θάσο #Ροδόπη #Έβρο #Σαμοθράκη #Λήμνο #Λέσβο… pic.twitter.com/HwAAk5r3AE