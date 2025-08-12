Μαρία Νεφέλη Χατζηιωαννίδου

Ζούμε στην εποχή που η τεχνολογία αλλάζει τον κόσμο με ρυθμούς που πριν λίγα χρόνια δύσκολα θα φανταζόμασταν. Η τεχνητή νοημοσύνη και ο ψηφιακός μετασχηματισμός επηρεάζουν ήδη τον τρόπο που δουλεύουμε, επικοινωνούμε, εκπαιδευόμαστε και αλληλοεπιδρούμε μεταξύ μας αλλά και με το κράτος. Μέσα σε αυτό το διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, η Ελλάδα κάνει σταθερά και ουσιαστικά βήματα, μετατρέποντας τις τεχνολογικές εξελίξεις σε ευκαιρία για πρόοδο και βελτίωση της καθημερινότητας όλων μας.

