Ξάνθη: Πλήγμα για τον πρωτογενή τομέα η λειψυδρία - Απάντηση το μεγαλύτερο αρδευτικό έργο 200 εκατ. ευρώ

Η κλιματική αλλαγή και κρίση είναι εδώ, γίνεται αισθητή όλο και περισσότερο μέρα με την ημέρα και επιφέρει σειρά σημαντικών προβλημάτων που απαιτούν οργάνωση, σωστό προγραμματισμό και διαχείριση για την επίλυσή τους.

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι η μείωση των βροχοπτώσεων, με μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς βροχές, γεγονός που μειώνει σε σημαντικό βαθμό τα αποθέματα νερού. Αποτέλεσμα, το τεράστιο πρόβλημα λειψυδρίας που αντιμετωπίζει η χώρα μας, καθώς η Ελλάδα κατατάσσεται στη 19η θέση παγκοσμίως όσον αφορά τον αυξημένο κίνδυνο ανεπάρκειας νερού.

Το συγκεκριμένο πρόβλημα έχει πολυεπίπεδες συνέπειες, με τον πρωτογενή τομέα να είναι αυτός που επηρεάζεται στον μεγαλύτερο βαθμό από την παρατεταμένη ανομβρία που οδηγεί σε έλλειψη νερού. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος χρειάζεται άμεση κινητοποίηση από πλευράς πολιτείας για τη λήψη ουσιαστικών μέτρων εξάλειψης ή μείωσης των συνεπειών.

