Ενοποίηση και ανάπλαση του παραλιακού μετώπου: Το έργο που θα αλλάξει ό,τι ξέρουμε για τη Θεσσαλονίκη

Στη διαδικασία της διαβούλευσης, για δεύτερη και τελική φορά, βρίσκεται η ενοποίηση και ανάπλαση του παραλιακού μετώπου της Θεσσαλονίκης, ενός από τα πιο σημαντικά και τα πιο μεγάλα έργα στην ιστορία της πόλης.

Το εμβληματικό αυτό έργο, που θα αλλάξει ό,τι ξέρουμε για τη Θεσσαλονίκη, αφορά όλο το παραλιακό μέτωπο, το οποίο εκτείνεται σε μήκος 40 χιλιομέτρων, από το Καλοχώρι έως το Αγγελοχώρι και βρίσκεται στα όρια επτά Δήμων (Δέλτα, Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Πυλαίας – Χορτιάτη, Θέρμης, Θερμαϊκού).

