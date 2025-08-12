Αδ. Γεωργιάδης: Εκκενώθηκαν το Κέντρο Υγείας Θεσπρωτικού, Φιλιππιάδας και Κάτω Αχαΐας

12/08/2025 • 22:38
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ο Άδωνις Γεωργιάδης σε αναρτήσεις του έκανε γνωστό πως εκκενώθηκαν τα κέντρα Υγείας σε Θεσπρωτικό, Φιλιππιάδα και Κάτω Αχαΐας.

Αρχικά, σχετικά με το κέντρο Υγείας στο Θεσπρωτικό και την Αχαΐα, ο υπουργός ανέφερε:

  • Με εντολή Επιθεωρητή Βορείου Ελλάδος ΠΣ Αντιστρατήγου Θ. Κοσμίδη, εκκένωση του Κέντρου Υγείας Θεσπρωτικού.
  • Νοσοκομείο Χίου σε επιφυλακή. Ήδη έφτασαν στα επείγοντα 2 ατομα με αναπνευστικά προβληματα κ 1 πυροσβεστης με πόνο στη μεση απο πτώση. Το Κ.Υ. Χίου άνοιξε στις 20:30' προς υποβοήθηση του νοσοκομείου. Ο διοικητής του νοσοκομείου με τον ιατρό Γκιάλα έφυγαν για Βολισσό μεταφέροντας νερό, ρούχα, κολλύρια και λοιπό υγειονομικό υλικό για υποστήριξη του αγροτικού ιατρού κ των πυροσβεστών.
  • Εκκενώνουμε ΚΥ Κ. Αχαΐας προσωπικό και 2 φιλοξενούμενους, λόγω εκκένωσης όλης της περιοχής.

Το ΕΣΥ δίνει την μάχη μαζί με τις πυροσβεστικές δυνάμεις, σε μία πολύ δύσκολη νύχτα.

