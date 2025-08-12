Αδ. Γεωργιάδης: Εκκενώθηκαν το Κέντρο Υγείας Θεσπρωτικού, Φιλιππιάδας και Κάτω Αχαΐας

Ο Άδωνις Γεωργιάδης σε αναρτήσεις του έκανε γνωστό πως εκκενώθηκαν τα κέντρα Υγείας σε Θεσπρωτικό, Φιλιππιάδα και Κάτω Αχαΐας.

Αρχικά, σχετικά με το κέντρο Υγείας στο Θεσπρωτικό και την Αχαΐα, ο υπουργός ανέφερε:

Με εντολή Επιθεωρητή Βορείου Ελλάδος ΠΣ Αντιστρατήγου Θ. Κοσμίδη, εκκένωση του Κέντρου Υγείας Θεσπρωτικού.

Νοσοκομείο Χίου σε επιφυλακή. Ήδη έφτασαν στα επείγοντα 2 ατομα με αναπνευστικά προβληματα κ 1 πυροσβεστης με πόνο στη μεση απο πτώση. Το Κ.Υ. Χίου άνοιξε στις 20:30' προς υποβοήθηση του νοσοκομείου. Ο διοικητής του νοσοκομείου με τον ιατρό Γκιάλα έφυγαν για Βολισσό μεταφέροντας νερό, ρούχα, κολλύρια και λοιπό υγειονομικό υλικό για υποστήριξη του αγροτικού ιατρού κ των πυροσβεστών.

Εκκενώνουμε ΚΥ Κ. Αχαΐας προσωπικό και 2 φιλοξενούμενους, λόγω εκκένωσης όλης της περιοχής.

Το ΕΣΥ δίνει την μάχη μαζί με τις πυροσβεστικές δυνάμεις, σε μία πολύ δύσκολη νύχτα.

Στη συνέχεια, ο υπουργός Υγείας επανήλθε με νέα ανάρτηση όπου ενημέρωνε ότι εκκενώνεται και το ΚΥ Φιλιππιάδας. «Η νύχτα σήμερα θα είναι δύσκολη. Είμαστε παντού σε πλήρη επιφυλακή και ετοιμότητα. Ψυχραιμία και να ακούτε τις οδηγίες των Αρχών», πρόσθεσε.