IDF: Εξέδωσαν προειδοποίηση απομάκρυνσης κατοίκων από περιοχή της Τεχεράνης

Προειδοποίηση για απομάκρυνση των κατοίκων από την περιοχή 3 της Τεχεράνης εξέδωσαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) το απόγευμα της Δευτέρας (16/06).

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους, «μόλις δημοσιεύσαμε μια προειδοποίηση εκκένωσης στα φαρσί για τους πολίτες στην Τεχεράνη», ενώ προσθέτουν ότι «οι Ισραηλινοί πολίτες δεν λαμβάνουν τέτοιες προειδοποιήσεις εκκένωσης πριν τρέξουν στα καταφύγια».

We just published an evacuation warning in Farsi for civilians in Tehran.



Israeli civilians do not get evacuation warnings before running to shelters.



We aren’t the same. https://t.co/DglLpSF2lP