Ιρανός ΥΠΕΞ: Αν ο Τραμπ ενδιαφέρεται για τη διπλωματία, να σταματήσει τον Νετανιάχου

Ως προσπάθεια μιας συγκεκαλυμμένης προσέγγισης προς τις ΗΠΑ για να παρέμβουν και να διαπραγματευτούν τον τερματισμό των πολυήμερων πολεμικών συγκρούσεων ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν, θα μπορούσε να ερμηνευθεί η δήλωση του Ιρανού ΥΠΕΞ, Αμπάς Αραχτσί.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Χ, καταφέρεται με βαρύτατους χαρακτηρισμούς εναντίον του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ αναφερόμενος στον Τραμπ υποστηρίζει πως «αν ο Αμερικανός πρόεδρος είναι ειλικρινής για τη διπλωματία και ενδιαφέρεται να σταματήσει αυτόν τον πόλεμο, τα επόμενα βήματα έχουν σημασία».

Benjamin Netanyahu is a wanted war criminal. He is also a con man who has duped successive U.S. Presidents into fighting his own wars for almost three decades.



By all indications, the purpose of Netanyahu's criminal attack on Iran—killing hundreds of innocent civilians,… pic.twitter.com/d1p6ZmSEEg