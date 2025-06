Κατς: Το ιρανικό όργανο προπαγάνδας θα εξαφανιστεί - Οι IDF βομβάρδισαν την κρατική τηλεόραση του Ιράν (vid)

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) έπληξαν το απόγευμα της Δευτέρας το Ισλαμικό Δίκτυο Ειδήσεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν (IRINN), το οποίο λειτουργεί υπό την αιγίδα του κρατικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα IRIB, μετά τη δήλωση του Ισραηλινού υπουργού Άμυνας, Ισραέλ Κατς, ότι «το ιρανικό όργανο προπαγάνδας και υποκίνησης οδεύει προς εξαφάνιση».

Μάλιστα, ο ισραηλινός ΥΠΑΜ επιβεβαιώνει το χτύπημα των IDF.

«Η κρατική τηλεόραση και ο ραδιοφωνικός σταθμός του Ιράν πρόκειται να εξαφανιστούν», σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, όπως μεταδίδει η Jerusalem Post.

«Το μέσο προπαγάνδας και υποκίνησης του Ιράν πρόκειται να εξαφανιστεί. Η εκκένωση των κατοίκων της περιοχής έχει ήδη ξεκινήσει», πρόσθεσε, αναφερόμενος στην εντολή εκκένωσης που εκδόθηκε νωρίτερα για τμήματα της 3ης περιφέρειας της Τεχεράνης.

Σημειώνεται ότι, η έδρα του κρατικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα του Ιράν, IRIB, βρίσκεται εντός της ζώνης εκκένωσης.



The Regime’s Propaganda Has Been Hit



Today, one of the darkest pillars of the Islamic Republic’s machinery of repression was struck: the IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) headquarters and its propaganda channel, IRINN, were targeted by the Israeli military.



The very… https://t.co/3WtZbgV4ye pic.twitter.com/r2Zi5hAXm8