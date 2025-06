Τελ Αβίβ: Κτίριο της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής υπέστη μικρές ζημιές από τα ιρανικά πλήγματα

Ο Αμερικανός πρεσβευτής στο Ισραήλ Μάικ Χάκαμπι δήλωσε ότι κτίριο της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής στο Τελ Αβίβ υπέστη μικρές ζημιές από τα ιρανικά πλήγματα στη χώρα στη διάρκεια της νύχτας.

Υπάρχουν «μερικές μικρές ζημιές που οφείλονται σε δονήσεις από τα πλήγματα από τους ιρανικούς πυραύλους κοντά σε παράρτημα της πρεσβείας στο Τελ Αβίβ», έγραψε σε ανάρτηση στο Χ.

Our @usembassyjlm US Embassy in Israel & Consulate will officially remain closed today as shelter in place still in effect. Some minor damage from concussions of Iranian missile hits near Embassy Branch in @TelAviv but no injuries to US personnel.