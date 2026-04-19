Live οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν δήλωσε ότι οι πρόσφατες συνομιλίες με τις ΗΠΑ σημείωσαν πρόοδο, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορές όσον αφορά τα πυρηνικά ζητήματα και τα Στενά του Ορμούζ, ενώ ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο«πολύ καλές συνομιλίες» με την Τεχεράνη.

Καμία από τις δύο πλευρές δεν έδωσε συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με την κατάσταση των διαπραγματεύσεων, λίγες ημέρες πριν από τη λήξη της εύθραυστης εκεχειρίας στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, μετέδωσε το Reuters.

Οι βασικότερες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με μια ματιά

10:22 Ο Τραμπ είχε επικοινωνία με τον επικεφαλής του στρατού του Πακιστάν για το Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε συνομιλία με τον επικεφαλής του στρατού του Πακιστάν, Ασίμ Μουνίρ, όταν ο τελευταίος βρισκόταν στο Ιράν για επίσημη επίσκεψη, μετέδωσε την Κυριακή το Al Arabiya, επικαλούμενο πακιστανικά media.

Σύμφωνα με αυτά, η πραγματοποιήθηκε παρουσία κορυφαίων Αμερικανών αξιωματούχων, μεταξύ των οποίων ο αντιπρόεδρος Τζει Ντι Βανς και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

10:00 Μέση Ανατολή: «Χάθηκαν» 50 δισ. δολαρίων σε αργό πετρέλαιο μέσα σε 50 μέρες

Σε άνω των 50 δισ. δολαρίων υπολογίζεται η αξία του αργού πετρελαίου που έχει χαθεί λόγω μη παραγωγής από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, περίπου 50 μέρες πριν, ανέφερε το Reuters την Κυριακή.

Από την έναρξη της κρίσης στα τέλη Φεβρουαρίου, περισσότερα από 500 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου και συμπυκνώματος έχουν αποσυρθεί από την παγκόσμια αγορά, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler – η μεγαλύτερη διακοπή εφοδιασμού ενέργειας στη σύγχρονη ιστορία.

09:41 NYT: Το Ιράν διατηρεί το το 70% των αποθεμάτων βαλλιστικών πυραύλων που είχε πριν τον πόλεμο

Εκτιμήσεις των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών υποδηλώνουν ότι το Ιράν πιθανότατα εξακολουθεί να έχει πρόσβαση σε περίπου το 70% των αποθεμάτων βαλλιστικών πυραύλων που διέθετε πριν τον πόλεμο, καθώς και σε περίπου το 60% των εκτοξευτών πυραύλων του, ανέφεραν οι New York Times την Κυριακή.

Επίσης, διατηρεί ακόμα περίπου το 40% του οπλοστασίου του σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αναφέρει το δημοσίευμα, επικαλούμενο αξιωματούχους των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών και του στρατού.

08:43 Γ. Στουρνάρας: Προσωρινά και στοχευμένα τα κυβερνητικά μέτρα στήριξης

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, ανέφερε σε συνέντευξη του στην «Καθημερινή» πως τα κυβερνητικά μέτρα στήριξης της οικονομίας λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή θα πρέπει να είναι προσωρινά και στοχευμένα.

Ο ίδιος μίλησε για τον κίνδυνο στασιμοπληθωρισμού λόγω του πολέμου, ενώ πρότεινε επανεξετέταση της φορολογίας και των φοροαπαλλαγών, τονίζοντας ότι «θα πρέπει να δούμε αν είναι σκόπιμο να υπάρχουν ακόμη όσες δόθηκαν στη διάρκεια του Covid».

07:53 CNN: Η αναταραχή των 24 ωρών που έκλεισε ξανά τα Στενά του Ορμούζ

Στις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την κρίση στη Μέση Ανατολή αναφέρθηκε το CNN την Κυριακή, καταγράφοντας το τεταμένο 24ωρο μέσα στο οποία τα Στενά του Ορμούζ έκλεισαν εκ νέου.

07:56 Θάνατος Ισραηλινού στρατιώτη σε μάχες στο νότιο Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Κυριακή τον θάνατο ενός στρατιώτη του σε μάχη στο νότιο Λίβανο, στον δεύτερο θάνατο Ισραηλινού στρατιώτη στην περιοχή από την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας την Παρασκευή.

Ο επιλοχίας Λίντορ Πόρατ, 31 ετών, «σκοτώθηκε σε μάχη στο νότιο Λίβανο», ανακοίνωσε ο στρατός, προσθέτοντας ότι εννέα άλλοι στρατιώτες τραυματίστηκαν στο ίδιο περιστατικό, ο ένας σοβαρά.

07:40 Εύσημα του Τραμπ στο Ισραήλ: Ένας μεγάλος σύμμαχος των ΗΠΑ που ξέρει να κερδίζει

Έμφαση στη συμμαχία των ΗΠΑ με το Ισραήλ έδωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτηση του στο Truth Social τα ξημερώματα της Κυριακής (ώρα Ελλάδας).

«Είτε αρέσει στους ανθρώπους το Ισραήλ είτε όχι, έχει αποδειχθεί ΜΕΓΑΛΟΣ σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής» τόνισε.

«Είναι θαρραλέοι, τολμηροί, πιστοί και έξυπνοι και, σε αντίθεση με άλλους που έδειξαν το πραγματικό τους πρόσωπο σε μια στιγμή σύγκρουσης και πίεσης, το Ισραήλ πολεμά σκληρά και ξέρει πώς να ΚΕΡΔΙΖΕΙ» ανέφερε ο Τραμπ.

Όπως μετέδωσε οι Times of Israel. δεν είναι σαφές τι προκάλεσε τη δήλωση, αν και έρχεται λίγο μετά την κατηγορία της πρώην αντιπροέδρου των ΗΠΑ Καμάλα Χάρις προς τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι έσυρε τις ΗΠΑ σε έναν ανεπιθύμητο πόλεμο με το Ιράν.

07:00 Είμαστε μακριά από μια συμφωνία, τονίζει το Ιράν

Οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν ακόμη πολύ δρόμο να διανύσουν πριν καταλήξουν σε συμφωνία, δήλωσε ο Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου και επικεφαλής των διαπραγματεύσεων, σε συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση το Σάββατο.

«Σε ορισμένα ζητήματα έχουν επιτευχθεί συμπεράσματα στις διαπραγματεύσεις, ενώ σε άλλα όχι· είμαστε ακόμη μακριά από μια τελική συμφωνία», ανέφερε ο Γκαλιμπάφ.

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι θα κλείσει ξανά τα Στενά του Ορμούζ το Σάββατο, επικαλούμενο «επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις εμπιστοσύνης», καθώς οι ΗΠΑ διατηρούσαν ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.

ο Γκαλιμπάφ χαρακτήρισε την κατάσταση στο Ορμούζ ως στρατηγική νίκη για την Τεχεράνη.

«Δεν έχουμε καταστρέψει τον εχθρό — εξακολουθεί να διαθέτει χρήματα και όπλα — αλλά στρατηγικά, έχει ηττηθεί μπροστά μας», δήλωσε.

07:00 Το Ιράν έκλεισε και πάλι το Ορμούζ

«Έχουμε σημειώσει πρόοδο, αλλά υπάρχει ακόμα μεγάλη απόσταση μεταξύ μας», δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμαντ Μπακέρ Καλιμπάφ, στα κρατικά μέσα ενημέρωσης, αναφερόμενος στις συνομιλίες του περασμένου Σαββατοκύριακου. «Υπάρχουν κάποια ζητήματα στα οποία επιμένουμε... Έχουν και αυτοί κόκκινες γραμμές. Αλλά αυτά τα ζητήματα μπορεί να είναι μόνο ένα ή δύο.»

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είχαν «πολύ καλές συνομιλίες», αλλά δεν έδωσε άλλες λεπτομέρειες.

Η Τεχεράνη ανακοίνωσε το Σάββατο πως κλείνει εκ νέου τα Στενά, προσθέτοντας νέα αβεβαιότητα στον πόλεμο, τον οποίο ξεκίνησαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου.

Το Ιράν δήλωσε ότι ανταποκρινόταν στον συνεχιζόμενο αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντάς τον παραβίαση της εκεχειρίας, ενώ ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δήλωσε ότι το ιρανικό ναυτικό ήταν έτοιμο να επιφέρει «νέες πικρές ήττες» στους εχθρούς του. Ο Τραμπ χαρακτήρισε την κίνηση «εκβιασμό», παρόλο που εξήρε τις συνομιλίες.

Την Παρασκευή, το Ιράν είχε ανακοινώσει την προσωρινή επαναλειτουργία του Ορμούζ, μετά από μια ξεχωριστή συμφωνία 10ήμερης εκεχειρίας που μεσολάβησαν οι ΗΠΑ την Πέμπτη μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου.

Ο Τραμπ υπερασπίστηκε τον αμερικανικό αποκλεισμό και απείλησε «να αρχίσει να ρίχνει βόμβες ξανά», εκτός αν οι χώρες καταλήξουν σε μακροπρόθεσμη συμφωνία πριν λήξει η εκεχειρία την Τετάρτη.

Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν δήλωσε ότι ο έλεγχος της Τεχεράνης επί του στενού περιλαμβάνει την απαίτηση πληρωμής των δαπανών που σχετίζονται με υπηρεσίες ασφάλειας, προστασίας και περιβαλλοντικής προστασίας, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

06:59 Προς νέο γύρο διαπραγματεύσεων στο Πακιστάν;

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Σαΐντ Χατίμπζαντε, δήλωσε ότι δεν έχει οριστεί ημερομηνία για τον επόμενο γύρο διαπραγματεύσεων, προσθέτοντας ότι πρέπει πρώτα να συμφωνηθεί ένα πλαίσιο κατανόησης.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει την Παρασκευή ότι θα μπορούσαν να γίνουν συνομιλίες αυτό το Σαββατοκύριακο και ότι οι δύο πλευρές ήταν «πολύ κοντά στο να καταλήξουν σε συμφωνία».

Δεν υπήρχαν ενδείξεις το Σάββατο για προετοιμασίες νέων συνομιλιών στην πακιστανική πρωτεύουσα, όπου οι διαπραγματεύσεις υψηλού επιπέδου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, οι σημαντικότερες από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, έληξαν χωρίς συμφωνία το περασμένο Σαββατοκύριακο.