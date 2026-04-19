CNN: Η αναταραχή των 24 ωρών που έκλεισε ξανά τα Στενά του Ορμούζ

Στις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την κρίση στη Μέση Ανατολή αναφέρθηκε το CNN την Κυριακή, καταγράφοντας το τεταμένο 24ωρο μέσα στο οποία τα Στενά του Ορμούζ έκλεισαν εκ νέου.

Το δημοσίευμα αναφέρεται στα γεγονότα που προηγήθηκαν του Σαββάτου, προτού η Τεχεράνη ανακοινώσει πως έχει αποκλείσει εκ νέου αυτή την τόσο κρίσιμη για τη μεταφορά της παγκόσμιας ενέργειας περιοχή.

Μετά από αυξημένες ελπίδες για το ότι ότι μία από τις πιο πολυσύχναστες πλωτές οδούς του κόσμου θα μπορούσε να ανοίξει ξανά, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν φαίνεται να συμφωνούν σε ελάχιστα πέραν του να είναι προετοιμασμένοι να συναντηθούν ξανά.

Το Σάββατο, ο ιρανικός στρατός επανέλαβε ότι η διέλευση εμπορικών πλοίων θα υπόκειται σε αυστηρούς περιορισμούς όσο συνεχίζεται ο αμερικανικός αποκλεισμός. Για να ενισχύσει το μήνυμα, δύο πλοία δέχθηκαν πυρά περίπου 20 μίλια ανοικτά των ακτών του Ομάν, με ιρανικά πολεμικά σκάφη να ευθύνονται για την πρώτη επίθεση, σύμφωνα με τον καπετάνιο του δεξαμενόπλοιου.

Ο Τραμπ επέμεινε και πάλι το Σάββατο ότι οι συνομιλίες με το Ιράν πηγαίνουν πολύ καλά, αλλά ότι οι ΗΠΑ δεν θα υποκύψουν σε εκβιασμούς. Το ισχυρό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη εξετάζει «νέες προτάσεις» από τις ΗΠΑ, αλλά δεν έχει απαντήσει ακόμη.

Εκτός από τη ναυσιπλοΐα στο στενό, οι δύο πλευρές παραμένουν πολύ μακριά ως προς την παράδοση και απομάκρυνση του υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, καθώς και το τρέχον πρόγραμμα εμπλουτισμού.

Η εκεχειρία λήγει σε μόλις τρεις ημέρες. Ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν γνωρίζει αν θα παραταθεί.

«Ίσως να μην την παρατείνω, οπότε θα έχετε αποκλεισμό και, δυστυχώς, θα πρέπει να αρχίσουμε να ρίχνουμε βόμβες ξανά», είπε την Παρασκευή.

Το ιρανικό καθεστώς δεν φαίνεται να έχει διάθεση για συμβιβασμό. Ένας ανώτερος στρατιωτικός αξιωματικός, ο στρατηγός Μοχάμεντ Νακντί, δήλωσε το Σάββατο ότι «αν ο πόλεμος ξαναρχίσει, θα χρησιμοποιήσουμε πυραύλους που κατασκευάστηκαν τον Μάιο του 2026».

«Μπορούμε να σταματήσουμε την παραγωγή πετρελαίου, αλλά δεν θέλαμε να προκαλέσουμε αναταραχές στον κόσμο, οπότε ενεργήσαμε με υπομονή», είπε.

Αν και ιρανικές πηγές έχουν δηλώσει στο CNN ότι αναμένουν να πραγματοποιηθεί ένας δεύτερος γύρος συνομιλιών την ερχόμενη εβδομάδα, οι ΗΠΑ δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει δημοσίως τα σχέδιά τους, καθώς η εκεχειρία πλησιάζει στο τέλος της στις 21 Απριλίου.

Ωστόσο, υπάρχουν ενδείξεις ότι πίσω από τα παρασκήνια διεξάγονται έντονες συζητήσεις. Το Σάββατο το απόγευμα, στην Ουάσιγκτον, παρατηρήθηκαν υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ να φτάνουν στο Λευκό Οίκο, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ και ο πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου.