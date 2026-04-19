Εύσημα του Τραμπ στο Ισραήλ: Ένας μεγάλος σύμμαχος των ΗΠΑ που ξέρει να κερδίζει

Έμφαση στη συμμαχία των ΗΠΑ με το Ισραήλ έδωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτηση του στο Truth Social τα ξημερώματα της Κυριακής (ώρα Ελλάδας).

«Είτε αρέσει στους ανθρώπους το Ισραήλ είτε όχι, έχει αποδειχθεί ΜΕΓΑΛΟΣ σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής» τόνισε.

«Είναι θαρραλέοι, τολμηροί, πιστοί και έξυπνοι και, σε αντίθεση με άλλους που έδειξαν το πραγματικό τους πρόσωπο σε μια στιγμή σύγκρουσης και πίεσης, το Ισραήλ πολεμά σκληρά και ξέρει πώς να ΚΕΡΔΙΖΕΙ» ανέφερε ο Τραμπ

Όπως μετέδωσε οι Times of Israel. δεν είναι σαφές τι προκάλεσε τη δήλωση, αν και έρχεται λίγο μετά την κατηγορία της πρώην αντιπροέδρου των ΗΠΑ Καμάλα Χάρις προς τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι έσυρε τις ΗΠΑ σε έναν ανεπιθύμητο πόλεμο με το Ιράν.