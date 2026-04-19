Θάνατος Ισραηλινού στρατιώτη σε μάχες στο νότιο Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Κυριακή τον θάνατο ενός στρατιώτη του σε μάχη στο νότιο Λίβανο, στον δεύτερο θάνατο Ισραηλινού στρατιώτη στην περιοχή από την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας την Παρασκευή.

Ο επιλοχίας Λίντορ Πόρατ, 31 ετών, «σκοτώθηκε σε μάχη στο νότιο Λίβανο», ανακοίνωσε ο στρατός, προσθέτοντας ότι εννέα άλλοι στρατιώτες τραυματίστηκαν στο ίδιο περιστατικό, ο ένας σοβαρά.

Είναι η δεύτερη φορά που το Ισραήλ ανακοινώνει θάνατο ενός στρατιώτη στο νότιο Λίβανο από την έναρξη ισχύος της δεκαήμερης εκεχειρίας που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ την Παρασκευή.

Χθες Σάββατο, ο 48χρονος διοικητής εφέδρων Μπαράκ Καλφόν υπέκυψε στα τραύματά του έπειτα από περιστατικό στο νότιο Λίβανο, όπου το Ισραήλ έχει δημιουργήσει μια «ζώνη ασφαλείας» πλάτους δέκα χιλιομέτρων κατά μήκος των συνόρων του.

Σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου που βασίζεται σε στρατιωτικά στοιχεία, ο σημερινός θάνατος ανεβάζει σε 15 τον αριθμό των Ισραηλινών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στις εχθροπραξίες εναντίον της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.