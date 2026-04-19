Εκτιμήσεις των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών υποδηλώνουν ότι το Ιράν πιθανότατα εξακολουθεί να έχει πρόσβαση σε περίπου το 70% των αποθεμάτων βαλλιστικών πυραύλων που διέθετε πριν τον πόλεμο, καθώς και σε περίπου το 60% των εκτοξευτών πυραύλων του, ανέφεραν οι New York Times την Κυριακή.

Επίσης, διατηρεί ακόμα περίπου το 40% του οπλοστασίου του σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αναφέρει το δημοσίευμα, επικαλούμενο αξιωματούχους των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών και του στρατού.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, όταν τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία δύο εβδομάδων μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ στις 8 Απριλίου, η Τεχεράνη είχε πρόσβαση σε περίπου το ήμισυ των εκτοξευτών βαλλιστικών πυραύλων της.

Από τότε κατάφερε να ανασύρει άλλους 100 εκτοξευτές από το έδαφος, ανεβάζοντας το σύνολο των λειτουργικών εκτοξευτών πυραύλων σε περίπου το 60% του προπολεμικού συνόλου.

Μαζί με τους εκτοξευτές, η έκθεση αναφέρει ότι το Ιράν εργάζεται επίσης για να ανασύρει τυχόν αποθέματα πυραύλων που θάφτηκαν κάτω από τα ερείπια των αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων.

Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, οι αξιωματούχοι των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών πιστεύουν ότι η Τεχεράνη θα διαθέτει αποθέματα πυραύλων που θα ανέρχονται σε περίπου το 70% των προπολεμικών αποθεμάτων της.